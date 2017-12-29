План Тухачевского по введению язычества в России

Советский военоначальник Михаил Тухачевский был эксцентричной личностью, зацикленной на идее сверхчеловека. В плену во время Перовой мировой он увлёкся славянским язычеством, а в начале 1920-х, уже став командармом, он составил план запрета христианства в России и официального введения вместо него язычества.Михаил Тухачевский родился в дворянской семье, получил отличное образование – закончил Александровское военное училище, откуда направился служить в гвардию, в Семёновский полк. Его ждала блестящая карьера: уже в 22 года, в 1915-м – он подпоручик и готови бумаги на его производство в поручики, несколько боевых орденов. Однако в том же 1915-м году он попадает в немецкий плен.Тухачевский содержался в плену в немецкой крепости Ингольштадт, вместе с большой группой французских офицеров, среди которых был будущий маршал и президент Франции Шарль де Голль. Почти на два с половиной года он погрузился в среду внутренней свободы, исходившей от французов, и окружающего его немецкого порядка. Именно в это время и заложился его характер, который позже окружавшие его люди назовут «русским бонапартизмом».Именно там, в Ингольштадте, началось увлечение славянским язычеством у Тухачевского. Его друг, французский офицер Реми Рур вспоминал об этом:«Однажды я застал Михаила Тухачевского, очень увлечённого конструированием из цветного картона страшного идола. Горящие глаза, вылезающие из орбит, причудливый и ужасный нос. Рот зиял чёрным отверстием. Подобие митры держалось наклеенным на голову с огромными ушами. Руки сжимали шар или бомбу. Распухшие ноги исчезали в красно постаменте.Тухачевский пояснил: – Это Перун. Могущественная личность. Это – бог войны и смерти. И Михаил встал перед ними на колени. Я захохотал. «Не надо смеяться, – сказал он, поднявшись с колен. – Я же вам сказал, что славянам нужна новая религия. Им дают марксизм, но в этой теологии слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись одновременно к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и силы, но которые они вновь приобретут.Есть Даждьбог – бог Солнца, Стрибог – бог ветра, Велес – бог искусств и поэзии, наконец, Перун – бог грома и молнии. После раздумий я остановился на Перуне, поскольку марксизм, победив в России, развяжет беспощадные войны между людьми. Перуну я буду каждый день оказывать почести».В Ингольштадте Тухачевский увлёкся резьбой по дереву. Из плена он привёз любимые игрушки – вырезанных им маленьких языческих божков. В них, как в солдатиков, Тухачевский играл до самого ареста.Вернувшись из плена в Россию в октябре 1917-го, Тухачевский без раздумий принял сторону большевиков. Он был далёк от марксизма, от идей большевиков. Главное, что его привлекало в победителях – это стремление сделать нового человека.Тухачевский считал, что царизм и православие сделали из русского человека безвольного слизняка, «просто скот». Его увлекают идеи не Ленина, а Троцкого, который обещал не только Мировую революцию, но и создание нового, героического русского, нечто вроде античного героя.В конце 1919 года, после того, как командарм Тухачевский разбил Колчака под Омском, он был отозван в Москву для чтения лекций в Академии Генштаба. Когда Тухачевский стал членом Реввоенсовета, он составил проект уничтожения христианства и восстановление древнего язычества. Он подал в Совнарком докладную записку о том, чтобы объявить язычество государственной религией РСФСР. В Совнаркоме эту записку принялись обсуждать всерьёз. По воспоминаниям очевидцев, Тухачевский был счастлив, как школьник, которому удалась шалость.Троцкий всё же отвергает проект Тухачевского, потому, что раньше он уже принял решение о создании в России обновленческой церкви, а также дав дорогу многочисленным христианским сектам, угнетавшимся при царизме. Троцкий тоже считал, что православие – это тормоз на пути прогресса.В 1937 году Тухачевскому припомнят в том числе и его проект по введению государственного язычества в России, посчитав его доказательством морального разложения красного командарма.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com