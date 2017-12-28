Самая главная угроза для нынешней России

сменить маргинализирующиеся элиты с сохранением - и усилением - государственности - вот самая насущная задача

￼ Александр Халдей

Определение проблемы.

Я уже предвижу у читателей целую серию ассоциативных реакций: угрозы стали клише и журналистским штампом. О них так часто говорят, что даже самые малообразованные граждане с лёта назовут вам десяток таких тем:

1. Пятая колонна,

2. Экономический кризис,

3. Демографический кризис,

4. Миграционная угроза,

5. Социальное расслоение,

6. Падение качества образования,

7. Национальные отношения,

8. Противостояние с Западом,

9. НАТО на границах,

10. Терроризм,

11. Ценностный кризис общества

и ещё масса тем и пунктов, давно приевшихся и крутящихся у всех на слуху. Их годами обсуждают на всех блогах, ток-шоу, в известных газетах и даже в телефонных разговорах родственников.

Но я хочу обратить внимание читателей на совсем другую опасность. Ту, которую пока не привыкли видеть и обозначать как опасность. Мы даже пока не видим её как явление. А она не только есть - она год от года становится всё больше и отчётливее.

То, что я назову, может показаться парадоксом. Но при ближайшем рассмотрении парадоксальность исчезнет. Больше того - все мы видим этот процесс день ото дня. И его можно назвать самой главной угрозой современной России.

Этот процесс называется МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ЭЛИТЫ. Выглядит как оксюморон. Как живой труп или горячий снег. Элита не может быть маргиналом. И тем не менее российская элита, начав тридцать лет назад своё становление как новый авангард общества, прошла пик своей зрелости в 2010 году и после 2012 года всё стремительнее превращается в маргинальную секту, узурпировавшую властные полномочия в социуме. Полностью завершить процесс своей маргинализации эта элита должна как раз в канун 2024 года.

Под термином "элита" - спешу уточнить ради предотвращения разночтений - я понимаю административную элиту (в просторечии "начальство") и элиту творческую, духовную, "интеллигенцию", ту, что создаёт смыслы и обслуживает "начальство", объясняя обществу, почему ему нужно принять власть данного правящего класса. В стороне остаётся всякая прочая элита - военная, спортивная, научная, предпринимательская, инженерная, сельскохозяйственная, промышленная, торговая - словом, всякая другая. В нашем понимании в данной статье термин "элита" - это не те, кто лучший, а те, кто властвует и влияет. Влиять возможно или через закон, или через авторитет мнения. Другого способа влиять нет. Или принуждать, или побуждать. Палка по спине или морковка перед носом. Даже бизнес влияет на власть и общество не напрямую, а опосредованно - или через подкуп чиновников (закон), или через подкуп интеллигентов (лидеров мнений). Криминальные способы влияния через угрозы силового воздействия в обход закона или морали мы не рассматриваем - они тоже нейтрализуются либо законом, либо авторитетом лидеров общественного мнения.

Высшие уровни интеллектуальной и административной элиты в любом обществе составляют верхушку правящего класса. Это имеющие "власть должности" и "власть нравственной позиции", власть мнения.

И вот именно эта верхушка в России стремительно маргинализируется последние 5 - 7 лет. Уберите Путина, Шойгу и Лаврова - и обществу на останется кого уважать в элите. От презрения через равнодушие до ненависти - такие чувства без Путина уже сейчас вызывает наш правящий класс с его интеллектуальной обслугой. Элита буквально держится на Путине. И это очень опасная тенденция, которая сразу после выборов 2018 года на фоне продолжающегося системного кризиса немедленно даст о себе знать. Как? Через рост и проявление недовольства и раздражение масс - ведь Путина уже выбрали в последний раз и уже нет надобности сохранять его имидж любой ценой перед лицом внешней угрозы. Ему очень быстро перестанут петь дифирамбы и возносить хвалы, и всё больше начнут предъявлять претензии, персонифицируя ответственность. Пример Сталина с его тёмной историей смерти и последовавшей критикой культа личности у нас перед глазами. А ведь Сталин ассоциировался не с Крымским мостом, а с Победой, атомной бомбой и прорывом в космос.

Путину будет ещё труднее. Его достижения намного меньше сталинских. Коррупция не устранена и остается системообразующим фактором консолидации элиты вокруг фигуры Вождя. Эффект Сирии в массовом сознании через 4 года уже потускнеет и отойдёт в прошлое. Ввод в эксплуатацию Крымского мостабыстро исчерпает потенциал энтузиазма. Олимпиада из пиара уже превратилась в символ позора. ЧМ по футболу так же не станет нашим триумфом - это тоже уже ясно. Налоги и тарифы тем временем продолжат расти, а доходы уменьшаться. Нет никаких предпосылок изменения этих тенденций - сырьевая модель экономики с зависимым статусом рубля от доллара не позволяют запустить механизм роста. Менять же систему эта элита не даст, создав порочный замкнутый круг нерешаемых в рамках данной системы проблем. Отложенное решение не отложит причины застоя в экономике. В элитах нарастающая пассивность и растерянность всё больше станет катализатором политического кризиса. Отворачиваться от вероятности такого риска - верх безумия и близорукости, допустимой для обывателя, но недопустимой для профессионалов. Кстати, профессионалы - во вражеских спецслужбах прежде всего - именно это и предвидят и именно к этому и готовятся.

