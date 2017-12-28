О чём писали публицисты лет десять назад
09:54. 28 декабря 2017 Просмотров - 378 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как перестать ненавидеть и научиться любить Бориса Ельцина
(притча)
Некогда в одном городе почтенному старому еврею по независящим от него обстоятельствам поселили в дом козу. Терпел он, терпел, а потом не выдержал и пошёл к раввину жаловаться.
"Уважаемый учитель",- сказал он,- "подскажи, что мне делать, ибо эта коза совершенно омерзительная. И жрёт от пуза, и мемекает, и козьи морды мне строит, и боднуть норовит, когда я прохожу мимо. Сил моих больше никаких нет, прямо хоть вешайся".
"Самоубийство это грех",- строго сказал раввин. "А поступи ты вот как. В соседнем с тобой доме живёт кот Захарий. Возьми его к себе, корми молоком и держи рядом с козой".
Старый еврей так и поступил. И через некоторое время снова пришёл к раввину.
"Учитель, только хуже стало",- сказал он, вздыхая. "Кот Захарий вместо того чтобы справиться с козой, стал таскать у меня шекели и прятать их в подпол. Я, когда застал его за этим занятием, чуть не рехнулся – он же натаскал, шельмец, девять миллиардов! Куда катится мир?!"
"Кота пока держи в доме",- велел раввин, "и посели там же соседского учёного хряка Платона. Да, я знаю, что это нечистое животное, но так надо".
(притча)
Некогда в одном городе почтенному старому еврею по независящим от него обстоятельствам поселили в дом козу. Терпел он, терпел, а потом не выдержал и пошёл к раввину жаловаться.
"Уважаемый учитель",- сказал он,- "подскажи, что мне делать, ибо эта коза совершенно омерзительная. И жрёт от пуза, и мемекает, и козьи морды мне строит, и боднуть норовит, когда я прохожу мимо. Сил моих больше никаких нет, прямо хоть вешайся".
"Самоубийство это грех",- строго сказал раввин. "А поступи ты вот как. В соседнем с тобой доме живёт кот Захарий. Возьми его к себе, корми молоком и держи рядом с козой".
Старый еврей так и поступил. И через некоторое время снова пришёл к раввину.
"Учитель, только хуже стало",- сказал он, вздыхая. "Кот Захарий вместо того чтобы справиться с козой, стал таскать у меня шекели и прятать их в подпол. Я, когда застал его за этим занятием, чуть не рехнулся – он же натаскал, шельмец, девять миллиардов! Куда катится мир?!"
"Кота пока держи в доме",- велел раввин, "и посели там же соседского учёного хряка Платона. Да, я знаю, что это нечистое животное, но так надо".
Старый еврей поселил у себя соседского хряка и вскоре вновь пришёл к раввину.
"Учёный хряк Платон перегораживает мне дорогу и не даёт пройти, пока я не положу перед ним тысячу шекелей",- сообщил он. "Что это всё значит, учитель?"
"Гм, хорошо обучен", пробормотал раввин. "Вот что, в соседнем квартале живёт семья беженцев из дальних краёв. Возьми их в свой дом, корми, пои и ежемесячно выделяй им пятую часть своих доходов".
"Так ведь те беженцы",- заикнулся было старый еврей, "нашу семью совсем недавно выгнали из дома, где мы раньше жили, ограбили и чуть не убили. Это потом уже мы здесь обустроились, а они, когда награбленное имущество промотали, тоже сюда перебрались".
"Я всё это знаю",- прервал его раввин, "но так надо".
Поселил старый еврей беженцев в своём доме, где уже жили коза, кот Захарий и учёный хряк Платон, и взял их на содержание. Чтобы их прокормить, его собственным детям пришлось оставить учёбу и пойти работать. Беженцы благодарили хозяев оригинально: то серебряную посуду стащат, то музыкальный концерт посреди ночи устроят, а то и, в рамках проявления своего национального менталитета, затеют пляски со щекотанием кинжалами.
Через месяц такой жизни старый еврей пришёл к раввину и, уже ничего не спрашивая, молча уставился на него.
"Ну ладно", сказал раввин. "Кота верни соседям и зайди через неделю ко мне".
Старый еврей так и поступил.
"Лучше стало?", спросил раввин, когда тот явился в указанный срок.
"О да, учитель, благодарю".
"Верни теперь соседям учёного хряка Платона, которому ты платишь по тысяче шекелей за проход, и приди ко мне завтра", велел раввин.
Старый еврей так и поступил.
"Как жизнь? ",- спросил раввин, когда тот явился в указанный срок.
