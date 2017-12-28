Главная » Литература, Статьи и Обзоры

ПУШКИНУ

10:31. 28 декабря 2017 Просмотров - 204 Один комментарий Опубликовал:

rQVXsX14968144268482_b

     
Запомнив чудное мгновенье,
Ты описал его в стихах,
И потому не знаешь тленья,
Хотя давно истлел твой прах.
Любил ты искренно и нежно
И жил, чтоб мыслить и страдать,
И вел в грядущее мятежно
Свою рифмованную рать.
Ты был владыкой всякой темы
И сам являлся ей канвой;
На зависть все твои поэмы
И донжуанский список твой.
Еще под сводами лицея
К тебе являлись в явь и в сон
Неугомонная Цирцея
И непреклонный Аполлон.
И Вакх, тобой не отрицаем,
Дарил тебе певучий слог,
Который был непроницаем
Для тех, кто разумом убог.
Ценил ты дружбу и застолье,
И Терпсихору уважал,
И воспевал любви раздолье,
Её улыбку и кинжал.
Ты видел, как во время бури
Стояла дева на скале,
Подобно греческой скульптуре,
Белея магией во мгле.
И ты изрек, она прекрасней
Небес и волн, и всех стихий –
И стал слагать всё сладострастней
Свои волшебные стихи.
И закружились в дивном танце
Руслан, Людмила, Черномор
И русский дух, и иностранцы,
И быль, и сказочный фольклор,
И образ призрачный Заремы,
И силуэт минувших грёз,
И Пугачевские проблемы,
И верной Лариной вопрос,
И шамаханская царица,
И кот ученый на цепи,
И устрашенная орлица,
И табор в сумрачной степи,
И Годуновские терзанья,
И медный всадник у Невы,
И обреченные признанья,
И гарь украинской травы,
И дамы пиковой ухмылка,
И выстрел Сильвио, и пир
Чумной, и взор арапа пылкий,
И вспять отправленный кумир,
И вновь разбитое корыто,
И мгла ночная на холмах,
И роковая страсть джигита,
И гул времен на письменах,
И казус домика в Коломне,
И руд сибирских глубина,
И те, кого уже не помнят,
И те, о ком поет страна,
И Моцарт, будто убиенный,
И нравы западных славян,
И рыцарь, скряга незабвенный,
И поп, и царь, и Дон Жуан,
И много разных персонажей,
Рожденных в Болдино и там,
Где все навеяно пропажей,
Что не доверено словам.
Шедевров было бы и больше,
Но объявился вдруг Дантес
И в свете стал себя топорщить
Как предводителя повес.
Такие мнят себя и целью,
И солью неба и земли…
И все закончилось дуэлью
Во имя чести Натали.
Но удалось тебе красиво,
Наперекор шальной судьбе,
На радость матушке-России
Воздвигнуть памятник себе.
Пытались многие Пегаса,
Как ты, игриво оседлать
И водрузить на пик Парнаса
Свою лирическую стать.
Но не достиг твоей вершины
Никто до нынешней поры:
Ведь не придуманы аршины,
Чтобы постичь секрет горы,
На коей ты стоишь велико
И не страшишься бурь и гроз,
Как не боялся мести дикой
И прочих мелочных угроз.
Я повторю тебе простое,
Входя уверенно в твой клан:
Спасибо, брат, что удостоил
Своим присутствием землян.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
P.S. На фото – памятник величайшему русскому поэту в Ташкенте.
 
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, пушкин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как масоны убивали Пушкина
...самая занимательная”, – писал А. Пушкин. Пушкин отметил неприятную, глупую критику этого...А. С. Пушкин, борются с правдой о Пушкине, борются с Пушкиным, Пушкин сражается, –... а значит Пушкин живой! Вот...
Пушкин и масоны
...самая занимательная”, – писал А. Пушкин. Пушкин отметил неприятную, глупую критику этого...А. С. Пушкин, борются с правдой о Пушкине, борются с Пушкиным, Пушкин сражается, –... а значит Пушкин живой! Вот...
Малоизвестные факты из жизни Пушкина
... рукописный журнал "Лицейский мудрец". Пушкин писал туда стихи. Однажды написал.... 17. Император Николай Павлович советовал Пушкину бросить карточную игру, говоря; -..." переконфузить" его. Подходят они к Пушкину и, расшаркиваясь самым бесподобным образом...
Древнее русское предание, ожившее в сказке Пушкина
...долгие месяцы ссылки Пушкин. В Михайловском Пушкин обратился к ...оригинальных особенностей. В записях Пушкина читаем: «Некоторый царь ...П.И. Род и детство Пушкина // О Пушкине. – М., 1992. –....В. Материалы для биографии Пушкина // Соч. Пушкина. Т. I. – ...
Пушкин
...знания, заложенные в произведениях Пушкина. Проза Пушкина не столь интересна для ...Ганнибала. Портрет Пушкина. Портрет Пушкина. А как выглядел младший брат Пушкина - Лев Сергеевич...оставались равнодушными к страданиям Пушкина. Вот что Пушкин написал о друзьях:...
Дуэль Пушкина: исполнители и заказчики (Часть 1)
... он для нас «Пушкин» и Пушкиным мы мерим русскую литературу... состязаютсяНаталья Гончарова, жена Пушкина http://www.gogmsite.net...избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена...и примирения с семьей Пушкиных, Пушкин же всегда отвечает, что...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>