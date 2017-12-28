О чём писали публицисты лет десять назад

(притча)Некогда в одном городе почтенному старому еврею по независящим от него обстоятельствам поселили в дом козу. Терпел он, терпел, а потом не выдержал и пошёл к раввину жаловаться."Уважаемый учитель",- сказал он,- "подскажи, что мне делать, ибо эта коза совершенно омерзительная. И жрёт от пуза, и мемекает, и козьи морды мне строит, и боднуть норовит, когда я прохожу мимо. Сил моих больше никаких нет, прямо хоть вешайся"."Самоубийство это грех",- строго сказал раввин. "А поступи ты вот как. В соседнем с тобой доме живёт кот Захарий. Возьми его к себе, корми молоком и держи рядом с козой".Старый еврей так и поступил. И через некоторое время снова пришёл к раввину."Учитель, только хуже стало",- сказал он, вздыхая. "Кот Захарий вместо того чтобы справиться с козой, стал таскать у меня шекели и прятать их в подпол. Я, когда застал его за этим занятием, чуть не рехнулся – он же натаскал, шельмец, девять миллиардов! Куда катится мир?!""Кота пока держи в доме",- велел раввин, "и посели там же соседского учёного хряка Платона. Да, я знаю, что это нечистое животное, но так надо".

Публицистика

, руководитель экономического шта

и

и

и

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Роговин В. "1937", М., 1996 г .

Адамова-Слиозберг О.Д. "Путь", М., 1993 г .