Трансформация элиты - в трансформации Путина.

Стареющий Путин - ставленник уходящей элиты, которому сегодня нет никакой реальной альтернативы. Все годы своей власти он менял людей лишь по крайней необходимости и никогда не трогал саму систему. Через 3 - 4 года, когда ему будет под 70, он станет ещё более консервативен и ещё менее склонен к изменениям. Его задача на новый срок - не ломать систему, а сохранить её и подготовить к передаче власти в руки преемника. Которого ещё надо найти и вырастить, ибо нынешняя элита безнадёжна, это понимает даже она, и тем более понимает Путин. Задача преемственности курса и элиты требует сохранения большей части действующей элиты и замены её меньшей части - иначе имплантация не состоится. Адекватное же реагирование на изменившиеся внешние условия требует обратной пропорции в смене элит: две трети подлежит немедленной замене, а сама система подлежит серьёзной оптимизации. Если уклоняться от этого, то впадение элиты в маргинальность неизбежна. Масса на неадекватность элиты и Верховной власти реагирует угрозой выхода из повиновения. Утрата авторитета происходит мгновенно - и никакие чудеса в прошлом не спасают Вождя от катастрофы. От крика «Осанна!» до «Распни его!», как мы знаем из истории, достаточно буквально трёх дней. Верховный правитель, утрачивающий авторитет вожака, быстро превращается в изгоя. Из авангарда элиты он рискует превратиться в символ её арьергарда. Путин уже сейчас несколько дистанцируется от ручного управления, предоставляя порой системе самой решать свои задачи - это видно по самостоятельной политике ЦБ и разборкам между Сечиным и Улюкаевым. Дистанцирование продолжится - усталость от власти свойственна любому долго правящему правителю. Если Путин переживёт время своей актуальности, элита рухнет как институт. Она с удовольствием превратит Путина в козла отпущения. С уходящим Путиным общество может очень быстро перестать церемониться, особенно в условиях дальнейшего падения уровня жизни и застоя в элитах. А другого авторитетного арбитра, кроме Путина, у элиты нет. И без авторитетного судьи судьба элиты, противостоящей обществу, весьма печальна.

Обмен знаками между элитой и обществом - тихая гражданская война.

Посмотрите на такие маркёры, как нарастающее упрямство элиты, отстаивающей через ритуальные действия свои либеральные символы, и упрямство социума, эти символы не принимающего. Растущее год от года недовольство по поводу заколоченного на День Победы Мавзолея (у народа просыпается гордость и гражданское самосознание). Открытие памятника Солженицыну и награждение Алексеевой. Борьба вокруг Доски Маннергейма. Скандал вокруг игнорирования празднования столетия Октябрьской революции. Открытие Стены скорби, открытие памятников русским царям и демонстративное запрещение памятников Сталину - всё это на фоне разговоров о равноценности для нас любого периода нашей истории. Ложь и фальшь советской партийной элиты уже стоила ей жизни и власти. Теперь её дети идут её неверным путём. Скандальные фильмы о Николае II, Ленине, Сталине и Троцком - назло народу, как будто его дразнят. Кто-то специально упрямо льёт бензин в костёр тлеющих общественных конфликтов - и всё это на фоне беспрецедентного обогащения кучки элитарных миллиардеров и стремительного обнищания прочих масс населения, включая уже не только рабочий класс, но и бизнес, служащих и деятелей науки, толпами бегущими за границу в поисках работы по специальности.

Год от года эта борьба молчаливых жестов становится всё сильнее и ожесточённее. Участию элиты в мемориале "Стена скорби" народ ответил массовым возложением цветов на могилу Станина 21 декабря. Почти ни одного цветка не было у Стены скорби - и буквально утопала в цветах могила Сталина.

Такого в России ещё не было. Это не бесчувственность народа - наоборот, это его обострённая чувствительность. На жест элиты народ ответил своим жестом. И это уже не просто жест - это уже ультиматум. Ультиматум народа элите - задумайтесь о своей неадекватности, вы всё больше превращаетесь из лидеров общественного мнения в маргинальную секту. Вы уже не ведёте нас, вы уже не авторитетны для нас, вы не определяете для нас модели поведения, образцы подражания, ценности и смыслы. Ваши писатели, режиссёры, политологи, экономисты и администраторы больше не являются для нас маяками и выразителями нашего мнения. Вы всё больше пытаетесь нас изнасиловать. Навязать нам то, что мы отвергаем. Навязать грубо, не считаясь с нашим неприятием. Ваша изоляция нарастает. Вы не слышите нас и не хотите слышать. Будете и дальше удаляться от нас - мы от вас отвернёмся. Это смерть для вас.

