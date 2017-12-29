Письмо. Сокрытие конечных бенефициаров

Добрый день!

Не первый год читаю Ваш блог и удивляюсь Вашему здравомыслию относительно глобальной геополитики самого широкого охвата.

Чего я, собственно, встрял?.. Думается, что на многочисленных страницах Вашего блога так и не было озвучено сокровенной информации, касающейся того, где, собственно, “спрятаны” средства могущественных семей мира сего.. Где-то вскользь угадывалось, но напрямую не говорилось. Ведь любой банк обязан раскрывать информацию о капитале, но в 70-х годах 20-го века явилась миру доработанная ушлыми финансистами организация, именуемая компанией, управляющей частными инвестициями. Суть была в том, чтобы за семью печатями скрыть владельцев ключевых пакетов глобальных корпораций за законами о неразглашении коммерческой информации. Ведь капиталом таких банков, как “J.P. Morgan Chase” или “Citigroup” стоят вполне конкретные организации. Но вся соль в том, что эти вполне конкретные организации – такие, как Black Rock, Vanguard, T Rowe и прочие, – не обязаны раскрывать своих владельцев, поскольку по Уставу этих организаций де-факто формирователями их фондов являются вкладчики, то бишь клиенты, а Закон не обязывает разглашать информацию о клиентах частных компаний, поэтому бумажные свидетельства участия в таких фондах, как Vanguard, Black Rock и State Street защищены Законом. Это я пытаюсь озвучить правду-матку о том, где все-таки хранятся неуловимые богатства Рокфеллеров, Ротшильдов и прочих. Закон защищает разглашение информации о пассивах инвестиционных фондов, которые (исключая обязательства) формируют их капитал. Мною были вычитаны сотни страниц уставных и прочих документов компаний Black Rock и Vanguard, и я понял, что главной уловкой сокрытия имен и их долей в управлении ключевыми активами планеты Земля является законодательные нормы о защите неразглашения долевого участия в глобальных компаниях по управлению инвестициями, поскольку фактическими “приносителями денег” в них являются КЛИЕНТЫ, а не учредители, а мы даже на примере нашей с вами реальности знаем, что данные о клиентах являются КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ, охраняемой Законом.



С уважением,

Т. В. – Действительно, инвестиционные фонды под эгидой Венгард были задуманы для сокрытия конечных бенефициаров существующей мировой финансовой системы. То, что само название Венгард стало предметом широкого обсуждения, – это заслуга моего покойного мужа. С ним вместе мы долго пытались вычислить структуру «мирового правительства», контролирующую мировую финансовую систему.

Разного рода списки «300 корпораций, контролирующих мир», «100 корпораций, контролирующих мир», «13 семей, контролирующих мир», давали направление поиска, но не давали прямого ответа на вопрос, что именно является той самой объединяющей структурой «мировой закулисы». Потом мы обратили внимание на Vanguard, как наиболее часто повторяющееся название в списках акционеров всех этих корпораций. Исследование коммерческих связей и направлений бизнес-активности Венгард привело к целой серии публикаций под общим тегом Vanguard:

http://pravosudija.net/search/node/Vanguard