там же

Старый еврей поселил у себя соседского хряка и вскоре вновь пришёл к раввину."Учёный хряк Платон перегораживает мне дорогу и не даёт пройти, пока я не положу перед ним тысячу шекелей",- сообщил он. "Что это всё значит, учитель?""Гм, хорошо обучен", пробормотал раввин. "Вот что, в соседнем квартале живёт семья беженцев из дальних краёв. Возьми их в свой дом, корми, пои и ежемесячно выделяй им пятую часть своих доходов"."Так ведь те беженцы",- заикнулся было старый еврей, "нашу семью совсем недавно выгнали из дома, где мы раньше жили, ограбили и чуть не убили. Это потом уже мы здесь обустроились, а они, когда награбленное имущество промотали, тоже сюда перебрались"."Я всё это знаю",- прервал его раввин, "но так надо".Поселил старый еврей беженцев в своём доме, где уже жили коза, кот Захарий и учёный хряк Платон, и взял их на содержание. Чтобы их прокормить, его собственным детям пришлось оставить учёбу и пойти работать. Беженцы благодарили хозяев оригинально: то серебряную посуду стащат, то музыкальный концерт посреди ночи устроят, а то и, в рамках проявления своего национального менталитета, затеют пляски со щекотанием кинжалами.Через месяц такой жизни старый еврей пришёл к раввину и, уже ничего не спрашивая, молча уставился на него."Ну ладно", сказал раввин. "Кота верни соседям и зайди через неделю ко мне".Старый еврей так и поступил."Лучше стало?", спросил раввин, когда тот явился в указанный срок."О да, учитель, благодарю"."Верни теперь соседям учёного хряка Платона, которому ты платишь по тысяче шекелей за проход, и приди ко мне завтра", велел раввин.Старый еврей так и поступил."Как жизнь? ",- спросил раввин, когда тот явился в указанный срок."О, учитель, мне словно снова солнце светит!""А теперь предложи беженцам, которых ты содержишь, покинуть твой дом и самим зарабатывать на жизнь".Старый еврей так и поступил и, радостный, побежал в синагогу."Что скажешь?", спросил раввин."Учитель, как же мне хорошо! В доме покой! Дети снова учатся!""А коза что?", спросил раввин."Теперь это мое любимое животное! Когда беженцы уходили, я даже её расцеловал!""Отправляйся домой", разрешил раввин.● При Сталине понятие жулики и воры ассоциировалось с обитателями тюремных камер, а не с правительственными чиновниками и депутатами от правящей партии.● При Сталине не было откатов и распилов бюджета.● При Сталине доходы от экспорта вкладывались в индустрию, науку, образование, а не в швейцарские банки, недвижимость на Канарах и воровские общаки-"стабфонды" в США.● При Сталине целью экономики провозглашалось развитие страны, а не "инвестиции из-за рубежа".● При Сталине награждались герои труда, а не "эффективные менеджеры".● При Сталине казнокрады и коррупционеры отправлялись в каменоломни и на лесоповалы, а не в Ниццу и Куршавель.● При Сталине пропагандировалась дружба народов, а не "терпимость" к этническим бандам.● При Сталине население численно росло, а не вымирало.● При Сталине внешняя и внутренняя политика страны выражала интересы широких масс трудового народа, а не узкой группы воровской "олигархии".● Результатом правления Сталина стало превращение страны во вторую державу мира, а не развал промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки, образования, культуры, установление криминально- компрадорского полуколониального режима и превращение страны в "бензоколонку".Список врагов Сталина:а также потомки и родичи чекистско-гулаговских палачей, входящие ныне в редакции жёлтых газет, всевозможные "комитеты по правам человека", "комиссии по десталинизации" и "комиссии по борьбе с фальсификациями истории".(Шелленберг "Лабиринт").В конце 1950- начале 60 гг. проводившаяся в печати антисталинская кампания имела явно выраженного коллективного заказчика. Это были родственники и сообщники отстранённых Сталиным от власти, а в ряде случаев и уничтоженных физически в 1930-х гг. "пламенных революционеров" троцкистской формации.Подвинутые из силовых и политических структур, они, однако, в значительной степени сохранили захваченные ими позиции в СМИ и в организациях культуры. Решение Хрущёва об осуждении "культа личности" было воспринято потомками троцкистов с восторгом. Свои многочисленные антисталинские опусы тогдашниеписали не только за деньги, но и совершенно искренне, что с ними случалось довольно редко.Вторая волна антисталинизма пришлась на конец 1980 – начало 1990-х гг. – на "перестройку". Её исполнители были всё те же, их ненависть к Сталину ничуть не ослабела за 50 лет, зато круг заказчиков значительно расширился.Основным мотивом новой критики Сталина – точнее, приписывания Сталину всех отрицательных черт, сваливание на Сталина всех преступлений прошлого, реальных и мнимых – было стремление создать в советском обществе представления об СССР как "преступном государстве". А нужно это было для того, чтобы разграбить государственную собственность Советского Союза, созданную трудом населяющих его народов.Ведь если убедить окружающих (и себя) что тот, кого собираешься ограбить – злодей, то и совершить задуманное преступление будет легче. В результате читателей накрыла новая волна "разоблачений сталинского режима" отСоветский Союз разрушен; госсобственность захвачена. Только ли по инерции продолжается сегодня антисталинская кампания в "демократических" СМИ? Нет, не только. Главную причину обозначил в своей рекомендации Гейдрих (цитата выше). Эта причина – страх, что в России, несмотря на разграбление её богатств, промывание мозгов, оболванивание населения, всё же появится человек масштаба Сталина, который снова сумеет "организовать массы русского народа" на созидание и восстановление страны.Сталин превратил Советский Союз в сильное, независимое, самодостаточное государство. Организованным преступным группировкам, внутренним и международным, это не давало возможности развернуть такие прибыльные виды криминального бизнеса, как валютные спекуляции; разворовывание кредитов; торговля фальсифицированными продуктами питания и так далее.