Распад на фракции. Депутаты от «Справедливой России» хотят выйти из партии

Серьезный политический кризис испытывает партия «Справедливая Россия». Невыдвижение своего кандидата на президентские выборы вызвало отрицательную реакцию у многих региональных отделений партии и членов фракции эсеров в Госдуме, об этом «ФедералПресс» сообщает источник в нижней палате парламента. Ряд депутатов-эсеров собираются сменить партийную прописку, поддержать кандидата в президенты Павла Грудина и разбежаться по другим фракциям. Подробности партийного раскола – в материале «ФедералПресс».

Фракция недовольна Мироновым

Ряд депутатов Госдумы от «Справедливой России» хотят покинуть свою фракцию и выйти из партии, об этом «ФедералПресс» сообщает источник в ГД. Сами эсеры понимают, что их партия впала в длительный политический кризис. Последней каплей терпения стало невыдвижение своего кандидата в президенты. Поддержав Владимира Путина, Сергей Миронов накалил градус отношений со своими подчиненными. Эксперты предрекают закат партии «Справедливая России».«Я думаю, что дело близится к закату. Если партия не находит лидера, даже принимая во внимание, что большинство членов этой партии и сочувствующих проголосуют за Путина, все равно у партии должен быть лидер. В последние два года лидерские позиции у Миронова не наблюдаются», – отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов

Бойкот регионов

Нежелание у депутатов-эсеров работать в рамках думской фракции «Справедливой России» – полбеды. Региональные отделения партии начали в открытую критиковать своего лидера. Руководитель отделения «Справедливой России» Владимир Фролов выступил против поддержки Владимира Путина и заявил о своих симпатиях к кандидату от КПРФ Павлу Грудинину.

«В любом случае ни о какой поддержке Путина с моей стороны не может быть речи. Ни в какие структуры с партией власти мы никогда не войдем. Лично я намерен поддержать кандидата Павла Грудинина, выдвинутого Съездом национально-патриотических сил и Съездом КПРФ, как единого кандидата от всех лево-патриотических сил страны. Это – моя гражданская позиция», – заявил Фролов

Собеседник «ФедералПресс» сообщает, что недовольство политикой Миронова в субъектах РФ наблюдается уже давно. Поддержка Путина стал лишь очередным поводом для лидеров региональных отделений заявить о своей «антимироновской» позиции. Кризис на региональном уровне также может быть выгоден остальным партиям–конкурентам «Справедливой России». Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что харизматичных справедивороссов примут «на ура» в свои ряды многие российские партии «Учитывая, что партия пока не демонстрирует явных предпосылок по выходу из кризиса, они могут разбежаться по партиям в следующем созыве. У эсеров очень много региональных харизматиков, которые с электоральной точки зрения будут лакомым куском не только для КПРФ, но и для «Единой России». Очевидно, что все эти региональные лидеры партии побегут в другие партии, и им там будут очень рады», – отмечает эксперт. Прогноз неутешителен

Повального демарша эсеров в Госдуме в рамках нынешнего созыва, конечно, ожидать не стоит. Депутаты могут просто лишиться своих мандатов. Отдельные парламентарии вполне способны игнорировать повестку своей партии и заявлять о поддержке других фракций. Но если «Справедливая Россия» не предпримет экстренных мер по выравниванию внутренней ситуации, то скорее всего в следующем созыве мы не увидим фракции эсеров в Госдуме.

Эксперты отмечают, что предпосылок и ресурсов для решения конфликтных вопросов с депутатами и руководителями региональных отделений у партии нет. К тому же она теряет популярность у избирателей. Результаты последних выборов в Госдуму для «Справедливой России» неутешительны – всего около 6 % голосов избирателей.

Надеяться на хотя бы такой же результат в 2021 году пока не приходится