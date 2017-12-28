Сталин О Троцком

Троцкий сделал все возможное, чтобы у нас было две конкурирующие между собой газеты, две конкурирующие платформы, две друг друга отрицающие конференции,- и теперь этот чемпион с фальшивыми мускулами сам же поет нам о единстве!



Это не единство, а игра, достойная комедианта.



("К итогам выборов по рабочей курии Петербурга" т.2 стр.261.)

Ошибка Троцкого состоит в том, что он недооценивает разницы между армией и рабочим классом, ставит на одну доску военные организации и профсоюзы, пытается, должно быть по инерции, перенести военные методы из армии в профсоюзы, в рабочий класс.



...Троцкий не понял разницы между рабочими и военными организациями, не понял, что противопоставление военных методов методам демократическим (профсоюзным) в момент ликвидации войны и возрождения промышленности необходимо, неизбежно, что, ввиду этого, перенесение военных методов в профсоюзы ошибочно, вредно.



("Наши разногласия" т.5 стр.7.)

..."демократизм" Троцкого есть вынужденый, половинчатый, беспринципный и, как таковой, лишь дополняет военно-бюрократический метод, непригодный для профсоюзов.



("Наши разногласия" т.5 стр.10.)

Троцкисты усиленно распространяют слухи о том, что вдохновителем и единственным руководителем Октябрьского восстания являлся Троцкий. Эти слухи особенно усиленно распространяются так называемым редактором сочинений Троцкого, Ленцнером. Сам Троцкий, систематически обходя партию, ЦК партии и Петроградский комитет партии, замалчивая руководящую роль этих органи-заций в деле восстания и усиленно выдвигая себя, как центральную фигуру Октябрьского восстания, вольно или невольно, способствует распространению слухов об особой роли Троцкого в восстании. Я далек того, чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в восстании. Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском восстании Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого.



("Троцкизм или ленинизм?") т.6 стр.327.)

Разговоры об особой роли Троцкого есть легенда, распространяемая услужливыми "партийными" кумушками.



Это не значит, конечно, что Октябрьское восстание не имело своего вдохновителя. Нет, у него был свой вдохновитель и руководитель. Но это был Ленин, а не кто-либо другой, тот самый Ленин, чьи резолюции принимались ЦК при решении вопроса о восстании, тот самый Ленин, которому подполье не помешало быть действительным вдохновителем восстания, вопреки утверждению Троцкого. Глупо и смешно пытаться теперь болтовней о подполье замазать тот несомненный факт, что вдохновителем восстания был вождь партии В. И. Ленин.



Таковы факты.



("Троцкизм или ленинизм?") т.6 стр.329.)

Совершенно неправ Троцкий, утверждая, что Ленин недооценивал советскую легальность, что Ленин не понимал серьезного значения взятия власти Всероссийким съездом Советов 25 октября, что будто бы именно поэтому Ленин настаивал на взятии власти до 25 октября. Это неверно. Ленин предлагал взятие власти до 25 октября по двум причинам. Во-первых, потому, что контрреволюционеры могли в любой момент сдать Петроград, что обескровило бы подымающееся восстание и ввиду чего дорог был каждый день. Во-вторых, потому, что ошибка Петроградского Совета, открыто назначившего и распубликовавшего день восстания (25 октября), не могла быть исправлена иначе, как фактическим восстанием до этого легального срока восстания. Дело в том, что Ленин смотрел на восстание, как на искусство, и он не мог не знать, что враг, осведомленный (благодаря неосторожности Петроградского Совета) насчет дня восстания, обязательно постарается подготовиться к этому дню, ввиду чего необходимо было предупредить врага, т. е. начать восстание обязательно до легального срока. Этим, главным образом, и объясняется та страстность, с которой бичевал Ленин в своих Письмах фетишистов даты - 25 октября. События показали, что Ленин был совершенно прав. Известно, что восстание было начато до Всероссийского съезда Советов. Известно, что власть была взята фактически до открытия Всероссийского съезда Советов, и была она взята не съездом Советов, а Петроградским Советом, Военно-революционным комитетом. Съезд Советов лишь принял власть из рук Петроградского Совета. Вот почему длинные рассуждения Троцкого о значении советской легальности являются совершенно излишними.



("Троцкизм или ленинизм?") т.6 стр.346.)