Поэтому ещё одной целью антисталинской кампании сегодня является стремление внутренних и международных ОПГ, под видом критики Сталина, воспрепятствовать восстановлению Россией статуса сильной, независимой и самодостаточной страны – что лишило бы их доходов сразу многих статей криминального бизнеса." (из письма рейхслейтера М. Бормана министру по делам восточных территорий А. Розенбергу)." (приписывается премьер-министру Англии М. Тэтчер; отражает мнение глобалистов Запада)." (Э. Кох, рейхскомиссар Украины)." (А. Кох, вице-премьер российского правительства. На любопытное совпадение фамилий нельзя не обратить внимание)." (Шпеер).Страна по уровню социально-экономического развития оказалась отброшенной на десятилетия назад, а по некоторым показателям – в дореволюционный период. Даже после разрушений от гитлеровского нашествия, не наблюдалось столь глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях отечественной экономики." (Гитлер, июль 1941 г.)" (Герингба "Восток", 1941 г.).Из оккупированных территорий в массовом порядке вывозилось зерно, скот, нефть, металлы, материальные и культурные ценности. Всё это либо вкладывалось в экономику рейха, либо переводилось в валюту и тайными путями переправлялось в банки Запада для размещения в закладках- "стабилизационных фондах".В 1943 году из оккупированной территории Советского Союза было вывезено 9 миллионов тонн зерна, 2 миллиона тонн кормов, 3 миллиона тонн картофеля, 662 тысячи тонн мяса, 9 миллионов голов крупного скота, 12 миллионов свиней, 13 миллионов овец, не говоря о многом другом.Только за 1991- 2000 гг. из России на Запад было вывезено, по разным оценкам, от 150 до 700 миллиардов долларов. Только в 2005 году из страны было вывезено товаров почти на 240 млрд. долларов, а ввезено по импорту товаров лишь на 93 млрд. долларов, то есть, выкачано товаров более чем на 140 миллиардов долларов.Только правительство РФ вложило в экономику Запада в тот год через т.н."Стабилизационный фонд" около 120 миллиардов долларов. К концу 2006 г. субсидирование Россией экономик западных стран перевалило за триллион долларов. Переводя эту астрономическую денежную массу (1.000.000.000.000) в натуральные товары, получаем, что из страны было вывезено: 10 миллионов тонн мяса,250 миллионов тонн молока,1000 миллионов тонн пшеницы1000 миллионов тонн картофеля.Эти деньги и товары, вывезенные из России на Запад, представляли собой труд её жителей, украденный российскими и западными "бизнесменами" и коррумпированными властями с помощью занижения стоимости труда, невыплат заплаты, искусственных банкротств и других мошенничеств, а также разграбления природных и интеллектуальных богатств страны.За десятилетие высоких нефтяных доходов 2000 – 2010 гг. правительство РФ не только ничего не предприняло для прекращения выкачивания из страны материальных богатств и капитала, но оно само же и занималось этим, далеко обогнав по масштабам "любительскую" деятельность первых олигархов- уголовников, спешно вывозивших в 1990-х гг. наворованное в России на Запад.Российские демократы возмущены масштабами коррупции путинского режима. Из стана демократов несутся всё усиливающиеся стенания, плачи и вопли: "ОНИ УКРАЛИ ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ!!!"Политические аналитики и бывшие телеведущие демократической ориентации наперебой осуждают "продажный коррумпированный путинский режим" и требуют "отдать клику Путина под суд"– почти в тех же выражениях, в каких российские патриоты 1990-х годов осуждали "продажный коррумпированный ельцинский режим" и требовали "отдать клику Ельцина под суд".Демократические СМИ разоблачают всё новые и новые факты коррупции в стране и рисуют завораживающие перспективы переустройства России при восстановлении в стране прав и свобод – примерно так же, как четверть века назад они с упоением разоблачали "сталинские преступления" и рисовали захватывающие перспективы переустройства России под руководством эффективных менеджеров чубайсов- немцовых- авенов- кириенок."Демократическое переустройство" России 1990-х гг. представило собой передачу государственной собственности криминалитету и мафиозным кланам – из которых и выросла нынешняя олигархия.Но в 2000-х гг. многих "демократов" обделили в тогдашних распилах нефтедолларов. И когда они сегодня пишут с возмущением: "путинские коррупционеры украли триллион долларов", то подразумевают: "украли без нас".Когда они требуют "скинуть клику Путина", то подразумевают: "мы хотим занять её место и заменить "неправильных" олигархов, типа Сечина- Тимченко, на "правильных", типаХодорковского".Когда арестовали сына Троцкого Сергея Седова (фамилия по матери), неосторожно оставшегося в СССР после высылки из страны отца, его мать Н. Седова- Троцкая послала в печать письмо "К совести мира", в котором вместо революционной стойкости высказала гуманистическую заботу о своём сыне.Когда в созданных троцкистами лагерях ГУЛАГа оказалась первая жена Троцкого А.Л. Соколовская она тоже, вместо пролетарской твёрдости и революционной стойкости, начала высказывать самую мелкобуржуазную заботу о своём потомстве.Оказавшись в сложных обстоятельствах, троцкисты, как выяснилось, теряли не только идейную твёрдость, но даже и способности мыслить логически.Например, О.Д. Слиозберг рассказала в мемуарах о своей домработнице, вынужденной покинуть дом и пойти обслуживать чужих людей: "Муж О. Слиозберг, Юдель Рувимович Закгейм, доцент университета, отозвался на эту жизненную коллизию стоически: "Некоторый резон в рассуждениях доцента университета, грамотного человека, имелся. Но, к сожалению, нигде в мемуарах О. Слиозберг эта логика не была применена автором к судьбе собственной семьи.А ведь из неё следовало, что и этот доцент, и его жена получили в 1937 году свои десять лет без права переписки и двадцать лет лагерей соответственно тоже "не зря".Итак, железная революционная стойкость троцкистов – миф, не выдерживающий проверки фактами. В действительности троцкисты были интеллигентными, гуманными люди. По крайней мере, когда дело касалось судеб их самих и их близких.