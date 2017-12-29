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Памятник Солженицыну в Москве: жителей столицы вновь поставят перед фактом?

20:58. 29 декабря 2017 Просмотров - 262 2 коммент. Опубликовал:

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Установка в центре Москвы памятника писателю А. Солженицыну без учета мнения граждан может повторить историю с улицей Большой Коммунистической, переименованной в 2008 году в честь его персоны, сообщает 28 декабря корреспондент ИА Красная Весна.
 
Памятник Александру Солженицыну планируют устанавливать в 2018 году именно на бывшей Большой Коммунистической улице (район Таганки), недалеко от Дома русского зарубежья имени Солженицына. С такой инициативой выступили руководители Дома к 100-летней годовщине со дня рождения писателя. Идея получила одобрение Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, в настоящее время полным ходом идет открытый творческий конкурс на лучший проект памятника.
 
Таким образом, москвичей снова пытаются поставить перед фактом, как и в истории с переименованием Большой Коммунистической. В 2008 году местные жители выступали категорически против этого переименования. Причем имело место и откровенное нарушение закона, согласно которому увековечивание памяти возможно только спустя 10 лет после смерти «увековечиваемого персонажа». Однако отстоять свое мнение и закон в полемике с властями жителям улицы тогда не удалось.
 
А вот у жителей Ростова-на-Дону и Ставрополья минувшей осенью это получилось — в донской столице властям пришлось отказаться от установки памятника Солженицыну, а жители Кисловодска, где писатель родился, не допустили появления в городе одноименной улицы.
 
Напомним, как ранее сообщало ИА Красная Весна, 29 декабря активисты ОД «Суть времени» проведут несколько одиночных пикетов против установки памятника Солженицыну на Таганке. Протестные акции призваны обратить внимание властей на тот факт, что большая часть жителей Москвы, с чьим мнением по установке памятника сторонники идеи не ознакомились, относится к литературному мифотворчеству Солженицына, его «вкладу» в очернение советского периода истории России, крайне отрицательно.
 
PS
Что вполне ожидаемо: любой, кто читал произведения Солженицына, знает, что автор восхищался перешедшим на сторону вермахта в годы Великой Отечественной войны генералом Власовым. Советский писатель Михаил Шолохов в свое время был возмущен прославлением власовцев в первых произведениях Солженицына. С почтением Солженицын относился также и к украинским бандеровцам. Не брезговал он и призывами к агрессии против нашей страны. Особое беспокойство у российской общественности вызывает внедрение солженицынского мифотворчества в сознание юного поколения России — посредством целой вереницы тематических конкурсов и фестивалей для школьников.
 
 
Метки: общество
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2 коммент.»

  • 82 72
    Нехресть 29 декабря 2017 в 21:33 Ссылка Пометить
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    Только пускай вокруг памятника заборчик из досок поставят, с одним узким проходом. Что бы люди не стеснялись отдавать ЗАСЛУЖЕННУЮ дань. И почётный караул из либерастов поставить. Пускай ароматом наслаждаются.

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  • 5 3
    Александр Дед 29 декабря 2017 в 22:05 Ссылка Пометить
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    ЕГО ОПУСЫ О 100 МЛН убитых кровавым режимом, не выдерживают никакой критики, как же надо не любить свою страну, отправив 23 населения тогдашнего СССР в могилу. Кто же воевал и победил фашизм? Или как сейчас в Донбассе. Это “сепары” сами себя обстреливают.

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