«Пока императора японского снять не получается», — Лавров пошутил о «вмешательствах России»

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на тему вмешательства России в выборы в других странах.В эфире программы «Международная пилорама» на НТВ российский министр заявил, что в уходящем году Москве «пришлось потрудиться», чтобы повлиять на внутренние дела многочисленных зарубежных государств.Ведущий телеканала перечислил страны, в чьи внутренние дела Россия, по заявлению ряда западных политиков, якобы вмешалась — Франция, Испания, Великобритания, и поинтересовался у российского министра, есть ли подобные планы на следующий год.«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны.Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» — иронично ответил Лавров.

Источник: nashaplaneta.su