Кто кого: самурайский штык против русской пули

Фанатичные, смелые, искусные в ближнем бою — все эти характеристики японских бойцов есть в советских документах времён окончания Второй Мировой войны. Правда, самурайский дух в этот раз не спас Японию от разгрома и капитуляции. Рассказываем, как и почему это произошло.К войне с Советским Союзом японская армия готовилась долго. Японцы были уверены, что благодаря стойкому характеру, а также навыкам фехтования и рукопашного боя их солдаты всегда будут побеждать в ближнем бою. Но, когда в августе 1945 года началась битва за Манчьжурию и войска Забайкальского фронта столкнулись с японскими силами, все планы полетели к чертям. Что же произошло? Ответ на этот вопрос есть в советских донесениях.В замыслах Квантунской армии — самой мощной группировки сухопутных войск Японии в годы Второй Мировой — огромное значение придавалось организации диверсий в тылу советских войск.Нашлась работа и для японских партизан.Про снайперов самураи тоже не забыли.Иной раз при чтении документов появляется ощущение, что против советских войск действовали самые настоящие ниндзя.«Много групп и одиночек специально охотились за старшими офицерами и генералами и нападали на них с холодным оружием (ножами)».В одном эпизоде жертвой диверсантов стал даже танк Т-34, точнее, его экипаж. Напав на сломавшуюся «тридцатьчетвёрку», японцы «какими-то ядовитыми жидкостями или дымом выкурили экипаж и уничтожили его, а затем влезли в танк и открыли огонь», подбив ещё два Т-34.Вообще во многих советских документах отмечен высокий боевой дух японцев. Его, правда, чаще именовали фанатизмом.Конечно же, советских офицеров весьма заинтересовала такая стойкость противника. Вывод у них получился интересный.При этом советскую подготовку японцы оценивали не слишком высоко. Так взятый в плен генерал-лейтенант Китадзава Тэйдзиро, командир японской 123 пехотной дивизии, на допросе заявил: «Что касается метания ручных гранат и штыковых боёв, то можно сказать, что они неискусны».Поневоле хочется спросить: если японцы так хорошо подготовились к советскому наступлению, и всё у них было отлично и с укреплениями, и с ниндзя, и с самурайским духом — как же так вышло, что Квантунская армия быстро и бесславно проиграла?А между тем всё очень просто.У советских войск были «максимы», а особенно много — пистолетов-пулемётов, Шпагина и Судаева.Даже у ниндзя как-то не очень получалось.В целом, вывод простой и однозначный: показать своё превосходное фехтование и прочие «джиу-джитсу» японцы не смогли, потому что… не добегали.На календаре был не XIV век, а середина XX, и судьба войны уже давно перестала решаться схватками на колюще-режущем оружии. И ни один ниндзя не смог бы справиться с простым автоматом или пулемётом — тут уж никакие самурайские техники не помогут. Так что в данном случае можно перефразировать известное выражение: пуля молодец, а вот штык подкачал.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com