Троцкий, очевидно, не понял, и я сомневаюсь, чтобы он когда-либо понял, что партия требует от своих бывших или настоящих лидеров не дипломатических уверток, а честного признания своих ошибок. У Троцкого, видимо, нехватило мужества признать открыто свои ошибки. Он не понял, что у партии выросло чувство силы и достоинства, что партия чувствует себя хозяином и она требует от нас, чтобы мы умели склонить голову перед ней, когда того требует обстановка. Этого Троцкий не понял.



("Речь на пленуме ЦК и ЦКК РКП(б)" т.7 стр.9.)

Троцкий берет исходным пунктом своей политики эффектных жестов не конкретных людей, не конкретных и живых рабочих, живущих и борющихся ..., а каких-то идеальных, бесплотных людей, революционных с ног до головы. Но разве трудно понять, что только неразумные люди могут исходить в политике из идеальных, бесплотных людей?



("Об англо-русском комитете единства" т.8 стр.190.)

Политика жестов - это характерная черта всей политики Троцкого с тех пор, как он у нас в партии. Первое применение этой политики мы имели во время Брестского мира, когда Троцкий не подписал немецко-русского мирного соглашения и сделал эффектный жест против соглашения, полагая, что можно поднять жестом пролетариев всех стран против империализма. Это была политика жестов. Как дорого нам обошелся этот жест, вы, товарищи, знаете хорошо. Кому наруку играл этот эффектный жест? Империалистам, меньшевикам, эсерам и всем тем, которые старались удушить тогда еще не окрепшую Советскую власть.



Теперь ту же политику эффектных жестов предлагают нам в отношении Англо-Русского комитета. Требуют демонстративного и эффектного разрыва. Но кому на пользу пойдет этот эффектный жест? Черчиллю и Чемберлену, Зассенбаху и Удегесту. Они этого хотят. Они этого ждут. Они, Зассенбахи и Удегесты, хотят, чтобы мы порвали демонстративно с английским рабочим движением и тем облегчили дело Амстердама. Они, Черчилли и Чемберлены, хотят разрыва, чтобы тем самым облегчить им интервенцию, дать им моральный аргумент в пользу интервенционистов.



Вот на чью мельницу льют воду наши оппозиционеры.



Нет, товарищи, мы не можем стать на этот авантюристский путь.



Но такова уж судьба "ультралевых" фразеров. Фразы-то у них левые, а на деле выходит помощь врагам рабочего класса. Пойдешь налево,- придешь направо.



Нет, товарищи, мы не пойдем на эту политику эффектных жестов, не пойдем сегодня так же, как не пошли во время Брестского мира. Не пойдем, потому что не хотим, чтобы наша партия превратилась в игрушку в руках наших врагов.



("Об англо-русском комитете единства" т.8 стр.190.)

Некоторые даже думают, что Троцкий действительно отказался, или старается отказаться, в этой книжке от своих принципиальных ошибок. Я, грешный человек, в данном случае страдаю некоторым неверием в этом деле и должен сказать, что такие предположения, к сожалению, совершенно не соответствуют действительности.



("О социал-демократическом уклоне в нашей партии" т.8 стр.274.)

Мы можем,- говорит Троцкий,- итти к социализму. Но можем ли притти к социализму,- вот в чем вопрос. Итти, зная, что не придешь к социализму,- разве это не глупость? Нет, товарищи, "великолепная" фраза Троцкого о музыке и прочем представляет не ответ на вопрос, а адвокатскую отговорку и "музыкальную" отписку от вопроса.



("О социал-демократическом уклоне в нашей партии" т.8 стр.275.)

Ленинизм, как "мышечное ощущение в физическом труде". Не правда ли - и ново, и оригинально, и глубокомысленно. Вы поняли что-нибудь? Все это очень красочно, и музыкально и, если хотите, даже великолепно. Нехватает только "мелочи": простого и человеческого определения ленинизма.



("О социал-демократическом уклоне в нашей партии" т.8 стр.276.)

Обратили ли вы внимание, товарищи, что вся речь Троцкого пересыпана самыми разнообразными цитатами из сочинений Ленина? Читаешь эти цитаты, вырванные из разных статей Ленина, и не понимаешь, чего больше добивается Троцкий: того ли, чтобы подкрепить ими свою позицию, или того, чтобы "поймать" тов. Ленина в "противоречиях".



("Заключительное слово по докладу "О социал-демократическом уклоне в нашей партии"" т.8 стр.341.)

Троцкий, видимо, забыл, что у большевиков имеются три плана в отношении основной массы крестьянства: один план - рассчитанный на период буржуазной революции, другой план - рассчитанный на период пролетарской революции, и третий план - рассчитанный на период после упрочения Советской власти.



