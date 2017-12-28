Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2017

Вооружённые силы ДНР сами обеспечивают себя хлебом – Сергей, пекарь

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СРОЧНО: ВСУ нарушили перемирие, обстрелян Петровский район Донецка

Командование ДНР только что сообщило, что в 13:55 28 декабря украинская сторона сорвала «новогоднее перемирие», открыв минометный огонь по пос. Трудовские (Петровский район Донецка). С позиций 30–1 омбр ВСУ выпущено 11 мин. Командованию ДНР уже известно имя украинского преступника, отдавшего приказ открыть огонь: это Гараз И.В. В ВС ДНР призывают Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и призвать Киев к выполнению взятых на себя обязательств. Читайте также: Донбасс: Боевые радары США попали к ополченцам, генералы ВСУ испугались и спрятали оставшиеся (ФОТО, ВИДЕО)

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Помочь вдовам и сиротам ополченцев Донбасса

За последние годы мы столкнулись с одной из самых страшных гуманитарных катастроф на территории бывшего Советского Союза. Ее жертвами стали десятки тысяч людей. Количество жертв увеличивается до сих пор с каждым днем.

Речь идет о последствиях государственного переворота на Украине.

Начавшееся на Донбассе противостояние коснулось каждого нас. Мало в какой семье не обсуждали происходящие события. Люди разделились на два противоположных лагеря. Дошло до того, что внутри близких родственников произошел мощный раздор.

Жители Донбасса поднялись, чтобы дать отпор тем, кто хотел лишить их права оставаться русскими. Не смогли остаться в стороне от происходящих событий и многие граждане Российской Федерации. По зову своего сердца и велению своей совести они уехали помогать ополченцам Донбасса.

Они не просто защищали города и деревни Донбасса. Они защищали нас с вами, нашу Родину. Они поняли, что обязаны это сделать, потому что фашизм никогда не останавливается.

К сожалению, война не бывает бескровной и всегда собирает свою страшную жатву. Защищая нас, они погибли. В их семьях остались жены и дети, которые в одночасье стали вдовами и сиротами.

И теперь наш с вами долг позаботиться о них.

Всего несколько дней назад Благотворительный фонд помощи соотечественникам «Великое Отечество» начал свою работу. Мы объявили о начале сбора средств семьям погибших ополченцев на Донбассе.

За это короткое время на расчетный счет фонда поступило уже более 190 тысяч рублей.

Большое спасибо всем кто помогает. Хотелось бы выразить отдельное спасибо Надежде Викторовне Г., которая пожертвовала 100 тысяч рублей. Мы просим Надежду Викторовну связаться с нами по почте miloserdie@fondvo.ru.

После Новогодних праздников Благотворительный фонд помощи соотечественникам «Великое Отечество» приступит к первым выплатам собранной помощи адресатам.

О каждом шаге будем подробно вас информировать.

А пока ещё одна приятная новость:

Теперь осуществить пожертвование стало ещё легче – на сайте фонда появилась возможность перевести деньги напрямую с банковской карты.

Для этого необходимо нажать на кнопку «Перечисление пожертвований банковской картой» ввести сумму пожертвования, реквизиты карты и свой адрес.

И ещё раз о всех способах внести пожертвование для помощи вдовам и сиротам ополченцев Донбасса:

Три способа внести пожертвование.

1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвований банковской картой».

2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

Напечатать квитанцию

3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн

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Напоминаем Вам, что согласно п. 5 ст. 582 ГК РФ, отмена пожертвования возможна лишь в случае, когда одаряемый будет использовать безвозмездно переданное ему имущество не для заранее установленных жертвователем общеполезных целей или самовольно изменит назначение имущества, в обход законного порядка, установленного п. 4 ст. 582 ГК.

Отмена пожертвования не является автоматическим последствием нарушения существенных условий сделки — она лишь является правом жертвователя, в случае обнаружения им вышеуказанных нарушений, реализация которого возможна только в судебном порядке.

