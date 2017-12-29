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«Пока императора японского снять не получается», — Лавров пошутил о «вмешательствах России»

14:50. 29 декабря 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:


Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на тему вмешательства России в выборы в других странах.

В эфире программы «Международная пилорама» на НТВ российский министр заявил, что в уходящем году Москве «пришлось потрудиться», чтобы повлиять на внутренние дела многочисленных зарубежных государств.

Ведущий телеканала перечислил страны, в чьи внутренние дела Россия, по заявлению ряда западных политиков, якобы вмешалась — Франция, Испания, Великобритания, и поинтересовался у российского министра, есть ли подобные планы на следующий год.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны.

Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» — иронично ответил Лавров.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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