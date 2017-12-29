Чьим интересам служит российский кинематограф?
Фильм проекта Научи хорошему посвящён оценке влияния российского кинематографа на массовую аудиторию.
СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА:
00:05 Сериал «Родина» – заказ надгосударственных структур
08:50 Фильм «Про Любовь»: Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино
19:05 Главные кинопремии России: За что их вручают?
27:25 Российские кинокритики – кто они?
34:05 Цели информационной операции «Матильда»
41:35 Чему учит фильм «Generation П»?
51:20 Фильм «Частное пионерское» (2013): Прививка от трусости
57:55 Фильмы «14+» и «Частное пионерское 2»: Государство против народа
1:13:00 Государство спонсирует фильмы ужасов
1:19:00 Системный взгляд на российский кинематограф
Источник: www.kramola.info