"О, учитель, мне словно снова солнце светит!"
"А теперь предложи беженцам, которых ты содержишь, покинуть твой дом и самим зарабатывать на жизнь".
Старый еврей так и поступил и, радостный, побежал в синагогу.
"Что скажешь?", спросил раввин.
"Учитель, как же мне хорошо! В доме покой! Дети снова учатся!"
"А коза что?", спросил раввин.
"Теперь это мое любимое животное! Когда беженцы уходили, я даже её расцеловал!"
"Отправляйся домой", разрешил раввин.
Публицистика
Десять отличий сталинизма от "суверенной олигархии"
● При Сталине понятие жулики и воры ассоциировалось с обитателями тюремных камер, а не с правительственными чиновниками и депутатами от правящей партии.
● При Сталине не было откатов и распилов бюджета.
● При Сталине доходы от экспорта вкладывались в индустрию, науку, образование, а не в швейцарские банки, недвижимость на Канарах и воровские общаки-"стабфонды" в США.
● При Сталине целью экономики провозглашалось развитие страны, а не "инвестиции из-за рубежа".
● При Сталине награждались герои труда, а не "эффективные менеджеры".
● При Сталине казнокрады и коррупционеры отправлялись в каменоломни и на лесоповалы, а не в Ниццу и Куршавель.
● При Сталине пропагандировалась дружба народов, а не "терпимость" к этническим бандам.
● При Сталине население численно росло, а не вымирало.
● При Сталине внешняя и внутренняя политика страны выражала интересы широких масс трудового народа, а не узкой группы воровской "олигархии".
● Результатом правления Сталина стало превращение страны во вторую державу мира, а не развал промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки, образования, культуры, установление криминально- компрадорского полуколониального режима и превращение страны в "бензоколонку".
Антисталинисты
Список врагов Сталина:
Троцкий, Зиновьев, Каменев,,…
Гитлер, Гиммлер, Геббельс,,…
Хрущёв, Горбачёв, Ельцин,,…
а также потомки и родичи чекистско-гулаговских палачей, входящие ныне в редакции жёлтых газет, всевозможные "комитеты по правам человека", "комиссии по десталинизации" и "комиссии по борьбе с фальсификациями истории".
Причины антисталинской пропаганды
Гейдрих сказал буквально следующее: "На Востоке в самое короткое время необходимо создать мощную информационную службу, которая должна работать столь безошибочно и слаженно, чтобы ни в одном районе Советского Союза не смогла возникнуть такая личность, как Сталин. Опасны не массы русского народа сами по себе, а присущая им сила порождать такие личности, способные, опираясь на знание души русского народа, привести массы в движение" (Шелленберг "Лабиринт").
1. В конце 1950- начале 60 гг. проводившаяся в печати антисталинская кампания имела явно выраженного коллективного заказчика. Это были родственники и сообщники отстранённых Сталиным от власти, а в ряде случаев и уничтоженных физически в 1930-х гг. "пламенных революционеров" троцкистской формации.
Подвинутые из силовых и политических структур, они, однако, в значительной степени сохранили захваченные ими позиции в СМИ и в организациях культуры. Решение Хрущёва об осуждении "культа личности" было воспринято потомками троцкистов с восторгом. Свои многочисленные антисталинские опусы тогдашние дети Арбата писали не только за деньги, но и совершенно искренне, что с ними случалось довольно редко.
2. Вторая волна антисталинизма пришлась на конец 1980 – начало 1990-х гг. – на "перестройку". Её исполнители были всё те же, их ненависть к Сталину ничуть не ослабела за 50 лет, зато круг заказчиков значительно расширился.
Основным мотивом новой критики Сталина – точнее, приписывания Сталину всех отрицательных черт, сваливание на Сталина всех преступлений прошлого, реальных и мнимых – было стремление создать в советском обществе представления об СССР как "преступном государстве". А нужно это было для того, чтобы разграбить государственную собственность Советского Союза, созданную трудом населяющих его народов.
Ведь если убедить окружающих (и себя) что тот, кого собираешься ограбить – злодей, то и совершить задуманное преступление будет легче. В результате читателей накрыла новая волна "разоблачений сталинского режима" от детей Арбата.
3. Советский Союз разрушен; госсобственность захвачена. Только ли по инерции продолжается сегодня антисталинская кампания в "демократических" СМИ? Нет, не только. Главную причину обозначил в своей рекомендации Гейдрих (цитата выше). Эта причина – страх, что в России, несмотря на разграбление её богатств, промывание мозгов, оболванивание населения, всё же появится человек масштаба Сталина, который снова сумеет "организовать массы русского народа" на созидание и восстановление страны.
