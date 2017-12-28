Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 декабря 2017
- 14:59 Военные ВС России, принимавшие участие в сирийской кампании, встретились с Владимиром Путиным.
- 14:34 США не собираются воевать с террористами в Сирии, они будут вредить Асаду и России — Кирилл Джавлах.
- 11:41 Центр примирения в Сирии провёл брифинг для СМИ.
- 08:15 Переговоры в Женеве приведут к «свободной от Асада» Сирии, — Тиллерсон.
- 07:39 Территория ИГИЛ уменьшилась в 9 раз за время моего президентства, — Трамп.
- 03:45 Операция «Подлость»: Почему американцы не уходят из Сирии?.
Военные ВС России, принимавшие участие в сирийской кампании, встретились с Владимиром Путиным
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США не собираются воевать с террористами в Сирии, они будут вредить Асаду и России — Кирилл Джавлах
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Центр примирения в Сирии провёл брифинг для СМИ
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Переговоры в Женеве приведут к «свободной от Асада» Сирии, — Тиллерсон
Женевские переговоры могут привести к созданию «свободной от Башара Асада и его семьи» Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, самый очевидный пример пересекающихся интересов Вашингтона и Москвы — это Сирия. Тиллерсон заявил, что США ожидают, что РФ будет следовать женевскому процессу под эгидой ООН.
«Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи», — заявил госсекретарь США.
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Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.
Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд «упущенной золотой возможностью» и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.
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Территория ИГИЛ уменьшилась в 9 раз за время моего президентства, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что за период его президентства территория, занимаемая террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз.
«Двадцатого января, когда прошла инаугурация Трампа, по подсчетам, 35 тысяч боевиков ИГИЛ* занимали около 17500 квадратных миль (примерно 45000 квадратных километров) территории в Сирии и Ираке.
По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшаяся тысяча или около того боевиков контролирует около 1900 квадратных миль (примерно 5000 квадратных километров)», — приводит Трамп выдержку из статьи газеты Washington Examiner в своем Twitter. При этом авторы материала ссылаются на официальные данные Пентагона.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГИЛ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГИЛ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Операция «Подлость»: Почему американцы не уходят из Сирии?
Разгром террористической группировки ИГИЛ правительственными войсками Сирии ознаменовал собой окончание многолетней войны и стал катализатором процесса мирного урегулирования в арабской республике.
Однако, несмотря на положительные преобразования, ситуация в стране продолжает оставаться напряженной, чему во многом способствует присутствие на ее территории иностранного военного контингента.
Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью «КП.ру» обвинил США в подготовке боевиков на своих военных базах в Эт-Танфе на юге САР, а также вблизи лагеря беженцев в районе населенного пункта Джиср-эш-Шаддади на северо-востоке страны. В частности, первый заместитель главы оборонного ведомства отметил, что террористы, многие из которых прежде состояли в ИГИЛ*, после прохождения обучения на американском объекте пополняют ряды вновь созданных бандформирований, впоследствии забрасываемых зарубежными кураторами в разные регионы сирийского государства с целью дестабилизации обстановки.
Стоит сказать, что факты поддержки Вашингтоном экстремистов на территории Сирии неоднократно становились известны широкой общественности и раньше. Достаточно вспомнить, как с самого начала конфликта в арабской республике США объявили о поддержке боевиков так называемой умеренной оппозиции, практически сразу, впрочем, трансформировавшейся в оппозицию вооруженную и вступившую в противостояние с законными властями страны.
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Примечательно, но даже когда появились достоверные сведения о тесных связях «борцов с режимом» с запрещенными во всем мире террористическими организациями, объемы материально-технической помощи «жертвам кровавого тирана Асада» из-за океана не сократились, а американские представители регулярно выступали в их защиту с высоких международных трибун.
Тем не менее, несмотря на колоссальное внешнее давление, официальный Дамаск выстоял и сумел консолидировать сирийское общество, практически единогласно выступающее в настоящий момент за скорейшее политическое урегулирование кризиса в государстве. Что же касается Соединенных Штатов, то с поражением собственных ставленников как из числа оппозиции, так и из числа радикальных исламистов, их позиции существенно пошатнулись, причем не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке.
По большому счету, Вашингтон осознает, что поражение в САР в ближайшей перспективе практически наверняка обернется для него уходом из региона, в связи с чем эскалация напряженности в арабской республике представляется для Штатов единственной возможностью сохранить собственное влияние. Или, говоря языком американских дипломатов, спасти «угнетенных» сирийских граждан.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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