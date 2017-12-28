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ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию

17:45. 28 декабря 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:
ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию | Русская весна

Центризбирком разрешил Владимиру Путину, который будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, начать кампанию и сбор подписей. 

ЦИК сегодня зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера. Теперь он может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. 

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне он подал документы в Центризбирком. 

На этой неделе за его выдвижение проголосовала инициативная группа, в которую вошли более шестисот человек, включая действующих политиков, артистов и музыкантов, а также общественных деятелей.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее пятисот человек. Затем претендент на пост главы государства приносит в ЦИК документы для выдвижения. Центризбирком проверит их в течение пяти дней и вынесет решение.

Потом ЦИК регистрирует группу избирателей и разрешает желающему баллотироваться открыть избирательный счет. Далее необходимо зарегистрироваться в качестве кандидата: для этого самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей.

Подписные листы и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет, нужно представить в ЦИК. У Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить бумаги и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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