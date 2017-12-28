Путину нужен мощный антилиберальный тандем

Известный российский публицист и журналист Андрей Бабицкий рассказал, кто в будущем сможет оказать поддержку президенту России Владимиру Путину в вопросе развития российского общества. Подробности сообщила газета «Взгляд».

По мнению Бабицкого на политической арене России появился политик с неплохим потенциалом. Пока что он выступает неловко и скомкано, у него нет достаточного опыта и метить на самые верхи он не может. Однако его идеи и деятельность вполне могут пригодится российскому президенту. Речь идет о внепартийном кандидате КПРФ Павле Грудинине.

Журналист считает, что Грудинин – это настоящий восторг для сознательных левых и хорошая новость для той части россиян, которая не видит развитие политической системы России без мощного левого крыла. Выдвижение Грудинина актуализировало и облекло в живую плоть левую идею, полагает публицист.

Андрей Бабицкий считает, что новый кандидат не станет президентом, но вполне может вывести на новый уровень левую повестку, которая связана с возвращением государству его социальных обязательств по перераспределению благ и поддержке нуждающихся в обществе. Повышенное внимание будет уделено пенсионерам, матерям-одиночкам, ученым, бюджетникам, детям и незащищенным слоям населения.

Позиция Грудинина коррелирует с заявлениями Владимира Путина. Бабицкий напомнил, что на Петербургском экономическом форуме президент России назвал разрыв в доходах между богатыми членами общества и бедными – настоящей бедой. Журналист не считает эту фразу обычной фигурой речи, так как лидер России просто так серьезные темы не затрагивает.

А совсем недавно Владимир Путин, побывав на съезде «Единой России», заявил политикам, что масштабы бедности унизительны и заявил, что в будущем государство берет курс на сохранение нации и повышение уровня жизни россиян. По мнению Бабицкого – это был краткий анонс будущей стратегии.

Журналист отметил одну особенность, Путин – человек баланса и соразмерности, который всегда старается учесть множество интересов, оказывающих серьезное влияние на Россию. Президент не может выступать с крайней точки зрения даже в том случае, если его поддержать десятки миллионов граждан. Но в крайних позициях есть необходимость. Причем РФ нужен сильный, умный и актуальный левый полюс, который смог со стороны корректировать экономику и напоминает государственной машине о социальных обязательствах. И его может возглавить Грудинин. Если он соберет достаточное количество голосов, то вместе с победителем выборов удастся создать мощный антилиберальный тандем, который, как чугунной плитой, придавит голоса, заработанные кукольными оппозиционерами, подытожил Бабицкий.