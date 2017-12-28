«Выдвижение такого кандидата как Грудинин сильно встряхнет и страну и партию»
Кандидатом в президенты от КПРФ стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Партия представляет «альтернативу Путину и либеральному правительству», заявлял ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:
«Давая прогнозы по выдвижению кандидата от КПРФ на президентские выборы-2018, многие эксперты, в том числе и я, недооценили способность председателя партии Геннадия Зюганова принимать резкие и даже не по годам дерзкие решения. Это решение партии можно лишь поприветствовать, и теперь лично для меня эти выборы имеют конкурентный сценарий. Подобного в современной истории России не было очень давно. На моем веку активного избирательного права никогда. Грудинин - не технический кандидат, который был выдвинут для повышения явки. Он вполне в состоянии объединить вокруг себя не только коммунистов, но и часть либерального крыла, и бизнес, средний и малый. Он собственными руками создал бизнес, в своем хозяйстве у него практически социализм, хорошо ориентируется в настроениях и чаяниях простых россиян. Если Грудинин будет зарегистрирован как кандидат, и ему будет дан доступ к центральным телеканалам и реальной агитации, - очень реалистичен рейтинг вплоть до 30%, и даже возможен второй тур. Конечно, победить у него шансов нет, но выдвижение такого реального кандидата сильно встряхнет и страну в целом, и КПРФ в отдельности».
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много шума издаёт пустая бочка.
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Если этот ярый либерал (на фото) продвигает этого “кандидата” , то 100% либералы и их “дружки” получили разнарядку из “.Фашингтона”Как можно больше отнять голосов,а потом “заявить о нелегетивности Путина. Да дело это всем знакома, как 5 пальцев.
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Он его не выдвигает, для него было просто неожиданность выдвижение такого кандидата (см. выше) впрочем, как и для многих про кремлёвских политтехнологов (кто сказал, что Путин- это не либеральный проект?).
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Все кричат, что так жить больше нельзя, а как только появилась реальная альтернатива, толпа побежала в кусты. В начале своего президентства многое из того, о чём говорит Грудинин озвучивал и сам Путин. Это и вселяло надежду у простых людей на лучшую жизнь. Сегодня Путин забыл о своих словах, а они не потеряли актуальности. Прочтите 10 шагов с которыми Грудинин идёт на выборы и скажите, что Вам не нравится? Кого то пугает шантаж США. А вот маленькая КНДР не боится. И ничего ей за это не будет! Потому, что именно США колос на глиняных ногах, а не Россия. Надо иметь смысл в своей жизни. Безсмысленное существование уже осточертело.
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Полностью согласен коллега с вами! Только Путин не чего не забыл, а скорее стал политически более зрелым (годы берут своё и менять чего либо уже хочется всё меньше и меньше).
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Что касается моего мнения, то я буду голосовать за Грудинина. Почему?
1. Он ставит целью вернуть миллиарды долларов, награбленных в России нынешними воротилами и олигархами и вывезенных за рубеж.
2. Он собирается национализировать, то есть, вернуть стране добычу газа, нефти, угля, золота и др. природных богатств. И пример Китая убеждает, что это правильное решение.
3. Он собирается искоренить взяточничество, кумовство, казнокрадство, рейдерство, чинимые властью и чиновниками всех уровней. Это тоже пример Китая, и он убедительнее любых слов.
4. Он собирается ограничить произвол крупных промышленных и торговых корпораций, чтобы при росте зарплат в 4% цены на все не прыгали сразу на 10 – 20% .
5. Он собирается реально повысить доходы населения, а с граждан с доходом (на сегодняшний день) 15-20 тыс. рублей не брать налоги вообще. И это не популлизм. а вполне реальная вещь – просто нужно чтобы богатые платили налоги за бедных.
6. Он собирается устранить пропасть в оплате труда . У нас министры получают до 1,5 миллионов рублей В МЕСЯЦ, тогда как некоторые рабочие получают 10 – 15 тысяч (стократная разница), я уже не говорю о зарплатах топ-менеджеров огромных корпораций, заводов и т.п. – там зарплаты вообще зашкаливают за понимание обычным человеческим мозгом… но даже и другие чиновники и руководители более мелких компаний получают зарплаты в 30 – 50 раз больше своих рабочих. Так быть не должно. Это просто рабовладельческий строй, при котором рабу дают ровно столько, чтобы он сам и его семья не умерли с голода.
Он хочет нормализовать отношения с Украиной и с Западом. При этом он не собирается отдавать Крым назад. Честно говоря, тут и мне непонятно, как он все это совместит. Но все же сделать отношения более нормальными чем они сейчас, я уверен, возможно. Было бы желание.
Можно было бы продолжить список. Но я закончу так. Я все предыдущие годы, с момента прихода к власти Единой России, голосовал за ее кандидатов и особенно за В. В. Путина. Я безмерно благодарен лично ему и партии за то, что они подняли страну с колен, отстроили разрушенную в щепы страну, укрепили силу, мощь и авторитет страны в мире. И если бы Путин и его команда поставили бы перед собой, а главное, выполнили бы все вышеперечисленные задачи (пусть даже пока в своей предвыборной программе) – я бы вновь проголосовал за Путина-президента. Но он этого не сделает. И у меня более нет к нему доверия как к защитнику народа и России. Сегодня он как Президент способствует разграблению России, вывозу природных ресурсов и капитала за рубеж, обогащению 10% населения России и обнищанию остальных 90%… И поэтому я буду голосовать за Грудинина. Не потому что он мне нравится или я ему доверяю. Просто для того, чтобы что-то изменилось в моей стране, а я надеюсь на перемену к лучшему.
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Пустячок, так к сведению:https://life.ru/t/расследования/1074539/klubnichnyi_korol_kak_paviel_ghrudinin_zarabotal_svoi_milliony
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Лучшим вариантом мне представляется если президент, всё-таки, Путин, но назначает премьером Грудинина. Тогда Путину – приемник; Грудинину – мастер-класс, а мы посмотрим насколько он твёрд в своих 10-ти пунктах.