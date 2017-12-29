Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2017
- 12:18 МГБ ДНР задержало группу лиц, возможно причастных к «телефонному терроризму» в России (ВИДЕО).
- 11:28 Военный комиссар ЛНР привезла подарки детям из реабилитационного центра.
- 00:31 «Автоаптеки» в ДНР: Машины с лекарствами начали выезды к линии фронта (ФОТО).
МГБ ДНР задержало группу лиц, возможно причастных к «телефонному терроризму» в России (ВИДЕО)
Сотрудники МГБ ДНР задержали злоумышленников, подозреваемых в противозаконном использовании оборудования республиканского оператора сотовой связи «Феникс» для осуществления зашифрованных вызовов.
Как рассказали «Русской Весне» в ведомстве, с помощью такой схемы сотрудники украинских спецслужб осуществляют координацию действий своей агентуры и диверсионных групп на территории ДНР. Также с использованием зашифрованных каналов в Республику поступают звонки с угрозами о ложных терактах.
Такие схемы могли использоваться и для сообщений о ложных терактах в России.
В противоправной деятельности силовики подозревают группу лиц, которые в конце 2016 года организовали установку и эксплуатацию оборудования, позволяющего осуществлять зашифрованные голосовые вызовы с сокрытием номера вызывающего абонента между различными операторами мобильной связи.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса ДНР («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
В случае, если подтвердится информация об использовании указанного оборудования в интересах спецслужб Украины, задержанным будет грозить от 12 до 20 лет лишения свободы по ст. 320 «Государственная измена».
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Военный комиссар ЛНР привезла подарки детям из реабилитационного центра
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«Автоаптеки» в ДНР: Машины с лекарствами начали выезды к линии фронта (ФОТО)
В четверг, 28 декабря 2017 года, в Донецкой Народной Республике стартовал проект «Автоаптека».
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
Данный социальный проект реализуется согласно Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко «О реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения жителям сельских населенных пунктов и населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения между Донецкой Народной Республикой и Украиной» от 27.11.2017 № 365, под эгидой Министерства здравоохранения Республики стартовал проект «Автоаптека», целью которого является организация доступности реализации лекарственных средств в сельской местности.
Маршрут пилотного проекта был построен таким образом, чтобы удалось в два предновогодних дня охватить 7 сел Новоазовского района: 28 декабря — с. Шевченко, с. Казацкое, с. Приморское; 29 декабря — с. Хомутово, с. Самойлово, с. Маркино, с. Р. Люксембург.
«Проблема доступности лекарственных средств в сельской местности — не новая, она существовала и ранее. Сейчас в нашей ситуации она еще более обострилась. Руководство Республики обратило на данную проблему внимание и Глава Донецкой Народной Республики издал Распоряжение, согласно которому Министерство здравоохранения должно обеспечить доставку лекарственных средств в отдаленные районы Республики. Наше предприятие ГП «Торговый Дом „Лекарства Донбасса” реализует этот проект для сельской местности. Хочу отметить, что для того, чтобы проект заработал, Министерство здравоохранения выделило средства ГП, на которые в том числе был приобретен специализированный автомобиль, оборудованный как передвижной аптечный пункт. В Новоазовском районе — наш первый опыт работы в таком формате», — прокомментировал первый заместитель директора ГП «Торговый Дом „Лекарства Донбасса” Вячеслав Владимирович Плотников.
Ассортимент передвижного аптечного пункта представлен перевязочными материалами, лекарствами от простуды для взрослых и детей, а также медикаментами от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и т. д.
Ценовая политика „аптеки на колесах” соответствует нормам законодательства, в основном все препараты российского производства.
Выбор маршрута автоаптеки определяется по следующему алгоритму: жители сел и поселков, расположенных вблизи линии разграничения между Донецкой Народной Республикой и Украиной, формируют заявки на медикаменты и передают их главам сельских администраций, после чего данные заявки поступают в Минздрав Республики, где непосредственно решается в какие населенные пункты отправится выездной аптечный пункт.
Первый заместитель Главы Новоазовского района Олег Валерьевич Сидоренко рассказал о важности автоаптек для сельских жителей: «Ввиду отсутствия медикаментов в селах, люди приносили заявки к главам сельсоветов, к нам, мы, в свою очередь, обратились за помощью в Министерство здравоохранения ДНР, этот вопрос был решен положительно — ГП «Торговый Дом „Лекарства Донбасса” оказал помощь жителям — была организована поездка автоаптеки в села нашего района. График и маршрут поездок был утвержден совместно с Минздравом ДНР таким образом, чтобы маршрут был максимально эффективным и наименее затратным для ГП».
В планах Минздрава Донецкой Народной Республики продолжение оказания высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе посредством реализации проекта «Автоаптека».
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