В первый период большевики говорили: вместе со всем крестьянством, против царя и помещиков, при нейтрализации либеральной буржуазии, за буржуазно-демократическую революцию.



Во второй период большевики говорили: вместе с беднейшим крестьянством, против буржуазии и кулаков, при нейтрализации среднего крестьянства, за социалистическую революцию. А что значит нейтрализация среднего крестьянства? Это значит - держать его под политическим наблюдением пролетариата,не доверять ему и принимать все меры к тому, чтобы оно не вырвалось из рук.



В третий период, в тот период, который мы переживаем теперь, большевики говорят: вместе с беднотой, при прочном союзе с середняком, против капиталистических элементов нашего хозяйства в городе и деревне, за победу социалистического строительства.



Кто смешивает эти три плана, три разные линии, отражающие три различных периода нашей революции, тот ничего не понимает в большевизме.



("Заключительное слово по докладу "О социал-демократическом уклоне в нашей партии"" т.8 стр.345.)

Троцкий, жонглируя цитатами, пытается упрятать ... разногласия куда-то в угол. Но я уже говорил, что обмануть нашу партию не удастся.



А вывод? Вывод такой, что надо быть диалектиком, а не фокусником. Поучились бы вы, уважаемые оппозиционеры, диалектике у тов. Ленина, почитали бы его произведения,- пригодилось бы.



("Заключительное слово по докладу "О социал-демократическом уклоне в нашей партии"" т.8 стр.347.)

Троцкий заявил в своей речи, что самой крупной ошибкой Сталина является теория о возможности строительства социализма в одной стране, в нашей стране. Выходит, таким образом, что речь идет не о теории Ленина насчет возмояшости построения социализма в нашей стране, а о какой-то, никому неизвестной, "теории" Сталина. Я понимаю это так, что Троцкий задался целью вести борьбу против теории Ленина, но так как открыто вести борьбу против Ленина - дело рискованное, то он решил провести эту борьбу под видом борьбы с "теорией" Сталина. Троцкий хочет этим облегчить себе борьбу с ленинизмом, маскируя эту борьбу своей критикой "теории" Сталина. Что дело обстоит именно таким образом, что Сталин тут не при чем, что ни о какой "теории" Сталина не может быть и речи, что никогда Сталин не претендовал на что-либо новое в теории, а добивался лишь того, чтобы облегчить полное торжество ленинизма в нашей партии, вопреки ревизионистским потугам Троцкого,-- это я постараюсь показать ниже. А пока отметим, что заявление Троцкого насчет "теории" Сталина есть маневр, уловка, трусливая и неудачная уловка, рассчитанная на то, чтобы прикрыть этой уловкой свою борьбу с ленинской теорией победы социализма в отдельных странах, борьбу, ведущую свое начало с 1915 года и продолжающуюся до наших дней. Является ли этот прием Троцкого признаком честной полемики,- пусть судят об этом товарищи.



("VII расширенный пленум ИККИ" т.9 стр.116.)

Я спрашивал в своем докладе Троцкого и продолжаю спрашивать: разве это не верно, что теорию Ленина о возможности победы социализма в отдельных странах Троцкий квалифицировал в 1915 году, как теорию "национальной ограниченности"? Но я не получил ответа. Почему? Неужели фигура умолчания является признаком мужества в полемике?



Я спрашивал, далее, Троцкого и продолжаю спрашивать: разве это не верно, что он повторил обвинение насчет "национальной ограниченности" против теории строительства социализма еще совсем недавно, в сентябре 1926 года, в известном своем документе, обращенном к оппозиции? Но я и на этот раз не получил ответа. Почему? Не потому ли, что фигура умолчания является тоже своего рода "маневром" у Троцкого?



О чем все это говорит?



О том, что Троцкий остается на своих старых позициях борьбы с ленинизмом в основном вопросе о строительстве социализма в нашей стране. О том, что Троцкий, не имея мужества выступить прямо против ленинизма, пытается прикрыть эту свою борьбу критикой несуществующей "теории" Сталина.



("VII расширенный пленум ИККИ" т.9 стр.121.)

