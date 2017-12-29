«Информация владеет миром», а кто владеет Интернетом?

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»



Натан Майер фон Ротшильд (1777-1836)

Любопытная подборка информации из цикла "Технологии управления. Обозрение. 2017"

и касается она, в частности, Интернета и национальной принадлежности его владельцев..

Поехали.

I.

Все наверное слышали знаменитую фразу Ротшильда "Кто владеет информацией,тот владеет миром". Не все, правда, знают, когда и по какому поводу он её сказал.

Натан Ротшильд — основатель английской ветви Ротшильдов успешно торговал британским текстилем и через какое-то время основал собственный банк.

Самый успешный бизнес Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда британское правительство привлекло его банк к финансированию военной кампании против Наполеона. Крупные суммы золотом (за год свыше 11 млн. фунтов) переводились из Англии маршалу Веллингтону и союзникам через этот банк. Натан и его брат Якоб ворочали громадными суммами в неспокойной Европе, избавляя клиентов от рисков перевозки денег и просрочки платежа.

Кроме финансовых забот, братья Ротшильды имели одно хобби – они страстно любили голубей. В средние века хорошо обученный почтовый голубь стоил не дешевле арабского скакуна. В XIX веке они помогли Ротшильдам сделать самое крупное состояние того времени.

В 1815 году вся Европа была напугана реваншем Наполеона. После триумфа Ста дней фондовые биржи Англии лихорадило — все с тревогой ждали, чем закончится решающая битва между армиями Наполеона и Веллингтона при Ватерлоо. В начале сражения наблюдателям показалось, что выигрывает Наполеон, о чем срочно сообщили в Лондон. Однако, на помощь войскам Веллингтона подоспел прусский корпус Блюхера и решил исход боя в пользу союзников. Наполеон бежал.

Всё это время Натан Ротшильд имел в своем распоряжении штат шпионов, которые следовали по пятам за войсками и тотчас же отсылали донесения своему хозяину обо всех важных событиях. Естественно, голубиной почтой. Последние голуби с шифрованными инструкциями, привязанными к лапкам, были немедленно выпущены сразу после битвы.

Утром следующего дня Натан Ротшильд явился на Лондонскую биржу. Он был единственным в Лондоне, кто достоверно знал о поражении Наполеона. Сокрушаясь по поводу успехов Наполеона, он немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. Их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда.

О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через день. Многие держатели ценных бумаг покончили с собой, а Натан за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на Парижской бирже осуществил брат Натана Ротшильда Якоб.

Так и родилась знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Ротшильды прекрасно ориентировались в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Естественно, Ротшильды нажили немало врагов и завистников. Недоброжелатели даже смогли перехватить деловую переписку братьев. Каково же было их удивление, когда в письмах обнаружились таинственные, не поддающиеся расшифровке знаки и бессмысленные фразы типа «сушеная рыба» (означавшая, кстати, деньги принца Фридриха Вильгельма).

Ротшильды хранили информацию, как самое дорогое сокровище.

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II.

В основном все так и понимают эти слова. Но ведь у них есть и второй смысл: кто владеет "средствами массовой информации", тот владеет миром. И в сумме эти два владения предоставляют владельцу поистине безграничные возможности!

Посудите сами: помимо явных преимуществ зомбирования нужной информацией, есть и неочевидные — сокрытие нужной информации. Как это делается? Очень просто: есть так называемые центральные каналы, официальные СМИ. Достоверность любой информации определяется следующим образом: сказали об этом по Первому каналу или не сказали? Дискредитировать же любую информацию тоже легко — достаточно показать её по РЕН ТВ. То есть, когда кто-то говорит что-то из ряда вон выходящее, часто можно услышать: "всё ясно, насмотрелся РЕН ТВ". Хоть трижды правду показывай — пока по центральным каналам не подтвердили — всё считается порождением жёлтой прессы. Так вот — это и есть сильнейший рычаг воздействия: просто не показывать то, что нужно скрыть по "центральным" каналам, и не печатать то, что нужно скрыть в "официальных" газетах.

Конечно, я привёл Первый канал и РЕН ТВ просто для наглядности. В каждой стране есть свой "Первый канал" и своё "РЕН ТВ". Так как это технология, которая работает!

