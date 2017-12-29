Анастасия Сорокова: Её пение естественным образом пробуждает Родовую Память…

2 января 2018 г. с 14:00 до 14:55 - прямая трансляция выступления Анастасии Сороковой на онлайн марафоне “Русская культура сегодня".

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Народные песни в исполнении Анастасии Сороковой завораживают своей красотой и откликаются в сердце.

Вибрации её голоса проникают до самых глубин души, незаметно отступает суета будней и самым естественным образом начинает пробуждаться Родовая память.

Возникает ясное ощущение целостности и внутренней гармонии.

Вдруг начинаешь вспоминать, как идёшь с близким сердцу человеком по прекрасному полю, вблизи виден дом, весёлая детвора, лес, река. Идёшь и наслаждаешься тем, что живёшь на Руси.

Удивительным образом преображается всё вокруг, начинаешь слышать и понимать живые голоса Природы, раскрывается смысл и значение узоров на народных одёжах, и даже поступь меняется, становится неспешной и величавой.

Но даже после окончания песни, возвращаясь к своим повседневным делам, невольно отмечаешь, что в душе осталась память о светлом и радостном чувстве от только что виденных ярких образов.Осталось ощущение силы и простора, чувство неразрывной связи с Родиной, близкими, Предками, становится понятным источник неиссякаемой силы и мощи духа человеческого.

Возникает естественное желание вновь вернуться к своим корням и Истокам, к мудрости Предков, Радости и Счастью, возникает осознанное стремление постоянно пребывать в этом состоянии лада.

Исполняемые Анастасией народные песни наполнены естественной красотой и огромной внутренней силой, пробуждают в человеке активное доброе начало и помогают сделать окружающий мир краше и светлее.