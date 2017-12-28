Главная » Политика

Кандидат от КПРФ Грудинин выступил за ограничение власти президента

19:00. 28 декабря 2017 Просмотров - 183 3 коммент. Опубликовал:

Российский Центризбирком 28 декабря принял документы от директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выдвижение кандидатом на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

По завершению процедуры кандидат от КПРФ пообщался с журналистами и заявил, что в случае его избрания главой государства лидер компартии Геннадий Зюганов возглавит независимый от президента конституционный орган — Госсовет. Это будет сделано для того, чтобы ограничить власть президента.

Со своей стороны Зюганов отметил, что по нынешней конституции у президента России неограниченные полномочия — «их больше, чем у царя, американского президента и египетского фараона вместе взятых». «Всех назначает, всех жалует, всех награждает, и ни за что не отвечает. Это ненормально», — цитирует лидера коммунистов РИА Новости.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Съезд утвердил Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ
.../3888379.html.Съезд КПРФ поддержал кандидатуру Грудинина в качестве кандидата в президенты от... предстоящих выборах: «Если всем кандидатам дадут возможность выступить перед избирателями и представить...
С какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?
...неясно, чем Грудинин с программой, одобренной КПРФ, отличался бы от кандидата Зюганова, выступавшего... же ведёт ссылка на программу кандидата Грудинина? Ведёт она на сайт... ... ЛДПР, теперь, вот, выступает от КПРФ.То, что Грудинин заботится о своих работниках...
"Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?
... Владимиром Соловьёвым" Грудинин уже напомнил, что он кандидат не только от КПРФ, а... планируется направить на возрождение страны. КПРФ выступает за замену коммерческих кредитов дотациями...
Почему Путину необходим Грудинин
... придать выборам видимость реальности, Навальный выступал в весьма выигрышной роли. Причём... «кандидату от элит». А теперь посмотрим, как изменилась ситуация с появлением Грудинина. Грудинин... на ногах «груза прошлого», подобно КПРФ, и при этом вполне себе...
Путину нужен мощный антилиберальный тандем
.... Пока что он выступает неловко и скомкано, ... о внепартийном кандидате КПРФ Павле Грудинине. Журналист считает, что Грудинин – это...слоям населения. Позиция Грудинина коррелирует с заявлениями Владимира... Президент не может выступать с крайней точки зрения...
Осознать ответственность и сделать шаг..
... на выборах «стандартный кандидат» от КПРФ (даже не кто-...фамилий не членов КПРФ в качестве кандидатов в единое будущее ..., выступали и выступаем активно против инициативы по выдвижению единого кандидата именно... чужих для КПРФ, таких как П.Н.Грудинин и В...

3 коммент.»

  • 19361 9207
    Степаныч 29 декабря 2017 в 0:12 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Интересно зюга уже чемоданчик приготовил на случай переворота и майдана в связи с ограничениями.)))Или думает его не тронут с его миллиардами.)

    Ответить
  • 16883 10724
    Ликвидатор 29 декабря 2017 в 0:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Инфа Волковой подтвердилась на 100% – американский проект. Волкова не ошибается. Пусть они власть своего пиндосского презика ограничивают. твари. Короче, всё ясно с “народными” президентами, и их электоратами. ельценоиды. Ооочень красиво вещают. Тока потом народ весь в крови. как до кремля дорвутся. Помню всё дословно – борьба с номенклатурой, партчиновниками, режимом, путиноидами. Американские шавки. Полторанин плакал – а чего это мы всю победу демократии слили. Так и с болдыревым ивашовым будет. Вот Полтораниных бы обоих подержал, и старшего и младшего – так СМИ русских в упор “не замечают”. Патриотами можно быть тока жирикам и грудилиным. все эти лидеры русов на 4 ноября гусские марши организуют.

    Ответить
  • 3822 3278
    Руса 29 декабря 2017 в 3:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В настоящее время Госсовет РФ- это неконституционный совещательный орган
    при президенте В. Путине. Образован его Указом 1.09.2000 года.
    Госсовет рассматривает насущные вопросы жизни страны. Не является органом
    государственной власти, поскольку не обладает властными полномочиями.
    Председатель (В. Путин) и члены Госсовета участвуют в его работе на общественных началах.
    Чтобы создать Г. Зюганову независимый от президента Госсовет (Политбюро), как новый высший орган власти, придется тогда ввести изменения в Конституцию РФ.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>