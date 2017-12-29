Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2017

Сотрудники МГБ ДНР задержали злоумышленников, подозреваемых в противозаконном использовании оборудования республиканского оператора сотовой связи «Феникс» для осуществления зашифрованных вызовов.

Как рассказали «Русской Весне» в ведомстве, с помощью такой схемы сотрудники украинских спецслужб осуществляют координацию действий своей агентуры и диверсионных групп на территории ДНР. Также с использованием зашифрованных каналов в Республику поступают звонки с угрозами о ложных терактах.

Такие схемы могли использоваться и для сообщений о ложных терактах в России.

В противоправной деятельности силовики подозревают группу лиц, которые в конце 2016 года организовали установку и эксплуатацию оборудования, позволяющего осуществлять зашифрованные голосовые вызовы с сокрытием номера вызывающего абонента между различными операторами мобильной связи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса ДНР («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

В случае, если подтвердится информация об использовании указанного оборудования в интересах спецслужб Украины, задержанным будет грозить от 12 до 20 лет лишения свободы по ст. 320 «Государственная измена».

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