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Праздник – духовная основа жизни Славяно-Ариев.

17:17. 29 декабря 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Праздник – духовная основа жизни Славяно-Ариев.
Всеславъ Глоба – соратник проекта «Родобожие».
Алексей Орлов – Народное Славянское радио.

Что такое праздник?
Праздник – это общение человека с Прародителем и Родными Богами в нужное время в нужном месте. На встречу с Богом невозможно опозданье, но правильно выбранное время и место даёт наилучший результат. Для полноценного духовного роста необходимо, чтобы будни были уравновешены праздниками, а праздники – буднями. При этом, всё должно соответствовать естественным астрономическим и астрологическим явлениям Природы и космоса.

Какие природные ритмы отражены в наших праздниках?
Какие миры активно задействуются в праздниках славян?
Что такое предпраздничные посты и зачем они нужны?
Какие силы правят в праздники?
Как вести себя в праздники?
К чему приводят нарушения праздничного естества?
Как входить и как выходить из праздника?

Более подробную информацию о славянских праздниках (славяно-арийских, славяно-русских) вы узнаете из этой передаче и статьи размещённой на сайте проекта «Родобожие».
https://rodobogie.org/content/prazdni…

Желаем всем ДОБРА!
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Источник: www.youtube.com

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