Единственный шанс российской элиты (ВИДЕО)
06:00. 29 декабря 2017 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Историк Андрей Фурсов — о главных тенденциях уходящего года.
Что ждёт российских олигархов? Как разрыв между богатыми и бедными в мире становится всё более серьёзной проблемой?
Чем будет измеряться социальный статус в недалёком будущем? Как отличается отношение к высшим классам в России и других странах?
Какие признаки того, что мы стоим на пороге глобальных изменений?
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Источник: rusvesna.su