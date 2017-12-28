Текст письма Дональда Трампа Конгрессу Соединенных Штатов

Исполнительный ордер, блокирующий собственность лиц участвующих в серьезных нарушениях прав человека или коррупции

ЗАКОН И ПРАВОСУДИЕ

Издано: 21 декабря 2017 г.

Властью, возложенной на меня в качестве Председателя Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 USC 1701 и след.) (IEEPA), Национальный закон о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1601 et seq .) (NEA), Закон о подотчетности Глобального Магнитского прав человека (публичное право 114-328) («Закон»), раздел 212 (f) Закона об иммиграции и гражданстве 1952 года (8 USC 1182 (f)) (INA ) и раздел 301 главы 3, Кодекс Соединенных Штатов,

Я, ДОНАЛЬД Ж. ТРАМП, президент Соединенных Штатов Америки, считают, что распространенность и тяжесть нарушений прав человека и коррупции, которые имеют свой источник, в целом или в значительной степени за пределами Соединенных Штатов, такие как совершенные или направленные перечисленные в Приложении к этому приказу, достигли такого масштаба и серьезности, что они угрожают стабильности международных политических и экономических систем. Нарушения прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют основную основу стабильности, безопасности и функционирования обществ; оказывают разрушительное воздействие на отдельных лиц; ослабляют демократические институты; унижают законность; увековечить насильственные конфликты; облегчают деятельность опасных лиц; и подрывают экономические рынки.

Поэтому я считаю, что серьезные нарушения прав человека и коррупция во всем мире представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов, и я настоящим объявляю чрезвычайную ситуацию в стране, чтобы справиться с этой угрозой.

Настоящим я определяю и приказываю:

Раздел 1. (а) Вся собственность и интересы в собственности, находящейся в Соединенных Штатах, которые в дальнейшем попадают в состав Соединенных Штатов или которые являются или в дальнейшем попадают во владение или контроль над любым лицом из Соединенных Штатов Америкиследующие лица блокируются и не могут быть переданы, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом обработаны:

(i) лицами, перечисленными в Приложении к этому приказу;

(ii) любое иностранное лицо, определенное секретарем Казначейства, в консультации с государственным секретарем и генеральным прокурором:

(A), которое несет ответственность за или участвует в прямом или косвенном участии в серьезных нарушениях прав человека ;

(B) быть действующим или бывшим государственным должностным лицом или лицом, действующим от имени или по поручению такого должностного лица, которое несет ответственность за или соучаствует или прямо или косвенно участвует в:

(1) коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприация частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добыча природных ресурсов, или взяточничество; или

(2) передача или облегчение передачи доходов от коррупции;

(C) быть или быть руководителем или должностным лицом:

(1) субъекта, включая любое государственное учреждение, которое занималось или чьи члены занимались какой-либо деятельностью, описанной в подразделах (ii) (A) , (ii) (B) (1) или (ii) (B) (2) настоящего раздела, относящихся к владению лидера или должностного лица; или

(2) предприятие, чье имущество и интересы в собственности блокируются в соответствии с этим приказом в результате деятельности, связанной с владением лидера или должностного лица; или

(D) попытаться участвовать в любой из деятельности, описанной в подразделах (ii) (A), (ii) (B) (1) или (ii) (B) (2) настоящего раздела; и

(iii) любое лицо, определенное Секретарем Казначейства, в консультации с Государственным секретарем и Генеральным прокурором:

(A) оказывать материальную помощь, спонсировать или предоставлять финансовую, материальную или технологическую поддержку, или товары или услуги, для поддержки или поддержки:

(1) любой деятельности, описанной в подразделах (ii) (A), (ii) ( B) (1) или (ii) (B) (2) настоящего раздела, которые проводятся иностранным лицом;

(2) любое лицо, чье имущество и интересы в собственности блокируются в соответствии с этим приказом; или

(3) любое лицо, включая любое государственное учреждение, которое участвовало или чьи члены занимались какой-либо деятельностью, описанной в подразделах (ii) (A), (ii) (B) (1) или (или) ii) (B) (2) настоящего раздела, где деятельность осуществляется иностранным лицом;

(B) быть владельцем или подконтрольным или действовавшим или предполагаемым действовать от лица или от лица, прямо или косвенно, любого лица, чье имущество и интересы в собственности блокируются в соответствии с этим приказом; или

(C), чтобы попытаться участвовать в любом из видов деятельности, описанных в подразделах (iii) (A) или (B) настоящего раздела.

(b) Запреты, указанные в подразделе (а) настоящего раздела, применяются только в той степени, в какой это предусмотрено уставами или правилами, распоряжениями, директивами или лицензиями, которые могут быть выданы в соответствии с настоящим приказом, и независимо от любого заключенного договора или любой лицензии или разрешение предоставляется до даты вступления в силу настоящего распоряжения.

Sec. 2. Неограниченный иммигрантский и неиммиграционный въезд в Соединенные Штаты иностранцев, предназначенные для удовлетворения одного или нескольких критериев в разделе 1 этого распоряжения, будут наносить ущерб интересам Соединенных Штатов и въезда таких лиц в Соединенные Штаты , как иммигранты или неиммигранты, настоящим приостанавливается. Такие лица рассматриваются как лица, охватываемые разделом 1 Прокламации 8693 от 24 июля 2011 года (Приостановление въезда иностранцев в соответствии с положениями о запрете на поездки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и санкций в отношении международных чрезвычайных экономических полномочий).

