Последний звонок для Коли из Нового Уренгоя
Остановить деградацию образования!
21 декабря, в зале заседаний Ученого совета МПГУ прошла встреча студентов и профессорско-преподавательского состава университета с двумя известными российскими журналистами, политическими обозревателями ВГТРК Константином Сёминым и Андреем Медведевым. Поводом для этой встречи послужили два знаковых события общественно-информационной жизни нашей страны: во-первых, выход в свет долгожданной третьей серии документального фильма “Последний звонок”, авторами которой стала группа энтузиастов во главе с Константином Сёминым, и, во-вторых, выход в эфир программы Никиты Михалкова “Бесогон”, где особое место было уделено знаменитому посту Андрея Медведева “об уренгойском мальчике”.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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У Коли никаких проблем поверьте не будет, отмажут от армии и сядет на тёпленькое местечко в Газпроме и будет там тихонько дальше гадить России. Генетика она и в Африке генетика, если твои предки бандеровцы, то куда же деваться.
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Проблема совсем не в Коле,как уже неоднократно было сказано.Проблема в МЮЛЛЕРЕ в чьей вотчине воспитывают таких Коль, а также в тех, кто крышует всех этих Мюллеров, ГРЕХОВ и им подобных.