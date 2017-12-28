Конфуз на Украине: гимн перепутали, включив российский!

Мэр города Ирпень в Киевской области Владимир Карплюк сообщил о неприятном инциденте, произошедшем на заседании городского совета. Украинский гимн прервался по причине вставки из гимна России. Истинные патриоты Незалежной тяпнули по бокалу валерьянки и стоя спели недостающую часть, причем без музыкального сопровождения.

Диверсантом, что подменили флешку с украинским гимном (да, это звучит!), подменили противники местных властей. Их цель – спровоцировать конфликт в городском совете. Но «советчики» не сдаются и смело строчат заявление в Службу безопасности Украины. Вот уж точно, пэтриоты! Смелые снаружи, трусливые внутри. После промаха с флешкой начнутся репрессии среди тех, кто критиковал местных «царьков» в горсовете.

Здравомыслящие люди, прослушав эту историю, только усмехнутся и покрутят пальцем у виска. Мол, с ума посходили на Украине депутаты и прочие представители «местных властей». Ну, и как, интересно, могли подменить оппозиционеры данные на флешке? Она у них, что, в открытом доступе: бери – не хочу?

И причем тут Россия? Честно говоря, ситуация мне видится несколько иной. Флешка стала просто отвлекающим для народонаселения города моментом, чтобы не афишировать принятые горсоветом решения. Вот об этом почему-то нет подробностей. Вопрос: почему нет? Решили прикрыть свои делишки якобы провокацией своих противников? Плохая затея. Грязные ручки не спрячешь, измажешь все вокруг. Гимн они спели. Да уж, плохая отмазка.