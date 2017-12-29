Праздник – духовная основа жизни Славяно-Ариев.
Праздник – духовная основа жизни Славяно-Ариев.
Всеславъ Глоба – соратник проекта «Родобожие».
Алексей Орлов – Народное Славянское радио.
Что такое праздник?
Праздник – это общение человека с Прародителем и Родными Богами в нужное время в нужном месте. На встречу с Богом невозможно опозданье, но правильно выбранное время и место даёт наилучший результат. Для полноценного духовного роста необходимо, чтобы будни были уравновешены праздниками, а праздники – буднями. При этом, всё должно соответствовать естественным астрономическим и астрологическим явлениям Природы и космоса.
Какие природные ритмы отражены в наших праздниках?
Какие миры активно задействуются в праздниках славян?
Что такое предпраздничные посты и зачем они нужны?
Какие силы правят в праздники?
Как вести себя в праздники?
К чему приводят нарушения праздничного естества?
Как входить и как выходить из праздника?
Более подробную информацию о славянских праздниках (славяно-арийских, славяно-русских) вы узнаете из этой передаче и статьи размещённой на сайте проекта «Родобожие».
https://rodobogie.org/content/prazdni…
Желаем всем ДОБРА!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com