4. Сталин превратил Советский Союз в сильное, независимое, самодостаточное государство. Организованным преступным группировкам, внутренним и международным, это не давало возможности развернуть такие прибыльные виды криминального бизнеса, как валютные спекуляции; разворовывание кредитов; торговля фальсифицированными продуктами питания и так далее.
Поэтому ещё одной целью антисталинской кампании сегодня является стремление внутренних и международных ОПГ, под видом критики Сталина, воспрепятствовать восстановлению Россией статуса сильной, независимой и самодостаточной страны – что лишило бы их доходов сразу многих статей криминального бизнеса.
"Новый порядок" тогда и сейчас
На оккупированной территории СССР в 1941 – 1943 гг.
"Славяне призваны работать на нас. Когда мы перестанем в них нуждаться, они могут преспокойно умирать. Размножение славян нежелательно" (из письма рейхслейтера М. Бормана министру по делам восточных территорий А. Розенбергу).
В России после 1993 г.
"На территории России экономически оправдано проживание 15 млн. человек" (приписывается премьер-министру Англии М. Тэтчер; отражает мнение глобалистов Запада).
На оккупированной территории СССР в 1941 – 1943 гг.
"Я выжму из этой страны всё до последней капли… Я пришел сюда не ради благотворительности… Местное население должно работать, работать и ещё раз работать" (Э. Кох, рейхскомиссар Украины).
В России после 1993 г.
"homo soveticus работать не хочет, но при этом всё время рот у него раскрывается" (А. Кох, вице-премьер российского правительства. На любопытное совпадение фамилий нельзя не обратить внимание).
На оккупированной территории СССР в 1941 – 1943 гг.
"Гитлер… на восточных территориях в грядущие годы вообще не собирался развивать промышленность" (Шпеер).
В России после 1993 г.
Страна по уровню социально-экономического развития оказалась отброшенной на десятилетия назад, а по некоторым показателям – в дореволюционный период. Даже после разрушений от гитлеровского нашествия, не наблюдалось столь глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях отечественной экономики.
На оккупированной территории СССР в 1941 – 1943 гг.
"Мы стоим сейчас перед необходимостью разрезать пирог в соответствии с нашими потребностями, чтобы иметь возможность, во-первых, доминировать на этом жизненном пространстве, во-вторых, управлять им и, в-третьих, эксплуатировать его" (Гитлер, июль 1941 г.)
"Я пришёл сюда грабить" (Геринг, руководитель экономического штаба "Восток", 1941 г.).
Из оккупированных территорий в массовом порядке вывозилось зерно, скот, нефть, металлы, материальные и культурные ценности. Всё это либо вкладывалось в экономику рейха, либо переводилось в валюту и тайными путями переправлялось в банки Запада для размещения в закладках- "стабилизационных фондах".
В 1943 году из оккупированной территории Советского Союза было вывезено 9 миллионов тонн зерна, 2 миллиона тонн кормов, 3 миллиона тонн картофеля, 662 тысячи тонн мяса, 9 миллионов голов крупного скота, 12 миллионов свиней, 13 миллионов овец, не говоря о многом другом.
В России после 1993 г.
Только за 1991- 2000 гг. из России на Запад было вывезено, по разным оценкам, от 150 до 700 миллиардов долларов. Только в 2005 году из страны было вывезено товаров почти на 240 млрд. долларов, а ввезено по импорту товаров лишь на 93 млрд. долларов, то есть, выкачано товаров более чем на 140 миллиардов долларов.
Только правительство РФ вложило в экономику Запада в тот год через т.н."Стабилизационный фонд" около 120 миллиардов долларов. К концу 2006 г. субсидирование Россией экономик западных стран перевалило за триллион долларов. Переводя эту астрономическую денежную массу (1.000.000.000.000) в натуральные товары, получаем, что из страны было вывезено: 10 миллионов тонн мяса, и 250 миллионов тонн молока, и 1000 миллионов тонн пшеницы и 1000 миллионов тонн картофеля.
Эти деньги и товары, вывезенные из России на Запад, представляли собой труд её жителей, украденный российскими и западными "бизнесменами" и коррумпированными властями с помощью занижения стоимости труда, невыплат заплаты, искусственных банкротств и других мошенничеств, а также разграбления природных и интеллектуальных богатств страны.
За десятилетие высоких нефтяных доходов 2000 – 2010 гг. правительство РФ не только ничего не предприняло для прекращения выкачивания из страны материальных богатств и капитала, но оно само же и занималось этим, далеко обогнав по масштабам "любительскую" деятельность первых олигархов- уголовников, спешно вывозивших в 1990-х гг. наворованное в России на Запад.
