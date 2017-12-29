Последний звонок для Коли из Нового Уренгоя

Концептуал СМИ Остановить деградацию образования!

21 декабря, в зале заседаний Ученого совета МПГУ прошла встреча студентов и профессорско-преподавательского состава университета с двумя известными российскими журналистами, политическими обозревателями ВГТРК Константином Сёминым и Андреем Медведевым. Поводом для этой встречи послужили два знаковых события общественно-информационной жизни нашей страны: во-первых, выход в свет долгожданной третьей серии документального фильма “Последний звонок”, авторами которой стала группа энтузиастов во главе с Константином Сёминым, и, во-вторых, выход в эфир программы Никиты Михалкова “Бесогон”, где особое место было уделено знаменитому посту Андрея Медведева “об уренгойском мальчике”.



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Последний звонок

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