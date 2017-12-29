Новая концепция образования зашагала по России, но пока в народе

Концептуал СМИ Центр «Школа Базарного». Итоги уходящего 2017 года

Подходит к концу очередной календарный год, и в народе начинают устойчиво понимать, что современная система дошкольного и школьного образования не компетентна в решении задач духовного и физического развития подрастающего поколения. Но такая, как всем кажется, «некомпетентность» не является просто халатностью должностных лиц. Это есть результат прямой деятельности международных коммерческих компаний, которые через государственную систему образования внедряют программы по взращиванию идеального человека-потребителя, а не Творца (т.е. человека, стремящегося к своей самореализации на благо того общества, где он живёт). Такая участь, к сожалению, не обошла стороной и Россию.

Имеющий глаза да увидит! Имеющий уши да услышит! Пристально понаблюдайте за жизнью современной молодёжи, а затем ответьте себе на вопросы. Чем и как живут молодые ребята? Каковы их идеалы, мечты и увлечения? В своём большинстве то состояние, в котором вы обнаружите нынешнее подрастающее поколение, обнажает следующие проблемы:

- нет желания ни учиться, ни познавать мир;

- низкая культура поведения, отсутствие уважения к старшим;

- «клиповое» мышление;

- стремление к потребностям и праздной жизни, ведущим к деградации;

- раннее вступление в половую жизнь;

- неопределённость в жизни;

- наличие приобретённых физических заболеваний у 80% подростков.

Как видим, открывается крайне неблагоприятная картина, которую не все хотят признавать и уж тем более оглашать. Такие итоги есть следствие навязанных разрушительных форм образования наряду с общей деградацией и другими неблагоприятными факторами. Ведь по сути наше молодое общество должно стать двигателем прогресса и развивать страну дальше. Но произойдёт ли это? Способно ли оно в таком состоянии ответить на вызовы, которые встают перед Россией уже сейчас?

Осознавая это, независимые команды единомышленников по всей России, являясь людьми, искренне заинтересованными в сохранении и улучшении здоровья всех детей нашего Отечества, сложа руки не сидят. Каждый в меру своих возможностей ведёт информационно-разъяснительную работу среди родственников и друзей, а также в социальных сетях в интернете. Ведь для того, чтобы любой процесс набрал устойчивый и необратимый характер, всё общество должно не только до конца осознать проблему, но и узнать о самой концепции её решения! А такая концепция в России уже есть!

Одним из её фундаментов являются методики выдающегося учёного, доктора медицинских наук, профессора Владимира Филипповича Базарного. Более 30 лет он посвятил решению судьбоносной для России проблемы – предотвращению демографической катастрофы путём сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. В своих исследованиях он вскрыл корни и причины наблюдаемого в последние десятилетия процесса деградации и угасания жизнеспособности народа, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах явно противоречит природе ребёнка.

Природосообразность методик профессора Базарного, простота и доказанная эффективность позволяют использовать их в образовательным процессе как в школе, так и детском саду без каких-либо половозрастных ограничений. Это и обучение в движении, и уникальный инвентарь, горизонты внимания, раздельно-параллельное обучение мальчиков и девочек, перьевое письмо и многое другое. После многолетней экспертизы в 1989 году система Базарного была официально одобрена и рекомендована Минздравом России в качестве федеральной программы по профилактике школьных форм патологии, а ныне уже введена в СанПиН. Но к сожалению, отечественные чиновники, директора государственных и частных школ погрязли в повседневной бюрократической волоките и пока не способны обратить свой взор ни на реально существующую проблему, ни уж тем более вникнуть в предлагаемые проверенные средства для её решения. Хотя заметим, что такая задача ставилась в указах Президента РФ Владимира Путина № 761 и № 240.

Однако несмотря на отсутствие явных подвижек со стороны органов государственной власти, дело Владимира Базарного в народе живо и не стоит на месте. Летом 2017 года в рамках автономной некоммерческой организации команда «Концептуала» запустила образовательный проект, который был ознаменован открытием в подмосковном Серпухове инновационного общеобразовательного центра «Школа Базарного». Как и положено, научное направление возглавил сам Владимир Филиппович. Теперь здесь к детям будут относиться не как к сосуду, который предстоит просто наполнить информацией, а как к «факелу, который прежде необходимо зажечь»!

