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Видеоблог №122: президентские выборы, ипотека и др

14:23. 29 декабря 2017 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном, последнем в 2017 году выпуске видеоблога, мы обсуждали следующие вопросы:

00:00:00 – 2017 г. развеял все иллюзии в отношении Запада

00:02:25 – Нельзя превращать президентские выборы в балаган

00:19:15 – Ипотека может быть под 1-2 процента

00:25:01 – Для чего США начали поставки летального оружия на Украину

00:28:10 – О распаде СССР: смертельных причин не было

00:32:04 – Пожелания на 2018 год

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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