Меня поражает высокомерие Троцкого, который, видите ли, терпеть не может, оказывается, малейших ошибок у компартий па Западе или на Востоке. Он поражен, видите ли, что там, в Китае, где имеется молодая партия, которая насчитывает едва два года существования, что там могли появиться меньшевистские ошибки. А сколько лет блуждал сам Троцкий среди меньшевиков? Об этом он забыл? Ведь он блуждал среди меньшевиков целых 14 лет - с 1903 до 1917 года. Почему он дает себе 14-летний срок для того, чтобы, блуждая по всяким антиленинским "течениям", приблизиться потом к большевикам, а молодым китайским коммунистам не хочет дать хотя бы 4-летний срок? Почему он так высокомерен к другим, забывая о своих собственных блужданиях?



("Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б)" т.10 стр.9.)

Я должен сказать, прежде всего, что расхождения с Троцким представляют не личные расхождения. Если бы расхождения носили личный характер, партия не занималась бы этим делом ни одного часа, ибо она не любит, чтобы отдельные лица выпячивались.



("Беседа с первой американской рабочей делегацией" т.10 стр.118.)

Троцкий не понимает нашей партии. У него нет правильного представления о нашей партии. Он смотрит на нашу партию так же как дворянин на чернь или как бюрократ на подчиненных. Иначе бы он не утверждал, что в миллионной партии, в ВКП(б), можно "захватить" власть, "узурпировать" власть отдельным лицам, отдельным руководителям. "Захватить" власть в миллионной партии, проделавшей три революции и потрясающей ныне основы мирового империализма,- вот до какой глупости договорился Троцкий!



Можно ли вообще "захватить" власть в миллионной партии, полной революционных традиций? Почему же, в таком случае, Троцкому не удалось "захватить" власть в партии, пробраться к руководству в партии? Чем это объяснить? Разве у Троцкого нет воли, желания к руководству? Разве это не факт, что вот уже более двух десятков лет борется Троцкий с большевиками за руководство в партии? Почему ему не удалось "захватить" власть в партии? Разве он менее крупный оратор, чем нынешние лидеры нашей партии? Не вернее ли будет сказать, что, как оратор, Троцкий стоит выше многих нынешних лидеров нашей партии? Чем объяснить в таком случае, что Троцкий, несмотря на его ораторское искусство, несмотря на его волю к руководству, несмотря на его способности, оказался отброшенным прочь от руководства великой партией, называемой ВКП(б)? Троцкий склонен объяснять это тем, что наша партия, по его мнению, является голосующей барантой, слепо идущей за ЦК партии. Но так могут говорить о нашей партии только люди, презирающие ее и считающие ее чернью. Это есть взгляд захудалого партийного аристократа на партию, как на голосующую баранту. Это есть признак того, что Троцкий потерял чутье партийности, потерял способность разглядеть действительные причины недоверия партии к оппозиции.



В самом деле, чем объяснить, что ВКП(б) выражает полное недоверие оппозиции? Объясняется это тем, что оппозиция вознамерилась заменить ленинизм троцкизмом, дополнить ленинизм троцкизмом, "улучшить" ленинизм троцкизмом. Ну, а партия хочет остаться верной ленинизму, вопреки всем и всяким ухищрениям захудалых аристократов в партии. Вот где корень того, что партия, проделавшая три революции, нашла нужным отвернуться от Троцкого и от оппозиции вообще.



И партия поступит подобным образом со всякими "лидерами" и "руководителями", которые вознамерятся подкрасить ленинизм троцкизмом или каким-нибудь другим видом оппортунизма.



Изображая нашу партию, как голосующую баранту, Троцкий выражает презрение к партийным массам ВКП(б). Что же тут удивительного, если партия, в свою очередь, отвечает на это презрением и выражением полного недоверия Троцкому?



("Политическая физиономия русской оппозиции" т.10 стр.158.)

В 1921 году, в период профсоюзной дискуссии, когда перед нами стояли новые трудности, в связи с ликвидацией продразверстки, а Троцкий потерпел еще одно поражение на X съезде партии, Троцкий вновь стал кричать о "гибели"революции. Я помню хорошо, как в Политбюро, в присутствии тов. Ленина, Троцкий утверждал, что "кукушка уже прокуковала" дни и часы существования Советской власти. Однако революция не погибла, трудности были преодолены, а истерическая шумиха о "гибели" революции так и осталась шумихой.



Я не знаю, куковала тогда кукушка или не куковала. Но если она куковала, то надо признать, что куковала она неправильно.



("Партия и оппозиция" т.10 стр.265.)

Источник http://russianpulse.ru/continentalist/2015/11/11/1474343-stalin-o-trotskom