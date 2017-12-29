Чьим интересам служит российский кинематограф?

Фильм проекта Научи хорошему посвящён оценке влияния российского кинематографа на массовую аудиторию.

СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА:

00:05 Сериал «Родина» – заказ надгосударственных структур

08:50 Фильм «Про Любовь»: Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино

19:05 Главные кинопремии России: За что их вручают?

27:25 Российские кинокритики – кто они?

34:05 Цели информационной операции «Матильда»

41:35 Чему учит фильм «Generation П»?

51:20 Фильм «Частное пионерское» (2013): Прививка от трусости

57:55 Фильмы «14+» и «Частное пионерское 2»: Государство против народа

1:13:00 Государство спонсирует фильмы ужасов

1:19:00 Системный взгляд на российский кинематограф