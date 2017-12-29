Навальный против ЦИК, Сокуров против Адмиралтейства, Швеция против половой жизни
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В этом выпуске:
- выборы Президента без Навального
- первые тучки над безвизом между Украиной и ЕС
- поставки американского летального оружия майдаунам
- режиссёр-стратег Александр Сокуров – об опасности для Эрмитажа, исходящей от Адмиралтейства
- новый регламент взаимоотношений полов на территории королевства Швеция
- нож против химического оружия в Калининграде
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Источник: www.youtube.com