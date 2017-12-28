Порошенко хочет создать «музеи оккупации» на Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко заявил о желании реализовать на юго-востоке Украины собственный культурологический проект. Почему собственный? Просто умным людям такое в голову не придет. Гражданская война продолжается, ВСУ обстреливает мирных людей, а глава государства продолжает делать нелепые заявления в поисках способа отмыва денег ЕС.

Новый культурологический проект как раз и должен стать тем инструментом, при помощи которого украинские элиты опять оставят свой народ с носом. Порошенко хочет создать в тюрьмах и колониях на Донбассе, где содержались военнослужащие ВСУ, «музеи оккупации». Одна проблема: Донбасс неподконтролен Киеву, поэтому реализация проекта откладывается.

Порошенко не грустит. Он уже обратился к недавно освобожденным пленникам с призывом вернуться в строй и вновь отправиться воевать против своих сограждан на Донбассе. Обмен пленными прошел, как Киев не оттягивал сей процесс, значит, незачем на диване разлеживаться. Страна, точнее – киевский олигархат, ждет подвигов и свершений от холопов.

Идея насчет создания музеев оккупации на самом деле просто отличная. Единственное, хотелось бы отметить, что необходимо создать эти музеи в Киеве, а не на Донбассе. Неплохо бы отразить в экспозиции вмешательство западных стран во внутренние дела Украины, преступления хунты в 2014 году, свержение законного президента, восстановление нацизма на территории страны, убийства противников новой власти, детей, женщин и стариков на Донбассе, разграбление страны и своего народа. Порошенко с подельниками столько дел натворили, что одним музеем явно не обойтись.

Олигархическая оккупация Украины – раз! Западная оккупация – два! Разрушение государства, уничтожение суверенитета, деградация будущих поколений через уничтожение образования, истории и связей с братскими народами – три! Все эти преступления новых украинских властей, всех тех, кто шляется по коридорам власти или в прошлом приложил руку к госперевороту в Киеве, необходимо отразить в подобных музеях.

Что будет дальше? Дальше украинцы скажут простые слова: «Встаньте! Суд идет!».