Именно благодаря подобной технологии (безграничное доверие основной массы людей к центральным телеканалам) мошенникам в 90-е годы удавалось собирать гигантские барыши, привлекая деньги во всеразличные фонды. Помимо всем известной МММ неплохо заработали и "Хопёр-инвест", и "Тибет", и "Властелина". И ведь не только "Лёни Голубковы" несли деньги, вполне обеспеченные люди тоже поучаствовали.

Как такое возможно было? Предположу, что ход мысли мог быть следующим: раз рекламу этих фондов крутят по телевизору, значит их проверили, там всё в порядке, телевизор врать не будет, серьёзные люди работают всё таки, риска никакого нет. Ну, примерно так могли люди рассуждать. Чем всё закончилось известно. Но что изменилось с тех пор? Неужели телевидение стало работать во благо? Да, есть отдельные передачи полезные. Но разве они делают рейтинги?

После прочтения откровений Эрнста всё вообще становится прозрачно ясным! Даже те, кто уже видел, лишний раз могут напомнить себе чтобы не забыть:





Телевидение не будет информировать, советовать и убеждать обывателя. Оно будет навязчиво преследовать его всегда и везде. Как старая цыганская шлюха, которой легче уступить, чтобы отвязалась, чем объяснять, почему ты этого не хочешь. Оно будет заменять подлинные интересы каждого индивида и народов в целом на навязанные ему интересы тех, кто управляет эфиром. (А точнее, тех, кто управляет теми, кто управляет эфиром).



Телевидение сделает изгоем в обществе всякого, кто не живёт в русле навязываемого ему телевизионного шаблона поведения и не мыслит в рамках навязываемого ему дискурса. источник Только кажется, что телевидение развлекает. На самом деле оно прививает населению шаблоны поведения путём многократных примеров поведения в своих передачах. И шаблоны мыслей путём многократного повторения в разных формах. Строит вокруг обывателя кокон виртуальной реальности, который надёжно ограждает того от восприятия реальной реальности.Телевидение не будет информировать, советовать и убеждать обывателя. Оно будет навязчиво преследовать его всегда и везде. Как старая цыганская шлюха, которой легче уступить, чтобы отвязалась, чем объяснять, почему ты этого не хочешь. Оно будет заменять подлинные интересы каждого индивида и народов в целом на навязанные ему интересы тех, кто управляет эфиром. (А точнее, тех, кто управляет теми, кто управляет эфиром).

Итак, совершенно ясно, что есть целая отрасль, которая занимается созданием реальности для 90% населения земного шара. Делает она это путём педалирования нужных тем одновременно во всех СМИ всего мира, и замалчивания или дискредитации не нужных тем там же.

СМИ расскажут вам что происходит в мире, кто диктатор, а кто наоборот. Подскажут, что покупать, как себя вести, что круто, что не круто. Сформируют картину мира вашего ребёнка, если не уследите. Повлияют и на вашу картину мира так или иначе. Телевизор объяснит, что нормально, а что не нормально (конечно же по меркам зазеркалья).

Надеюсь, никто не станет отрицать, что все телеканалы, газеты, интернет порталы имеют владельцев. По закону пирамиды все нити сходятся где-то наверху и: бинго! сидит художник, рисует информационную картину мира.

Исходя из всего вышесказанного, можно только посочувствовать всем нормальным жителям Украины, которые оказались под прессом зомбоатаки. Как мы уже знаем, мало кому удалось сохранить разум, но такие люди есть, и это не может не радовать.

В заключение, уже по традиции, поделюсь притчей:

В одном королевстве жил могущественный колдун. Однажды он сделал волшебное зелье и вылил его в источник, из которого пили все жители королевства. Стоило кому-нибудь выпить этой воды, и он сразу же сходил с ума.



Наутро все жители королевства, отведав воды из этого источника, сошли с ума. Королевская семья брала воду из отдельного колодца, до которого колдун не смог добраться, поэтому король и его семья продолжали пить нормальную воду и не стали сумасшедшими, как остальные.



Увидев, что в стране правит хаос, король попытался восстановить порядок и издал ряд указов, но когда поданные короля узнали о королевских указах, они решили, что король сошел с ума и поэтому отдает такие же безумные приказы. С криками они направились к замку и стали требовать, чтобы король отрекся от престола.



