Зачистка документов
14:23. 28 декабря 2017 Просмотров - 262 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Британии спецслужбы зачищают документы о неудобных страницах истории Британской империи и пост-имперской Британии.
В Великобритании исчезли несколько десятков тысяч правительственных документов, касающихся самых острых эпизодов истории Британии ХХ века. Правительственные чиновники вывезли их из Национального архива, после чего заявили об их пропаже.
Утраченные документы относятся к истории Фолклендской войны, беспорядков в Северной Ирландии и печально известного так называемого "письма Зиновьева", в котором сотрудники службы внешнеполитической разведки МИ-6 планировали заговор по смещению первого в истории страны лейбористского правительства.
Как пишет Guardian, пропали также документы о работе британской колониальной администрации в Палестине и долгой истории территориального конфликта между Британией и Аргентиной. В общей сложности речь идет об исчезновении почти тысяч папок, в каждой из которых содержались десятки документов.
Вся папка, касающаяся письма Григория Зиновьева, написанного им в 1924 году и адресованного Коммунистической партии Британии, исчезла после того как ее вывезли из здания архива чиновники министерства внутренних дел. В письме, написанном спустя четыре дня после парламентских выборов, победу в которых впервые в истории одержала Лейбористская партия, глава Коминтерна инструктировал коммунистов на работу по радикализации рабочего класса и организацию протестных акций (впоследствии историки посчитали письмо фальшивкой — ред.)
В самом министерстве отказываются говорить, по какой причине документы были вывезены из архива, и когда и как они были утеряны. Не говорят также и о том, существовали ли копии утраченных документов. В других случаях пропали не папки целиком, а лишь некоторые, тщательно отобранные и изъятые из них документы.
В 2015 сотрудники МИД Британии изъяли некоторое количество документов, касающихся убийства в 1978 болгарского журналиста-диссидента Георгия Маркова. Марков работал на Болгарской службе Би-би-си, и по дороге на работу в Буш-хаус на мосту Ватерлоо проходивший мимо него человек мгновенным уколом в бедро ввел ему смертельную дозу рицина. Форин-офис сообщил Национальному архиву, что изъятые документы найти нигде не могут. В ответ на запрос Guardian в МИД заявили, что большую часть документов удалось обнаружить, и они возвращены в архив. Нескольких документов по-прежнему не достает. Сообщить причину их изъятия, а также ответить на вопрос, были ли сделаны копии утраченных документов, чиновники отказались.
Также утрачен документ, "взятый на временное пользование правительственным ведомством", который касается деятельности Коммунистической партии Британии в разгар холодной войны. Еще один потерянный документ относится к тому, как британское правительство взяло под свой контроль счета в британских банках, принадлежавшие смещенному после революции 1917 года российскому правительству.
"Пропажа документов, — пишет Guardian, — свидетельство того, с какой легкостью правительственные ведомства могут распоряжаться официальными документами после их рассекречивания в архивах и открытия доступа к ним историкам в здании Национального архива в Кью, на юго-западе Лондона".
Сделанный в соответствии с Актом о свободе информации в 2014 году запрос показал, что в 2011 году во временное пользование правительства были переданы и затем возвращены 9308 папок с документами, на следующий год — 7122 папки, а 2013-м — 7468. Национальный архив настаивает на том, чтобы документы были своевременно возвращены, но правительственные ведомства не обязаны это делать. "Национальный архив регулярно отправляет в те или иные правительственные ведомства списки взятых ими во временное пользование документов. Если нам в ответ сообщают, что документы утеряны, мы спрашиваем о мерах, принятых для их обнаружения", — заявил представитель архива.
Некоторые историки особенно подозрительно относятся к деятельности британского МИД после того как в 2013 году Guardian обнародовала факт незаконного хранения 1,2 млн документов на секретном складе министерства в окрестностях города Милтон-Кейнс.
Этот факт вскрылся в ходе судебного процесса по иску группы пожилых кенийцев, которые были незаконно арестованы и подвергались издевательствам во время так называемого восстания Мау-Мау в Кении в 1950-е годы.
А еще несколькими годами ранее под предлогом того, что документы могут попасть под вредное воздействие асбеста, министерство обороны отказалось опубликовать в соответствии с Актом о свободе информации ряд документов, касающихся продажи оружия Саудовской Аравии и операций британских спецслужб против Индонезии. Министерство отрицает тот факт, что асбест был поводом для сокрытия документов.
Правозащитные организации требуют от правительства Терезы Мэй начать широкий поиск пропавших документов, в числе которых могут быть и доказательства нарушений прав человека.
Правительство признает факт утраты документов, но ни министерство внутренних дел, ни Форин-офис не в состоянии объяснить, почему были изъяты те или иные папки, и были ли сделаны копии утраченных документов
http://golos-dnr.ru/?info2=5943 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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