Осуществляя пожертвование, Вы подтверждаете свое согласие на использование перечисленных средств в соответствии с Программой Благотворительного Фонда ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО.

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ВАЖНО: ВСУ направили на линию соприкосновения вертолёты

Вертолет Ми-24 украинских военных замечен в небе вблизи прифронтовых населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Об этом сегодня сообщили «Русской Весне» в оперативном командовании Донецкой Народной Республики. «Очередная провокация происходит в настоящее время в районе Марьинки и Красногоровки, находящихся на временно оккупированной Украиной территории. Над населенными пунктами в нарушение Минских договоренностей в 7–8 километрах от линии разграничения, барражирует вертолет Ми-24 ВСУ», — говорится в сообщении. Несмотря на возможность уничтожения цели, силы противовоздушной обороны ДНР на появление в небе ударного вертолета не реагируют. При этом в командовании заявили, что в случае попытки пересечь линию фронта воздушное судно будет уничтожено. Напомним, согласно пункту 7 Минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Читайте также: Донбасс: Боевые радары США попали к ополченцам, генералы ВСУ испугались и спрятали оставшиеся (ФОТО, ВИДЕО)

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Книга Памяти Донбасса: Горячев Александр Михайлович

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Обмен в Майорске. Возвращение из плена

Видео вчерашнего обмена военнопленными в районе Майорска и их возвращения на территорию ЛДНР и Украины.Стоит отметить, что помимо очередного кидка хунты, которая сократила список на обмен, отдельно заявлено, что граждан РФ удерживаемых на Украине будут менять только на граждан Украины удерживаемых в РФ.Освобожденный харьковчанин с сделанным в тюрьме флагом Новороссии.Украинские военнопленные.Вовзращение украинских военнопленных.Освобожденные пленные ДНР.Обмен.Что ждет освобожденных из украинского плена.Анонсировано, что в следующего году переговоры о новых обменах будут продолжаться.

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Донбасс: Боевые радары США попали к ополченцам, генералы ВСУ испугались и спрятали оставшиеся (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за страха генералов американская помощь годами пылится на складах вместо того, чтобы спасать жизни военных ВСУ, пишут украинские СМИ. Во время разгрома ВСУ и нацбатов в Дебальцевском котле, 2 американских РЛС контрбатарейной борьбы оказались в руках защитников Донбасса, что вызвало недовольство как Вашингтона, так и украинского военного командования. Об этом заявил знаменитый пропагандист, координатор так называемой группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью киевскому изданию Apostrophe.ua. Как сообщала «Русская Весна», в конце февраля 2015 года бойцам Народных Республик достались богатые трофеи после оставления украинскими войсками Дебальцево. В числе прочего военного имущества в руки бойцов ДНР и ЛНР попали в комплектном виде поставленные Пентагоном в порядке военной помощи Украине РЛС засечки минометных позиций LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar). На этой неделе Тымчук поведал журналистам, что Украина в общей сложности получила 50 таких радиолокационных станций для использования в зоне так называемой «АТО». «На сегодняшний день мы получили порядка 50 РЛС контрбатарейной борьбы. Однако то, что приходило при Обаме, можно было использовать только для фиксирования ситуации. В чем смысл таких РЛС? Они обнаруживают, откуда ведётся артиллерийский огонь противником. Соответственно, сразу по этим данным должны вестись контрбатарейные меры, наша артиллерия должна открывать огонь по этим же координатам», — сообщил Тымчук. США лишили радары для ВСУ основных боевых возможностей «Однако функция корректировки нашего огня была технически устранена из этих радаров. Таким образом, это бы замечательно подошло для ОБСЕ, но для ведения боевых действий применение таких РЛС было сомнительно», — посетовал пропагандист. По его словам, 2 этих радара были потеряны в ходе боёв в районе Дебальцево. «Мы знаем, что во время событий под Дебальцево была информация, что 2 таких радара были оставлены нашими подразделениями. И тут как раз срабатывал фактор, о котором говорили эксперты ещё до событий под Дебальцево. О том, что оружие, которое передаётся ВСУ, завтра может оказаться в руках боевиков», — признался Дмитрий Тымчук. «Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны заслушивал командиров конкретных подразделений, в распоряжении которых были американские РЛС контрбатарейной борьбы и которых обвиняли в том, что они оставили россиянам эти РЛС под Дебальцево», — продолжил повествование нардеп. При этом военные, ответственные за потерю дорогостоящей техники, пытались оправдать себя тем, что «эти РЛС были полностью выведены из строя и восстановлению не подлежали». Отметим, что публиковавшиеся видеокадры из Дебальцево говорили об обратном — радары LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar) были абсолютно целые. Вся эта ситуация «негативно повлияла на дальнейшие дискуссии по предоставлению Украине летальных вооружений», подчеркнул нардеп. Тымчук добавил, что после этого инцидента даже сами украинские генералы побаиваются использовать радары контрбатарейной борьбы в зоне боевых действий на Донбассе. «Мне кажется, те события напугали не столько американцев, как наших генералов. По моим данным, на сегодняшний день такие контрбатарейные радары находятся на складах и не используются в зоне АТО», — подытожил координатор Facebook-группы «Информационное сопротивление». Читайте также: Жестокие кадры: Снайперы уничтожают украинских оккупантов на Донбассе (ВИДЕО 18+)

