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Миф 1. О благополучной жизни в царской России.

12:21. 28 декабря 2017 Просмотров - 306 Один комментарий Опубликовал:


Юрий Бахарев


Насаждение одного из самых распространенных белых мифов постсоветских СМИ, началось с фильма Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Название фильма стало обозначением дореволюционной России, в которой, по словам мифотворцев, православный народ жил в довольстве и сытости, с каждым годом все больше приближаясь к жизни в самых успешных странах.
Психологически не очень понятно, как удалось убедить значительную часть населения в справедливости этого мифа. Ведь к моменту его рождения наша страна еще была читающей страной, и достаточно было взять общедоступные статьи Л.Н.Толстого «Рабство нашего времени», «Царю и его помощникам», чтобы узнать, как обстояли дела в России на самом деле.
Или прочитать, наказ крестьян села Никольского Орловского уезда и губернии от июня 1906 г. в 1 Госдуму:
«Если депутаты не истребуют от правительства исполнения народной воли, то народ сам найдет средства и силы завоевать свое счастье, но того вина, что родина временно впадет в пучину бедствий, ляжет не на народ, а на само слепое правительство и на бессильную думу, взявшую на свою совесть и страх действовать от имени народа». (Из сборника документов: «Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905-1907» Л.Т. Сенчакова, М.: Институт российской истории РАН, 1994.)
Но, как говорят современные мифотворцы, это все враги православной Руси. И отлученный от церкви Толстой, и левые депутаты, ненавидящие Святую Русь.
Приведем пример высказываний лидера кадетской фракции Временного правительства Шингарева А.С., арестованного большевиками накануне Учредительного собрания. Он в своей книге «Вымирающая деревня» констатировал: «Низкий культурный уровень населения и его ужасающая материальная необеспеченность и безземелие стоят в непосредственной зависимости от социальных ошибок прошлого времени и от общих современных условий русской жизни, лишивших ее свободного развития, самодеятельности и просвещения…».
А вот данные ярого монархиста, антикоммуниста и белого эмигранта Солевича:«Факт чрезвычайной экономической отсталости России по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял: в САСШ 720 рублей (в золотом, довоенном исчислении), в Англии — 500, в Германии — 300, в Италии — 230 и в России — 110.
Итак средний русский, еще до Первой мировой войны, был почти в 7 раз беднее среднего американца, и больше чем в 2 раза беднее среднего итальянца. Даже хлеб — основное наше богатство — был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия 27 пудов, а САСШ — целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21, 6 пуда — включая во все это и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами и рыбой» (И. Солоневич «Народная монархия», М., 2003, с.с. 77-78).
Конечно, сведения о «среднестатистическом» потреблении тоже не всегда верно могут характеризовать ситуацию, как и средняя температура по больнице. Но ведь существуют проверенные статистические данные о составе населения, заработных платах и ценах на основные продукты. Например, уровень заработной платы разных категорий работников Российской империи в самом благополучном 1914 году был такой (рублей в месяц): Прислуга женская 3-5, мужская 5-10, чернорабочие, рабочие провинциальных заводов 8-15, младший чин госслужбы 20, рабочие металлургических заводов столиц 25-35, фельдшер 35 , мастера, бригадиры 50-80, подпоручик 80, врач земской больницы, учитель старших классов гимназии 80, капитан 135-145, начальник железнодорожной станции 150-300, полковник 320, депутат Госдумы 350, генерал 500-725, министр 1500.
Но без указания на уровень цен, данные по заработной плате мало информативны. Сколько тогда можно было купить за рубль? Каждый из составляющих ниже приведенного, продуктового, десятирублевого набора стоил 1 рубль:
2кг говядины, 1 курица, 1,5кг сахара, 1кг сыра, 4кг муки пшеничной, 4 бутылки пива, или литр водки, 5 литров молока, 1,5 кг рафинада или пряников, 3кг вермишели, 1,5 кг мороженной горбуши.
При этом съем меблированной квартиры (плохой) стоил 5-7 рублей в месяц.
