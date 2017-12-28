Земля и воздух: Москва закрывает для США небо, а Сирия блокирует их базу
Как сообщают сами же американцы, они оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции. Для борьбы с террористами, разумеется. Если так и дальше пойдет, придется скоро начинать новую полномасштабную войну с террористами.
Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник. Это – зеркальный ответ: США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
Вообще-то, по-хорошему, на ограничения американцев можно было бы ответить и так: оставить им для полетов один аэродром – международный, Шереметьево… А если серьезно, то со Штатами, похоже, каши не сваришь. Какие там конструктивные отношения! Дай бог, чтобы они были хотя бы такими, как у большинства из нас с соседями по этажу: издалека раскланялись, поздоровались, перебросились парой пустых фраз – и разошлись как в море корабли… Но американцы-то соседи совсем не такие.
Опять же из последних новостей: американская база в Эт-Танфе на юге Сирии полностью блокирована сирийскими правительственными войсками, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
А почему? Да потому что уже несколько месяцев наблюдается выдвижение с этой базы боевиков. По данным космической и других видов разведки, их там готовятся целые отряды. Как сообщают сами же американцы, они обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Ага! Значит, готовите оппозицию? Ну все! Дальше пойдет как по нотам – через полгода жди начала полномасштабной войны с ИГ*…
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что зона, созданная США в Эт-Танфе, абсолютно не нужна. Еще надо добавить: да и американцы в Сирии совсем не нужны.
Теперь о пресловутой российско-американской "дружбе". Есть мнение, что она может быть только вашингтонски выгодной. Так уже было в 90-е годы. Первый министр иностранных дел новой России Андрей Козырев провозгласил идею стратегического союза России и США, постепенную интеграцию России в западное общество, лояльность к западным ценностям. Козырев, конечно, не один все это придумал. А что в итоге?
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кто сказал – “с такими друзьями и враги не нужны”.