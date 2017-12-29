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Все беды от матриархата. Замалеева Г. А.
07:15. 29 декабря 2017 Просмотров - 474 6 коммент. Опубликовал: Правдозор
Книга "От человекообразия к человечности" скачать
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Что за бред. Какие беды?
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Когда человек выдыхается в своей информационности, ему больше нечего говорить, он начинает нести бред. К сожалению люди ни чувствуют свой потолок, а обожатели требуют, что то новенького.
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Послушайте это…и всё прояснится…https://www.youtube.com/watch?v=XamR8Ywp8jI&t=62s
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Может поэтому вода перестала кристаллизоваться, нет информации откцда человек может считывать. Это химтрассы перекрыли доступ или другая причина?
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Или интернет со всякими сотовыми связями, телевидением, радио????
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Вот в голову мысль пришла о фильмах американских “Аватар, “Валериан….””, ведь какие они информационные и какой бред нам скидывают другие, но получается они контролируют потоки информации????