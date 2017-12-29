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План Тухачевского по введению язычества в России

21:42. 29 декабря 2017 Просмотров - 519 4 коммент. Опубликовал:
Советский военоначальник Михаил Тухачевский был эксцентричной личностью, зацикленной на идее сверхчеловека. В плену во время Перовой мировой он увлёкся славянским язычеством, а в начале 1920-х, уже став командармом, он составил план запрета христианства в России и официального введения вместо него язычества.

Михаил Тухачевский родился в дворянской семье, получил отличное образование – закончил Александровское военное училище, откуда направился служить в гвардию, в Семёновский полк. Его ждала блестящая карьера: уже в 22 года, в 1915-м – он подпоручик и готови бумаги на его производство в поручики, несколько боевых орденов. Однако в том же 1915-м году он попадает в немецкий плен.

Тухачевский содержался в плену в немецкой крепости Ингольштадт, вместе с большой группой французских офицеров, среди которых был будущий маршал и президент Франции Шарль де Голль. Почти на два с половиной года он погрузился в среду внутренней свободы, исходившей от французов, и окружающего его немецкого порядка. Именно в это время и заложился его характер, который позже окружавшие его люди назовут «русским бонапартизмом».

Именно там, в Ингольштадте, началось увлечение славянским язычеством у Тухачевского. Его друг, французский офицер Реми Рур вспоминал об этом:

«Однажды я застал Михаила Тухачевского, очень увлечённого конструированием из цветного картона страшного идола. Горящие глаза, вылезающие из орбит, причудливый и ужасный нос. Рот зиял чёрным отверстием. Подобие митры держалось наклеенным на голову с огромными ушами. Руки сжимали шар или бомбу. Распухшие ноги исчезали в красно постаменте.

Тухачевский пояснил: – Это Перун. Могущественная личность. Это – бог войны и смерти. И Михаил встал перед ними на колени. Я захохотал. «Не надо смеяться, – сказал он, поднявшись с колен. – Я же вам сказал, что славянам нужна новая религия. Им дают марксизм, но в этой теологии слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись одновременно к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и силы, но которые они вновь приобретут.




Есть Даждьбог – бог Солнца, Стрибог – бог ветра, Велес – бог искусств и поэзии, наконец, Перун – бог грома и молнии. После раздумий я остановился на Перуне, поскольку марксизм, победив в России, развяжет беспощадные войны между людьми. Перуну я буду каждый день оказывать почести».

В Ингольштадте Тухачевский увлёкся резьбой по дереву. Из плена он привёз любимые игрушки – вырезанных им маленьких языческих божков. В них, как в солдатиков, Тухачевский играл до самого ареста.

Вернувшись из плена в Россию в октябре 1917-го, Тухачевский без раздумий принял сторону большевиков. Он был далёк от марксизма, от идей большевиков. Главное, что его привлекало в победителях – это стремление сделать нового человека.

Тухачевский считал, что царизм и православие сделали из русского человека безвольного слизняка, «просто скот». Его увлекают идеи не Ленина, а Троцкого, который обещал не только Мировую революцию, но и создание нового, героического русского, нечто вроде античного героя.

В конце 1919 года, после того, как командарм Тухачевский разбил Колчака под Омском, он был отозван в Москву для чтения лекций в Академии Генштаба. Когда Тухачевский стал членом Реввоенсовета, он составил проект уничтожения христианства и восстановление древнего язычества. Он подал в Совнарком докладную записку о том, чтобы объявить язычество государственной религией РСФСР. В Совнаркоме эту записку принялись обсуждать всерьёз. По воспоминаниям очевидцев, Тухачевский был счастлив, как школьник, которому удалась шалость.



Троцкий всё же отвергает проект Тухачевского, потому, что раньше он уже принял решение о создании в России обновленческой церкви, а также дав дорогу многочисленным христианским сектам, угнетавшимся при царизме. Троцкий тоже считал, что православие – это тормоз на пути прогресса.

В 1937 году Тухачевскому припомнят в том числе и его проект по введению государственного язычества в России, посчитав его доказательством морального разложения красного командарма.

(Цитируется: Юлия Кантор, «Тухачевский», серия ЖЗЛ, 2014)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Россия, тухачевский, язычество
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4 коммент.»

  • 56 46
    Александр Гремлин 29 декабря 2017 в 23:04 Ссылка Пометить
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    Во выдал , проект – Тухачевский перед войной работал над реабилитацией Троцкизма , и реально планировал захват власти по планам спущенным ему силами как раз таки славянам противоположными . Подробности каждый может откопать . И по жизни гад был редкий )) )

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  • 4446 3161
    Антон 29 декабря 2017 в 23:18 Ссылка Пометить
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    “Пронесло” нас от большой проблемы:
    - Худшее что можно сделать с язычеством – это превратить его в религию, ещё в советском исполнении (Представляете себе партсобрание под идолами?)
    - Старое знание пришло в “систему” позже, во время войны, когда сходу формировались специальные части (Все кто жил на “передке” месяц вместо двух дней оказались там)
    - Речь не только о “Спасе”, от чукчей до суфиев все оказались там
    - Поскольку такая “критическая масса” может быть разрушена только тотальными репрессиями (и то без гарантий), полагаю, что “волхвы” ходят в генеральских погонах уже во втором поколении.

    А ПО СЕМУ: С системы другой спрос…

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  • 5081 2527
    Николай 30 декабря 2017 в 1:22 Ссылка Пометить
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    В плену и был завербован. Колчака разбили крестьяне, не надо этому “верховному” вводить порки крестьян; вот и получил крестьянское восстание в своём тылу, что пришлось драпать.

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  • 5081 2527
    Николай 30 декабря 2017 в 1:33 Ссылка Пометить
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    Даждьбог, правильно Даждбо-славянский пророк открывший впервые троицу: Правь, Явь и Навь. Богом солнца у славян сначала был Ра (радуга, рано, пора, ура, радушие) затем Ярило, Хорс…

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