Студенческая экспертиза
13:43. 27 декабря 2017 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Все это конечно махание кулаками после драки, но тем не менее:
Швейцарские адвокаты российского олимпийского комитета на связи.
"Экспертизу», на основании которой Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российских спортсменов от Игр-2018, проводили… студенты из Университета Лозанны. Штатным сотрудником вуза, имевшим достаточную квалификацию, был лишь их руководитель, сообщает «Матч ТВ».
По информации адвокатов из швейцарской фирмы Schellenberg Wittmer, представляющий интересы большинства российских атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, «экспертиза» напоминала фарс.
«Они не работают в университете, а лишь были привлечены на временной основе. Поэтому они совершенно не имели опыта в такой работе и более того не получали образование как судебные эксперты, а только прослушали курс продолжительностью 15 дней. Их квалификация для проведения подобной экспертизы была явно недостаточна», — заявили юристы.
Именно эти «эксперты» сделали вывод о возможности вскрытия тары с анализами спортсменов. Причём они даже ни разу не провели полный цикл, который проходят анализы спортсменов. То есть не влили в банку жидкость, не закрыли тару, не заморозили её, а затем не разморозили и не открыли. Более того, они брали пустые банки и вскрывали их для «подмены» проб вверх дном, что в реальной ситуации невозможно, поскольку тара наполнена.
Напомним, такая «экспертиза» стала основанием для решения о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске спортсменов из РФ на Игры-2018 под «нейтральным флагом», если они докажут, что «чисты».
Стоит отметить, что решение российских спортсменов выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане вызвало раскол в обществе. Как люди, не имеющие отношения к профессиональному спорту, так и его участники высказываются против участия России в «грязных Играх», а также за выход страны из МОК.
https://sovietnation.ru/26/12/2017/stalo-izvestno-kakim-farsom-byla-ekspertiza-mok-dlya-otstraneniya-rossiyan/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com – цинк
PS. На деле, это просто еще одна иллюстрация к тому, как фабриковался разгром российского олимпийского движения, так как озвученный в МОК принцип "Мог, значит виновен", достаточно наглядно демонстрировал куда ветер дует. Про столь любимый принцип презумпции невиновности быстро забыли, решая достаточно приземленные задачи по конструированию картинки, где все спортсмены из России жрут допинг. Ну а то, что для "экспертизы" понабирали левых персонажей, это ничего – как показали заявления высокопоставленных чиновников МОК, конкретные факты виновности это не главное, главное это "возможность". Это как у Солженицына было "Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения". А если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com