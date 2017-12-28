Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2017
- 13:45 МОК лишил десятерых украинских спортсменов олимпийских медалей.
- 13:09 Шулеры Украины не играют по правилам, об этом надо помнить — Александр Дмитриевский.
- 10:05 Корень древнего 3ЛA.
- 08:59 Порошенко рассказал, на кого хочет обменять пленных россиян и почему их вычеркнули из списков (ВИДЕО).
- 01:10 Первые минуты на родной земле после украинского плена – эмоции зашкаливают.
- 00:56 Обмен. Отца этой победы зовут Петр..
- 00:47 В ДНР дважды увеличат пенсии в 2018 году.
- 00:23 Приглашение Саакашвили было ошибкой, — вице-премьер Украины.
- 00:10 Что ждет освобожденных из украинского плена в ЛНР – Кобцева.
- Вчера 23:55 Аналитик: в процедуру обмена пленными украинская сторона “подсыпала дегтя”.
МОК лишил десятерых украинских спортсменов олимпийских медалей
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет лишил десятерых украинских спортсменов олимпийских медалей за нарушение антидопинговых правил, сообщает RT.
Как передает «Українські Новини», за все время спортсмены были лишены наград Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.
За употребление запрещенных препаратов медалей Олимпиады-2004 в Афинах были лишены толкатель ядра Юрий Белонога (золото) и Елена Олефиренко (бронза) в академической гребле.
Тяжелоатлеты Ольга Коробка (серебро) и Наталия Давидова (бронза), легкоатлеты Людмила Блонская (серебро) и Денис Юрченко (бронза), а также Василий Федоришин в вольной борьбе (серебро) были лишены наград пекинской Олимпиады-2008.
МОК отобрал медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне у метателя копья Александра Пятницы (серебро) и тяжелоатлетки Юлии Калины (бронза).
Также сообщается, что Виктория Терещук была лишена бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде-2008, однако в Министерстве молодежи и спорта Украины об этом не было указано.
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Шулеры Украины не играют по правилам, об этом надо помнить — Александр Дмитриевский
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Корень древнего 3ЛA
Или все же рука Москвы?
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Порошенко рассказал, на кого хочет обменять пленных россиян и почему их вычеркнули из списков (ВИДЕО)
Президент Петр Порошенко объяснил, почему среди тех, кого сегодня отдали ЛНР и ДНР, так много украинцев.
Об этом он рассказал украинскому СМИ в Борисполе после того, как приземлился самолёт с освобождёнными военнопленными.
По его словам, россиян, которые сидят в украинских тюрьмах, специально не выдали сегодня — их будут менять только на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.
«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — сказал Порошенко.
Как сообщала «Русская Весна», россиян в последний момент вычеркнули из списков на обмен.
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Первые минуты на родной земле после украинского плена – эмоции зашкаливают
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Обмен. Отца этой победы зовут Петр.
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В ДНР дважды увеличат пенсии в 2018 году
Повышение пенсий жителям ДНР запланировано на первый и третий кварталы 2018 года.
Об этом сегодня в ходе телевизионной программы «Откровенный разговор» заявил Глава Республики Александр Захарченко.
«В 2018 году планируем повышение пенсий. Первое повышение пенсий будет в январе 2018 года, а второе — в третьем квартале», — сказал лидер Республики.
Накануне в ходе брифинга в пресс-центре ДАН и. о. министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина сообщила, что размер минимальной пенсии в ДНР с января 2018 года вырастет на 174 рубля.
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Приглашение Саакашвили было ошибкой, — вице-премьер Украины
Киевские власти допустили ошибку, предложив Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области, написала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times.
По ее словам, в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды, которые так и не оправдались.
«Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти», — заявила украинский вице-премьер.
Как отмечает Климпуш-Цинцадзе в своей статье, на данный момент стране необходимы три вещи — это «мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт между правительством и жителями Украины». Саакашвили же не способствует реализации ни одной из этих целей, подчеркнула она.
«Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней», — заключила Климпуш-Цинцадзе.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.
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30 мая 2015 года Саакашвили был назначен на должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года политик заявил о намерении покинуть занимаемый пост. Свое решение он мотивировал отсутствием возможности бороться с коррупцией.
10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался на территорию Украины из Польши.
На данный момент в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.
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Что ждет освобожденных из украинского плена в ЛНР – Кобцева
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Аналитик: в процедуру обмена пленными украинская сторона “подсыпала дегтя”
В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.
При процедуре присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обмен между Киевом и ДНР состоялся в Горловке, на этом настояла Морозова. Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину. Перед этим Киев передал 75 человек представителям ЛНР, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек.
В понедельник вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Киев планирует передать республикам 306 человек. По ее словам, Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.
Однако, как позже объяснил представитель Киева в гуманитарной группе Виктор Медведчук, цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров, поскольку часть пленников из списка была освобождена из мест заключения ранее, а другая часть якобы отказалась возвращаться в народные республики.
В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания “Политическая Россия” (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко отметил, что это не соответствует действительности.
“Сам по себе факт обмена – это, безусловно, положительная тенденция. Однако удручает, что украинская сторона в очередной раз “подсыпала дегтя” в эту радостную новость, отказавшись обменивать некоторых пленных, сославшись на то, что якобы они сами не хотят участвовать в обмене, а хотят каких-то других процедур. Но на самом деле это полностью не соответствует действительности. Многие из этих людей находятся на связи с правозащитниками и передали свою позицию. Например, в списке на обмен находился Евгений Мефедов – российский гражданин, проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Он сидел в украинской тюрьме, затем — под домашним арестом, сегодня его должны были обменять, но по версии украинской стороны, он отказался от обмена, что в корне неверно. Всех, у кого российские паспорта, отказались менять. То есть даже здесь украинская сторона пошла на шаги по подрыву этих положительных договоренностей”, — сказал Руслан Осташко.
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