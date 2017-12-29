Поставят ли трансгендеры крест на женском спорте? (ВИДЕО)

Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее состоятся уже через месяц, и если кто-то из спортсменов-трансгендеров желает принять в них участие, их примут с распростёртыми объятиями.

Правила МОК разрешают спортсменам-трансгендерам участвовать в соревнованиях в качестве представителей выбранного ими пола. Мужчина (с биологической точки зрения), завоёвывающий золото в женской категории, — похоже, теперь это вопрос времени, а не вероятности.

Джоанна Харпер — спортсменка и трансгендер. Она утверждает, что спортсмены-трансгендеры не имеют никаких преимуществ.

— Джоанна, многие сегодня, в эпоху гендерной изменчивости, смотрят на это спокойно и согласны с тем, что вы можете выбирать, какими туалетными комнатами пользоваться и прочее.

Но когда речь идёт о спорте — о том, кто самый быстрый, кто самый сильный, — когда ты пробегаешь 400-метровый трек, тогда мы возвращаемся от гендерной изменчивости к двум биологическим полам. И те, кто родился мужчиной, имеют заметное преимущество. Разве не так?

Джоанна Харпер, медицинский физик: Во-первых, биология — вообще довольно сложная вещь. И предполагать, что она определяет половые различия, было бы неправильно. Но это правда, что люди, пережившие период мужского полового созревания, действительно имеют значительное преимущество.

Для ясности, правила МОК предполагают, что женщины-трансгендеры могут принимать участие в женских видах спорта только после того, как их уровень тестостерона будет оставаться низким в течение года вследствие гормонотерапии.

И это, на самом деле, меняет множество биологических характеристик. И в особенности характеристик, важных для спорта.

Во-вторых, я хотела бы сказать, что я всегда признавала, что женщины-трансгендеры имеют преимущества перед цисгендерными или обычными женщинами, но свои недостатки тоже есть. И важный вопрос в том, могут ли две этих группы соревноваться друг с другом — равноценно и по-настоящему.

— Давайте поговорим о вопросе анализов, который вы уже упомянули. Может быть, вы сможете объяснить это простыми словами, вы же учёный, вы в этом разбираетесь. Но понижение уровня тестостерона…

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По-моему, у вас должен быть уровень тестостерона менее 10 наномоль на литр. Если я хорошенько покопаюсь у себя в памяти и меня вдруг осенит, то я смогу вспомнить из школьной программы, что такое наномоль. Но 10 наномоль на литр…

Как я понимаю, у 90% женщин-спортсменок уровень тестостерона 3 наномоль на литр. То есть верхний предел в три раза выше, чем средние показатели женщины-спортсменки. Такое впечатление, что это ограничение взяли с потолка: оно не имеет отношения к реальному положению вещей.

Джоанна Харпер: На самом деле здесь я с вами согласна. И, кстати, я состою в комитете, который недавно рекомендовал снизить ограничение с 10 до 5. Важно понимать, что это предельный показатель. Для абсолютного большинства женщин-трансгендеров он и вовсе будет меньше 3, даже менее 2, а обычно менее 1 наномоль на литр.

— Так.

Джоанна Харпер: Это верхний предел. И я полностью согласна: 10 — слишком много, так что наш комитет рекомендовал снизить максимальный показатель до 5.

— Вы говорите, что здесь проблема не в противопоставлении полов. Но ведь была же, кажется, южноафриканская спортсменка, которая пару лет назад принимала участие в Олимпийских играх и Играх Содружества.

Её соперницы были убеждены, что, каким-то образом, она является трансгендером. И в итоге, по-моему, её даже заставили сдать анализы, чтобы узнать наверняка, так ли это. Вроде как у неё были очень высокие показатели.

Я вот думаю, не рискуем ли мы, в конце концов, загубить женский спорт всеми этими микроизменениями, главным образом, в ДНК каждого соревнующегося?

Джоанна Харпер: Прежде всего, подчеркну, что спортсменка, о которой вы упомянули, Кастер Семеня, определённо, была признана интерсексуалом. Некоторые люди могут не знать этого слова. Гермафродит — пожалуй, более распространённый термин.

Интерсексуалы сочетают в себе мужские и женские признаки. И Семеня почти на 100 процентов является интерсексуалом. Так что здесь несколько другой вопрос по сравнению с трансгендерами, и важно отличать одних от других.

Но также важно обеспечивать справедливые и равные условия. Важно, чтобы введение в соревнования спортсменов-трансгендеров не слишком сильно повлияло на сложившуюся ситуацию в мире спорта.

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В женском спорте представлено слишком мало трансгендеров. Другими словами, если посмотреть на общее число спортсменов-трансгендеров, то можно подумать, что в женском спорте их должно быть намного больше, чем есть на самом деле.

— Посмотрим, во что всё это выльется, Джоанна.