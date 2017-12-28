«Выдвижение такого кандидата как Грудинин сильно встряхнет и страну и партию»

Кандидатом в президенты от КПРФ стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Партия представляет «альтернативу Путину и либеральному правительству», заявлял ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«Давая прогнозы по выдвижению кандидата от КПРФ на президентские выборы-2018, многие эксперты, в том числе и я, недооценили способность председателя партии Геннадия Зюганова принимать резкие и даже не по годам дерзкие решения. Это решение партии можно лишь поприветствовать, и теперь лично для меня эти выборы имеют конкурентный сценарий. Подобного в современной истории России не было очень давно. На моем веку активного избирательного права никогда. Грудинин - не технический кандидат, который был выдвинут для повышения явки. Он вполне в состоянии объединить вокруг себя не только коммунистов, но и часть либерального крыла, и бизнес, средний и малый. Он собственными руками создал бизнес, в своем хозяйстве у него практически социализм, хорошо ориентируется в настроениях и чаяниях простых россиян. Если Грудинин будет зарегистрирован как кандидат, и ему будет дан доступ к центральным телеканалам и реальной агитации, - очень реалистичен рейтинг вплоть до 30%, и даже возможен второй тур. Конечно, победить у него шансов нет, но выдвижение такого реального кандидата сильно встряхнет и страну в целом, и КПРФ в отдельности».