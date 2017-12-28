Кандидат от КПРФ Грудинин выступил за ограничение власти президента

Российский Центризбирком 28 декабря принял документы от директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выдвижение кандидатом на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

По завершению процедуры кандидат от КПРФ пообщался с журналистами и заявил, что в случае его избрания главой государства лидер компартии Геннадий Зюганов возглавит независимый от президента конституционный орган — Госсовет. Это будет сделано для того, чтобы ограничить власть президента.

Со своей стороны Зюганов отметил, что по нынешней конституции у президента России неограниченные полномочия — «их больше, чем у царя, американского президента и египетского фараона вместе взятых». «Всех назначает, всех жалует, всех награждает, и ни за что не отвечает. Это ненормально», — цитирует лидера коммунистов РИА Новости.