Sec. 3. Настоящим я определяю, что изготовление пожертвований типов статей, указанных в разделе 203 (b) (2) IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)), на или в интересах любого лица, чьи собственность и интересы в собственности блокируются в соответствии с этим приказом, серьезно ухудшат мою способность справляться с национальной чрезвычайной ситуацией, заявленной в этом порядке, и настоящим запрещаю такие пожертвования, как предусмотрено разделом 1 настоящего распоряжения.

Sec. 4. Запреты в разделе 1 включают:

(a) внесение любого взноса или предоставления средств, товаров или услуг в / в пользу или в интересах любого лица, чье имущество и интересы в собственности блокируются в соответствии с этим приказом; и

(б) получение любого взноса или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Sec. 5. (a) Любая сделка, которая уклоняется или избегает, имеет целью уклонение или избежание, вызывает нарушение или попытки нарушить любой из запретов, изложенных в этом порядке, запрещается.

(b) Любой заговор, сформированный для нарушения любого из запретов, изложенных в этом порядке, запрещен.

Sec. 6. Для целей настоящего распоряжения:

(а) термин «лицо» означает физическое или юридическое лицо;

(б) термин «субъект» означает партнерство, ассоциацию, доверие, совместное предприятие, корпорацию, группу, подгруппу или другую организацию; и

(c) термин «лицо Соединенных Штатов» означает любого гражданина Соединенных Штатов, иностранца-иностранца-нерезидента, организации, организованной в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или любой юрисдикции в Соединенных Штатах (включая иностранные филиалы) или любого лица в Соединенных Штатах ,

Sec. 7. Для тех лиц, чье имущество и интересы в собственности блокируются в соответствии с этим приказом, который может иметь конституционное присутствие в Соединенных Штатах, я считаю, что из-за возможности мгновенного перевода средств или других активов предварительное уведомление таких лиц о мерах которые будут приняты в соответствии с этим приказом, сделают эти меры неэффективными. Поэтому я определяю, что для того, чтобы эти меры были эффективными для решения национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в этом порядке, не должно быть предварительного уведомления о листинге или определении, сделанном в соответствии с этим приказом.

Sec. 8. Секретарь Казначейства в консультации с Государственным секретарем настоящим уполномочен принимать такие меры, включая принятие правил и положений, и использовать все полномочия, предоставленные мне IEEPA и Законом, которые могут потребоваться для осуществления этого порядок и раздел 1263 (а) Закона в отношении определений, предусмотренных в нем. Секретарь Казначейства может, в соответствии с применимым законодательством, переуступать любую из этих функций другим должностным лицам и агентствам Соединенных Штатов. Все учреждения принимают все соответствующие меры в рамках своих полномочий для осуществления этого распоряжения.

Sec. 9. Государственный секретарь настоящим уполномочен предпринимать такие действия, в том числе принятие правил и положений, и использовать все полномочия, предоставленные мне IEEPA, INA и Законом, которые могут потребоваться для выполнения раздела 2 настоящего распоряжения и, в консультации с секретарем Казначейства, требование о представлении информации в разделе 1264 (а) Закона в отношении докладов, предусмотренных в разделе 1264 (b) (2) этого закона. Государственный секретарь может в соответствии с применимым законодательством переуступать любые из этих функций другим должностным лицам и агентствам Соединенных Штатов в соответствии с применимым законодательством.

Sec. 10. Секретарь Казначейства в консультации с Государственным секретарем и Генеральным прокурором настоящим уполномочен определять, что обстоятельства больше не требуют блокирования имущества и интересов в собственности лица, указанного в Приложении к настоящему распоряжению, и принять необходимые меры для осуществления этого определения.

Sec. 11. Секретарь Казначейства в консультации с Государственным секретарем настоящим уполномочен представлять Конгрессу периодические и окончательные доклады о национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в этом порядке, в соответствии с разделом 401 (с) АЯЭ (50 USC 1641 (c)) и раздел 204 (с) IEEPA (50 USC 1703 (c)).

Sec. 12. Этот приказ действует с 12:01, по восточному поясному времени, 21 декабря 2017 года.

Sec. 13. Это распоряжение не предназначено и не создает каких-либо прав или выгод, материальных или процессуальных, подлежащих исполнению по закону или справедливости любой стороной против Соединенных Штатов, ее департаментов, учреждений или организаций, ее должностных лиц, сотрудников, или агентами, или любым другим лицом.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,

20 декабря 2017.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мухтар Хамид Шах; Дата рождения (DOB) 11 августа 1939 года; чередующийся DOB 8 ноября 1939 года; национальность, Пакистан

Ангел Рондон Рио; DOB 16 июля 1950; национальность, Доминиканская Республика

Дан Гертлер; DOB 23 декабря 1973 года; национальность, Израиль; чередующийся национальность, Демократическая Республика Конго

Маунг Маун Со; ДОБ Март 1964 года; национальность, Бирма

Яхья Джамме; ДОБ 25 мая 1965 года; национальность, Гамбия

Сергей Кусюк; DOB 1 декабря 1966 года; национальность, Украина; чередующийся национальность, Россия

Бенджамин Бол Мел; DOB 3 января 1978; чередующийся ДОБ 24 декабря 1978 года; национальность, Южный Судан; чередующийся национальность, Судан

Хулио Антонио Хуарес Рамирес; DOB 1 декабря 1980 года; национальность, Гватемала

Гуринора Исламовна Каримова; DOB 8 июля 1972; национальность, Узбекистан

Слободан Тесич; ДОБ 21 декабря 1958 года; национальность, Сербия

Артур Юрьевич Чайка; ДОБ 25 сентября 1975 года; национальность, Россия

Гао Янь; ДОБ Апрель 1963; национальность, Китай

Роберто Хосе Ривас Рейес; DOB 6 июля 1954 года; национальность, Никарагуа

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/