Маргинализация элиты в России происходит на фоне стихийной ресоветизации массового сознания. Всё больше людей внизу недовольны существующим социальным порядком. Не потому, что они глубоко понимают смысл советских основ, а потому, что советизм - это единственное, что у людей есть в результате разгула двадцатипятилетнего либерального карнавала. Который не дал им ничего, кроме крушения надежд и иллюзий, кредитной кабалы, дороговизны всего и вся, растущего риска потерять работу, демонстративного равнодушия власти и атмосферы всеобщей и растущей аморальности общественных отношений. Наша элита отворачивается от этих процессов, предпочитает делать вид, что это частные случаи, которые надо игнорировать. Но игнорирование того, что становится широким потоком и формой жизни общества, угрожает элите стать неадекватной социуму. То есть превратиться в маргиналов.

Последняя стадия жизненного цикла позднесоветской элиты: деградация и распад.

Маргинализация прежней элиты влечёт утрату не только её положения в обществе, но и накопленного богатства, которое будет изъято новой элитой и перераспределено в соответствии с общественными требованиями легитимности. Это вовсе не обязательно будет массовая национализация в духе Ленина. Перераспределение собственности вполне может быть и в рамках капиталистических отношений. То есть для такого перераспределения вовсе не потребуется радикальная революция отношений собственности. В России уже вполне сформирован класс мелкой и средней буржуазии, который готов обеспечить модернизацию и суверенитет государства совместно со служилым сословием (военные и спецслужбы) и классом рабочих и служащих, но он требует защитить их от удушающего произвола монополий, за которыми стоит власть. То есть в обществе созрел жестокий кризис элит, кризис олигархического принципа власти. И естественно, что альтернативой этому строю является советская модель, в центре которой стоит фигура Сталина. Именно та модель имела те ценности, которые позволили стране выстоять в войне, решить вопросы суверенитета и модернизации в условиях остро враждебного внешнего окружения. Нынешняя модель такого не позволяет. У нации просто срабатывает инстинкт самосохранения. И этот инстинкт властно показывает: с нынешней элитой самосохраниться народу не получится. Потому что элита не видит Россию страной, в которой она намерена искать спасения. И даже внезапное прозрение, за которым последовал рост капвложений в ВПК, не прекращает параллельно ведущихся тайных переговоров нашей элиты с Западом об условиях компромисса. Компромисса, ядром которого является сохранение в России либеральной - то есть установленной Западом и в интересах Запада - ценностной и политэкономической модели.

Главная угроза национальной безопасности - качество элиты.

Маргинализация элиты - самая главная угроза национальной безопасности России именно потому, что вопросы национальной безопасности формулируются той самой элитой, которая не осознаёт - или избегает осознания - своей деградации и маргинализации. Той элитой, которая не понимает своей актуальной неадекватности. И потому утрачивает способность к адекватным реакциям на угрозы. Маргинальная элита всегда покидает историческую сцену, правда её уход сопровождается гражданскими войнами и революциями, влекущими угрозу сохранения государственности. Потому что уходящая элита цепляется за власть всеми силами и не желает уходить. Но если общество не воспринимает элиту, не уважает её и не даёт ей права на дальнейшую власть, ничто не сможет предотвратить её уход с исторической сцены. И в данном случае чем сильнее разложится уходящая элита, тем меньше крови будет пролито в момент её замены на другую.

Только вот пережить ещё один переворот народу очень не хочется. Но неадекватная элита, не желающая добровольно уйти, не оставляет тем, кто идёт ей на смену, никакого другого выхода. Она никого не подпускает к власти, закрывается от всех, кто не является своим. Круг же своих постоянно сужается. Долго такая система жить не в состоянии, ибо она уже не решает насущные проблемы общества, а уходить не желает. Именно в неизбежности революционных катаклизмов и состоит опасность маргинализации элиты, потерявшей способность служит не себе, а народу, слышать свой народ и делать то, что народ от элиты требует. Смена правящего класса всегда происходит силовым путём. Хотим мы этого или нет. Сменить маргинализирующиеся элиты с сохранением - и усилением - государственности - вот самая насущная задача на ближайшие 6 лет. Без неё не решить ни одной прочей проблемы из перечисленных в начале статьи. Если за это время проблема формирования ядра новой элиты не будет решена, с уходом Путина может разразится катастрофа.