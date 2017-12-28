Кандидат от КПРФ Грудинин выступил за ограничение власти президента
Российский Центризбирком 28 декабря принял документы от директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выдвижение кандидатом на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.
По завершению процедуры кандидат от КПРФ пообщался с журналистами и заявил, что в случае его избрания главой государства лидер компартии Геннадий Зюганов возглавит независимый от президента конституционный орган — Госсовет. Это будет сделано для того, чтобы ограничить власть президента.
Со своей стороны Зюганов отметил, что по нынешней конституции у президента России неограниченные полномочия — «их больше, чем у царя, американского президента и египетского фараона вместе взятых». «Всех назначает, всех жалует, всех награждает, и ни за что не отвечает. Это ненормально», — цитирует лидера коммунистов РИА Новости.
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Интересно зюга уже чемоданчик приготовил на случай переворота и майдана в связи с ограничениями.)))Или думает его не тронут с его миллиардами.)
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Инфа Волковой подтвердилась на 100% – американский проект. Волкова не ошибается. Пусть они власть своего пиндосского презика ограничивают. твари. Короче, всё ясно с “народными” президентами, и их электоратами. ельценоиды. Ооочень красиво вещают. Тока потом народ весь в крови. как до кремля дорвутся. Помню всё дословно – борьба с номенклатурой, партчиновниками, режимом, путиноидами. Американские шавки. Полторанин плакал – а чего это мы всю победу демократии слили. Так и с болдыревым ивашовым будет. Вот Полтораниных бы обоих подержал, и старшего и младшего – так СМИ русских в упор “не замечают”. Патриотами можно быть тока жирикам и грудилиным. все эти лидеры русов на 4 ноября гусские марши организуют.
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В настоящее время Госсовет РФ- это неконституционный совещательный орган
при президенте В. Путине. Образован его Указом 1.09.2000 года.
Госсовет рассматривает насущные вопросы жизни страны. Не является органом
государственной власти, поскольку не обладает властными полномочиями.
Председатель (В. Путин) и члены Госсовета участвуют в его работе на общественных началах.
Чтобы создать Г. Зюганову независимый от президента Госсовет (Политбюро), как новый высший орган власти, придется тогда ввести изменения в Конституцию РФ.