Сегодня в «Школе Базарного» вовсю работают «правильные ясли», детский сад, кружки и секции для дошкольников и школьников. Первое, от чего здесь отказались, и с успехом, ломая все стереотипы, – это от сидения. Да, дети почти всё делают стоя: едят, рисуют, изучают материал. Стулья, конечно, есть и все знают, где их можно брать. Но оказывается, если детям их не предлагать, то они им и не нужны. В крайнем случае, можно сесть и на подушку.

«Движение – это воздух, а без воздуха мы задыхаемся», – пишет В.Ф. Базарный. Поэтому обучение в центре «Школа Базарного» происходит именно в режиме постоянного движения, что развивает у детей зрительно-моторную реакцию, ориентацию в пространстве и создаёт благоприятные условия для максимального проявления индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребёнка. Двигаясь, дети становятся более внимательными, ведь им нужно выполнить задание, найти ответ на вопрос, а значит, нужно понять, в каком направлении искать. Использование таких тренажёров, как сенсорные кресты, развивает зрительно-двигательную поисковую активность, а также зрительно-ручную и телесную координацию.

В дополнение к этому ежедневно после обязательного дневного сна дети занимаются на сенсорной дорожке. А в рамках специально подобранной фитопрограммы малыши пьют настои трав, каждый раз после еды полощут горло отваром ромашки или шалфея. Так здесь вырабатываются полезные для здоровья привычки.

Также почти ежедневно в серпуховских яслях центра «Школа Базарного» проходят образовательные кукольные спектакли, где в игровой форме с помощью необыкновенно красивых кукол осуществляется постановка каждой коллективно прочитанной сказки. С помощью такого подхода педагоги формируют у детей правильное образы, а закрепляют их через рукотворчество (дети, рисуя или лепя, попутно сочиняют сказку с участием тех героев, которых изображают).

Помимо классических занятий в детском саду проводятся дополнительные – по йоге или рукоделию. Так, на занятии «Домашние хлопоты» мальчики учатся делать мужские дела, а девочки – проявлять женскую заботу. Например, недавно мальчики с огромным интересом учились закручивать шурупы, а при помощи шуруповёрта из простых деревяшек собственными руками делали автомобиль. Тем временем девочки с не меньшим интересом учились пришивать пуговицы и осваивали изготовление и оформление семейных фотоальбомов. И это уже в 5-6 лет!

Но всего этого могло и не произойти, если бы над проектом Школы Базарного не трудилась слаженная команда управленцев из «Концептуала», а в самом образовательном центре не собрался дружный коллектив опытных педагогов под руководством самого профессора Владимира Базарного. Спасибо всем вам за создание тёплой и комфортной обстановки в школе, за взаимовыручку и поддержку. Примите, дорогие наши, слова искренней благодарности за стремление в ущерб личному времени учиться новому, за душевное отношение к детям! Спасибо и всем тем, кто всегда информационно поддерживал нас и нашу деятельность!

Мы уверены, что в ближайшем будущем мы сможем создать образцово-показательный комплекс образовательных учреждений (от яслей до средней школы), на примере которого продемонстрируем общественности положительный результат применения как методик самого профессора Владимира Базарного, так и других наработок отечественных деятелей науки и культуры. Свою миссию видим в создании центра, откуда будут выпускаться физически здоровые, методологически грамотные и творчески мыслящие ребята, готовые к освоению дальнейших профессиональных знаний для строительства сильной, самодостаточной и справедливой России во благо всем её народам!

==========================================================================

Рекомендуем:

Школа Базарного

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: «Встань и иди!» (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века

Нам нужна иная школа

Прорыв в системе образования. Школа Базарного. Апгрейд человека

Врачи не нашли здоровых школьников среди старшеклассников

Здоровое Образование – Здоровая Нация

Школа Базарного: никакого сидения за партами!

Спасение детей. Метод Базарного

Они учились за Родину

==========================================================================