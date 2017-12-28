Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2017

МОК лишил десятерых украинских спортсменов олимпийских медалей

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Международный олимпийский комитет лишил десятерых украинских спортсменов олимпийских медалей за нарушение антидопинговых правил, сообщает RT.

Как передает «Українські Новини», за все время спортсмены были лишены наград Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.

За употребление запрещенных препаратов медалей Олимпиады-2004 в Афинах были лишены толкатель ядра Юрий Белонога (золото) и Елена Олефиренко (бронза) в академической гребле.

Тяжелоатлеты Ольга Коробка (серебро) и Наталия Давидова (бронза), легкоатлеты Людмила Блонская (серебро) и Денис Юрченко (бронза), а также Василий Федоришин в вольной борьбе (серебро) были лишены наград пекинской Олимпиады-2008.

МОК отобрал медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне у метателя копья Александра Пятницы (серебро) и тяжелоатлетки Юлии Калины (бронза).

Также сообщается, что Виктория Терещук была лишена бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде-2008, однако в Министерстве молодежи и спорта Украины об этом не было указано.

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