Король признал свое бессилие и уже хотел сложить корону. Но королева подошла к нему и сказала: «Давай тоже выпьем воду из этого источника. Тогда мы станем такими же, как они».



Так они и сделали. Король и королева выпили воды из источника безумия и тут же понесли околесицу. В тот же час их поданные отказались от своих требований: если король проявляет такую мудрость, то почему бы не позволить ему и дальше править страной?



В стране воцарилось спокойствие, не смотря на то, что ее жители вели себя совсем не так, как их соседи. И король смог править до конца своих дней.



Через много-много лет правнук колдуна сумел создать волшебное зелье, способное отравить всю воду на земле. Однажды, он вылил это зелье в один из ручьев и, через некоторое время, вся вода на земле оказалась отравлена. Люди не могут жить без воды, и вскоре на земле не осталось ни одного нормального человека. Весь мир сошел с ума. Но никто об этом не знает. Лишь иногда на земле рождаются люди, на которых это зелье почему-то не действует. Эти люди рождаются и растут совершенно нормальными, и даже пытаются объяснить остальным, что поступки людей безумны. Но обычно их не понимают, принимая за сумасшедших.

Думаю аналогии без труда проведёте сами.

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III.

Всемирная паутина Интернета уже сегодня является центральным звеном всей человеческой цивилизации.

Сеть подменила собой переписку и пересылку информации и документации на традиционных носителях.

Без нее невозможно себе представить современную финансовую систему.

Она является ключевым элементом любого бизнеса, выросшего из «лоточных» штанишек. То есть Сеть это то, что держит весь мир за «причинное место». Но это далеко не все ее значение.

Сеть для ее владельцев это и бесконечный источник могущества. Объем информации, доступный владельцам Сети, настолько велик, что они являются по сути монополистами. Они знают все о бизнесе, политике, людях.

Через сетевую периферию они способны следить за любым человеком планеты в любом общественном месте, способны досконально выявить привычки, реакции и психотип любого человека для последующего манипулирования им.

А еще это та виртуальная реальность, которая позволяет великолепнейшим образом отвлекать человечество от реальных проблем и осознания реального мироустройства.

Именно появление Сети и безграничного разнообразия информационных источников позволило заменить малоэффективный метод утаивания реальной информации на потопление этой информации в океане «белого шума», сделавшее Ложь всесильной, а Правду затерявшейся среди бесчисленных версий «правдоподобия».

Официально вы нигде не найдете информации, что у Интернета есть хозяин.

Все выглядит таким образом, что Сеть абсолютно ничья, а точнее имеет тысячи несвязанных между собой сетевых компаний-провайдеров, которые лишь обслуживают сеть и информационные потоки через себя.

Однако, истинными владельцами Сети все же являются крупнейшие компании-маршрутизаторы, определяющие направление информационных потоков от провайдера к провайдеру и пропускающие всю информацию через свои мощнейшие серверы.

«Информация владеет миром» — этот тезис известен давно.

Тот же Ротшильд в свое время неплохо заработал на оперативном и монопольном доступе к информации о судьбе сражения при Ватерлоо. Но сегодня, когда в большинстве случаев успех от поражения в бизнесе (да и в политике) отличают даже не минуты, а секунды, этот тезис обрел настоящую плоть и стал реальностью.

А вместе с ним гигантскую власть получил и клан, контролирующий Сеть.

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Приложение. Кто владеет мировым информационным пространством и, в частности, в России..

«Реальные обвинения против евреев, один из которых указывает на полную глубину их вины». Марк Эли Раваж, личный биограф семьи Ротшильдов.

Нил Гэблер. Собственная империя. Как евреи изобрели Голливуд

В.В.Жириновский, кандидат в Президенты РФ 2018:

Одна из причин продолжения антисемитизма в нашей стране: первое гайдаровское правительство - все министры евреи, все банкиры сегодня - евреи, все тележурналисты - евреи.



Естественно, русский человек сидит и думает.. он не хочет плохо относится к еврею, но.. деньги у еврея, информация у еврея, куда ни плюнь - решение принимает еврей.



Это раздражает русского, у него хорошеее отношение к евреям, но зажали так, что не продохнуть.



В Вузе - еврей, врач - еврей, адвокат - еврей.



Большое количество евреев в бизнесе и культуре вызывает раздражение... источник