Съем квартиры среднего качества обходился в 15-25 рублей в месяц, что соответствовало уровню средней зарплаты. Съем меблированной квартиры (хорошей) обходился в 100-150 рублей в месяц. Сапоги яловые 5 рублей, хромовые 20 рублей, костюм приказчика 8-10 рублей.
Эти данные показывают уровень жизни городского населения, а в то время большую часть (80 процентов) населения составляли крестьяне. Как они жили? В ХХ в крестьянских хозяйствах царской России неурожаи были не исключением, а правилом. В 1901-1902 годах голодали 49 губерний, в 1905; 1906; 1907;1908 гг. голодало от 19 до 29 губерний, в 1911-1912 гг. голод охватил 60 губерний. По различным оценкам в 1901-1912 гг., без боевых действий на территории России от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. На грани смерти находилось 30 млн. человек.
Ситуация с катастрофическим положением жизни простого народа была хорошо известна верховной власти. С.Ю. Витте на совещании министров, проходившем под председательством Николая II и обсуждавшем вопрос об основаниях действующей в России торгово-промышленной политики, говорил: «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в России четвертую или пятую часть того, что в других странах признается необходимым для обычного существования».
В 1913 году, самом экономически благополучном за всю Российскую дореволюционную историю, например, в Тульской губернии (средней по зажиточности крестьянских хозяйств) один крестьянин потреблял в год мяса, сала, птицы (в сумме) 18,8 кг (менее 52 г в день), масла – 600 г (чуть больше полутора грамм в день), сахара – 3,3 кг (9 г в день)..
<<Известно, что Россия даже по объёмам промышленного производства
отставала от США, Англии, Германии и Франции. В общемировом промышленном
производстве в 1913 г. доля России составляла 5,3%,. В то время, как
доля США – 36 %, Англии – 14 %,., Германии – 14,3%,., Франции – 7% (это все
страны, имеющие население в 2-3 раза меньше, чем Россия). По размерам
производства промышленной продукции на душу населения Россия уступала США
– в 9,4 раза, Англии – в 7,8 раза, Германии – в 5,4 раза, Франции в 4 раза.»
(A.G. Kenwood, A.L Lougheed. The Growth of International Economy 1820–1990. L,NY: Routledge, 1992 )
Но, может быть, существовала тенденция большего экономического роста в Российском государстве по сравнению с другими странами? И это не так.
Отставание России от остальных стран только увеличивалось. Если в 1850 г. её ВНП был меньше германского в 2,5 раза, то в 1913 году в 3 раза. Если в Германии обязательное среднее образование было введено ещё в 1871 году, то в России накануне революции свыше 70% взрослого населения оставалось неграмотным. Телесные наказания для крестьян были отменены только в 1904 году, а в армии они применялись до 1 мировой войны.
А вот что пишет главный идеолог либеральных реформ в постсоветской России Е.Т.Гайдар в своей книге «Государство и эволюция», признавая, что в 20 веке царская Россия отставала от западных стран не только по душевому производству валового продукта, но и по темпам его прироста. ” Архаичный, оцепенело застывший перед подступающей революцией, до мозга прогнивший царский режим, был обречен.”
В заключении белого мифа о благоденствующей России приведу слова монархиста И. Солоневича
«Таким образом, староэмигрантские песенки о России как о стране, в которой реки из шампанского текли в берегах паюсной икры, являются кустарно обработанной фальшивкой: да, были и шампанское, и икра, но — меньше чем для одного процента населения страны. Основная масса этого населения жила на нищенском уровне». (И. Солоневич «Народная монархия», М., 2003,)

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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Один комментарий»

  • 653 594
    Дана 28 декабря 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
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    Жаль, что многим ныне непонятно, что голодный и больной человек в принципе хорошо работать не может чисто по физическому состоянию. А необученный и неграмотный народ ничего придумать и воплотить в жизнь тоже не может, потому как не знает. И будет слепо придерживаться “традиции” в ведении хозяйства, чтобы не потерять то, что имели. И детей рожали по 10-16 не от большого детолюбия, а чтобы хоть кто-нибудь из рождённых выжил.

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