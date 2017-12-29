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Механизм работы пирамиды Биткоина

19:33. 29 декабря 2017 Просмотров - 383 Нет комментариев Опубликовал:

Пирамида и пирамида беспощадная — для облигаций «МММ», например, не нужно было тратить кучу электричества и сжигать ресурс высокотехнологичных видео-карт.

Давайте поговорим о так называемых «криптовалютах». Прежде всего о Bitcoin, но и об остальных тоже.
Вот я – дипломированный экономист с большим опытом как предпринимательской деятельности, так и работы в различных аналитических структурах. И вроде как знаю о теориях денег (да, есть и такие) если не всё, то почти всё. Какие бывают виды денег – товарные, обеспеченные, фиатные, кредитные, внутренние, «гезелевские», «итакские» etc.

Но я никак не могу понять одного: чем «Bitcoin» принципиально отличается от «МММ»?

Нет, есть пара мелких отличий. Например, для облигаций «МММ» не нужно было тратить кучу электричества и сжигать ресурс высокотехнологичных видео-карт (из-за этой истерики я не могу себе обновить видео-карту, потому что производители поймали волну и задрали цены).

И когда пирамида «Bitcoin» обрушится (а куда ж она денется, с подводной лодки-то?!), то «счастливые обладатели» единичек и ноликов останутся вообще ни с чем, а «акционеры» МММ могли хотя бы своими бумажками обклеить туалет или подтереть зад.

А в том, что пирамида «Bitcoin» скоро обрушится, лично у меня нет никаких сомнений. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на график роста его стоимости (сейчас дошло уже до 17 тысяч, график слегка отстаёт и не учитывает самых свежих данных)

< ![CDATA[]]>Ещё раз о пирамиде биткоина< ![CDATA[]]>

а затем сравнить его с вот этим классическим графиком

< ![CDATA[]]>Ещё раз о пирамиде биткоина< ![CDATA[]]>

Ну и для полноты возьмём ещё картинку «из учебника», теоретически объясняющую каждую из фаз

< ![CDATA[]]>Ещё раз о пирамиде биткоина< ![CDATA[]]>

ИМХО нагляднее некуда.

Особенно весёлой на этом фоне выглядит информация о том, что на Чикагской товарной бирже (внимание: при участии наших любимчиков из «Goldman Sachs»!) начались торги фьючерсами на биткойн. Какой же пузырь без активнейшего участия в нём американцев?!

А CDS на биткоины ещё не продают? Я б, как Майкл Бьюрри из «Big Short», купил. На все деньги.

Если учесть, что общее количество биткоинов ограничено в 21 миллион, а стоимость одного биткоина скакнула сейчас до 17 тысяч долларов, то размер пузыря уже приближается к 400 миллиардов долларов (реально меньше, но порядок цифр всё равно примерно такой).

Знаете, если бы я был сторонником теорий заговора, то, пожалуй, счёл бы, что вся эта афёра с криптовалютами – это операция спецслужб. Сами подумайте – в криптовалюты активно вкладываются контрабандисты, наркоторговцы, оружейные бароны, террористы и прочие уголовники (а также лохи, но их не жалко). И когда они уже вбухают в это львиную часть своих нажитых неправедных трудом сбережений – пузырь схлопнется. Конгениально, Киса!

А если серьёзно, то одна из основных проблем мировой экономики – это наличие огромного количества ничем не обеспеченных денег («спасибо» ФРС США, которые эмитировали их десятилетиями в абсолютно безумных количествах).

Пузыри «криптовалют», конечно, не справятся со всей этой массой: даже 400 миллиардов биткоина – это капля в море. Но, во-первых, это ещё не предел раздутия пузыря, он может ещё подрасти. А во-вторых, уже запущены следующие лохотроны – Этериум, Риппл, Лайткоин, Монеро etc.

Впрочем, если говорить более глобально, то весь американский фондовый рынок – это один огромный пузырь. Индекс Dow Jones Average на днях обновил исторический максимум, а западные аналитики уже назвали 2017 год «самым успешным годом для акций в мировой истории».

Но фишка в том, что практически все кто мог, уже «вошли в рынок». О чём можно видеть по свежим опубликованным данным JP Morgan.

< ![CDATA[]]>Ещё раз о пирамиде биткоина< ![CDATA[]]>

А это значит, что расти фондовому рынку больше некуда – все американские деньги уже в нём, включая деньги пенсионных фондов, домохозяйств и банковские кредиты. Расти дальше попросту не на что, деньги у покупателей практически закончились.

Популистские обещания Трампа про «мейк грейт эгейн» послужили надуванию этого глобального пузыря самым активным образом. И весь этот рост фондовых рынков никак не связан с реальной американской экономикой.

А что происходит с маленькой, но гордой птичкой, когда она достигает потолка своих возможностей и выдыхается? Птичку жалко, а вот спекулянтов на фондовых рынках как-то совсем наоборот.

< ![CDATA[]]>Ещё раз о пирамиде биткоина< ![CDATA[]]>


Поэтому покупайте биткойны и акции «Эппл» – боженька любит идиотов.


Александр Роджерс

Источник: www.kramola.info

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