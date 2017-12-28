Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 декабря 2017

Женевские переговоры могут привести к созданию «свободной от Башара Асада и его семьи» Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, самый очевидный пример пересекающихся интересов Вашингтона и Москвы — это Сирия. Тиллерсон заявил, что США ожидают, что РФ будет следовать женевскому процессу под эгидой ООН.

«Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи», — заявил госсекретарь США.

Читайте также: «Проклятье Асада»: Обама, Кэмерон, Блэр — все ушли, а он остался (ФОТО)

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд «упущенной золотой возможностью» и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Читайте также: Донбасс: Боевые радары США попали к ополченцам, генералы ВСУ испугались и спрятали оставшиеся (ФОТО, ВИДЕО)