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Снайпера бьют без промаха: у ВСУ новые потери на Донбассе

За минувшие сутки украинские оккупационные силы на Донбассе понесли новые безвозвратные и санитарные потери. Один военный убит, двое были ранены снайперами, двое получили боевые травмы, также ранен боевик Нацгвардии. Об этом заявил главный пропагандист «АТО» — спикер минобороны Александр Мотузяник на ежедневном брифинге в «Украинском кризисном медиа-центре». «К сожалению, среди наших военных есть потери: 1 военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения и боевые травмы. Так, во время вражеского обстрела в районе шахты „Бутовка“ от смертельного огнестрельного ранения погиб 1 военнослужащий ВСУ», — сообщила «говорящая голова» карательной операции. Кроме того, он сообщил информацию о раненых вблизи линии соприкосновения с Вооруженными силами ЛНР и ДНР: «Еще 2 наших защитника были ранены вражескими снайперами в районе поселков Золотое и Новолуганское. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое. Вблизи Луганского 2 наших бойцов получили боевые травмы вследствие боевого обстрела. И, кроме того, получил ранение 1 военнослужащий Нацгвардии — он подорвался на взрывном устройстве возле поселка Водяное», — уточнил спикер Минобороны Украины. Читайте также: Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)

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ВСУ в случае возобновления войны обречены на поражение, — военный эксперт

Россия не предаст Донбасс, как когда-то Борис Ельцин предал Югославию. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. «Вряд ли будет продемонстрирована такая слабость, как в Югославии. Трагедия там произошла только из-за слабости и предательства России. Если бы не предательство российского руководства, не было бы в России ничего. Такого больше не будет. Это со стороны видно невооруженным глазом», — сказал Кедми. Он полагает, что украинская армия в случае возобновления боевых действий на Донбассе обречена на поражение. «Если, не дай Бог, украинские товарищи двинут свою армию, это будет последнее, что они сделают на Украине. Украинская армия не способна победить военные образования ни в Донецке, ни в Луганске. Это корпуса более боеспособны, чем украинская так называемая армия», — сказал Кедми. По его словам, и украинские, и европейские военные эксперты не советуют Украине начинать активные действия. «Поддерживать напряжение, да, но не больше. Европа и США этого очень боятся, потому что они не знают, как они закончатся. Но на Украине могут вспыхнуть военные действия по провокации тех бандитских националистических образований, которые там есть. Количество и качество насилия на украинских улицах сейчас возрастает», — подытожил эксперт. «ПолитНавигатор» Читайте также: «Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен», — в Совфеде РФ предупредили Украину

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Долгожданный обмен пленными между Донбассом и Украиной

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