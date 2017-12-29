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Единственный шанс российской элиты (ВИДЕО)

06:00. 29 декабря 2017 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал:
Единственный шанс российской элиты (ВИДЕО) | Русская весна

Историк Андрей Фурсов — о главных тенденциях уходящего года.

Что ждёт российских олигархов? Как разрыв между богатыми и бедными в мире становится всё более серьёзной проблемой?

Чем будет измеряться социальный статус в недалёком будущем? Как отличается отношение к высшим классам в России и других странах?

Какие признаки того, что мы стоим на пороге глобальных изменений?

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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