Украли триллион? И без нас?!
Российские демократы возмущены масштабами коррупции путинского режима. Из стана демократов несутся всё усиливающиеся стенания, плачи и вопли: "ОНИ УКРАЛИ ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ!!!"
Политические аналитики и бывшие телеведущие демократической ориентации наперебой осуждают "продажный коррумпированный путинский режим" и требуют "отдать клику Путина под суд"– почти в тех же выражениях, в каких российские патриоты 1990-х годов осуждали "продажный коррумпированный ельцинский режим" и требовали "отдать клику Ельцина под суд".
Демократические СМИ разоблачают всё новые и новые факты коррупции в стране и рисуют завораживающие перспективы переустройства России при восстановлении в стране прав и свобод – примерно так же, как четверть века назад они с упоением разоблачали "сталинские преступления" и рисовали захватывающие перспективы переустройства России под руководством эффективных менеджеров чубайсов- немцовых- авенов- кириенок.
"Демократическое переустройство" России 1990-х гг. представило собой передачу государственной собственности криминалитету и мафиозным кланам – из которых и выросла нынешняя олигархия.
Но в 2000-х гг. многих "демократов" обделили в тогдашних распилах нефтедолларов. И когда они сегодня пишут с возмущением: "путинские коррупционеры украли триллион долларов", то подразумевают: "украли без нас".
Когда они требуют "скинуть клику Путина", то подразумевают: "мы хотим занять её место и заменить "неправильных" олигархов, типа Сечина- Тимченко, на "правильных", типа необоснованно репрессированного Ходорковского".
Гуманизм троцкистов
Во время гражданской войны Троцкий и его окружение показали себя железными людьми, хладнокровно отдававшими приказы о массовых депортациях, расстрелах заложников, убийствах "классовых врагов". Могло показаться, что они выкажут такое же хладнокровие и если обстоятельства повернуться неблагоприятно для них самих. Но нет, вместо стоицизма и стальной выдержки они явили миру самый жалкий гуманизм.
Когда арестовали сына Троцкого Сергея Седова (фамилия по матери), неосторожно оставшегося в СССР после высылки из страны отца, его мать Н. Седова- Троцкая послала в печать письмо "К совести мира", в котором вместо революционной стойкости высказала гуманистическую заботу о своём сыне.
Когда в созданных троцкистами лагерях ГУЛАГа оказалась первая жена Троцкого А.Л. Соколовская она тоже, вместо пролетарской твёрдости и революционной стойкости, начала высказывать самую мелкобуржуазную заботу о своём потомстве.
"- У меня внук – от старшей дочери, – продолжала Соколовская. Я так беспокоилась за мальчика! Ему сейчас четырнадцатый год. Говорят, его также взяли.
- Куда? В тюрьму? Какое страшное детство"[3].
Оказавшись в сложных обстоятельствах, троцкисты, как выяснилось, теряли не только идейную твёрдость, но даже и способности мыслить логически.
Например, О.Д. Слиозберг рассказала в мемуарах о своей домработнице, вынужденной покинуть дом и пойти обслуживать чужих людей: "Соседка писала: "От мужика твоего три месяца ничего нет, слышала, канал роет. Дети твои с бабкой жили (в Сибири), все хворали. Землянка сырая, ну и питанья мало. А только начала валить ребят скарлатина, мои тоже все переболели, еле выходила, а твоих Бог прибрал. Мать твоя как без ума, не ест, не спит, все стонет, наверное, тоже скоро умрёт"[4].
Муж О. Слиозберг, Юдель Рувимович Закгейм, доцент университета, отозвался на эту жизненную коллизию стоически: "Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков – кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси далеко не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж не виновен. Зря в лагеря не сажают"[5].
Некоторый резон в рассуждениях доцента университета, грамотного человека, имелся. Но, к сожалению, нигде в мемуарах О. Слиозберг эта логика не была применена автором к судьбе собственной семьи.
А ведь из неё следовало, что и этот доцент, и его жена получили в 1937 году свои десять лет без права переписки и двадцать лет лагерей соответственно тоже "не зря".
Итак, железная революционная стойкость троцкистов – миф, не выдерживающий проверки фактами. В действительности троцкисты были интеллигентными, гуманными люди. По крайней мере, когда дело касалось судеб их самих и их близких.
[3] Роговин В. "1937", М.,
[4] Адамова-Слиозберг О.Д. "Путь", М.,
[5] там же
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Источник: ss69100.livejournal.com