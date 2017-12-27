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США создали «Новый ИГИЛ*» в Сирии

11:07. 27 декабря 2017 Просмотров - 429 3 коммент. Опубликовал:

ан2

С какой целью в Сирии остаются американские военнослужащие? Что творится на военных базах США в арабской республике? Ответ на этот вопрос дал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Инструкторы США осуществляют подготовку боевиков. Просто Вашингтону невыгодно уничтожение экстремистов на сирийской земле.

База Эт-Танф в провинции Хомс используется именно с этой целью. Эти данные российское военное ведомство получило благодаря качественно сработавшей разведке. Отряды боевиков, в том числе из ИГИЛ, на базе Эт-Танф, расположенной на границе Иордании, Ирака и Сирии, не просто укрылись от сирийской армии, но и сменили окрас, назвавшись Новой сирийской армией. Цели экстремистов те же: дестабилизировать обстановку.

Американцы помогают боевикам выжить, финансируют их, сотрудничают, что подтвердили даже британские журналисты с телеканала BBC, проведя собственное расследование. На базы США в Сирии сбегаются экстремисты со всей округи: из Ракки, из Дейр-эз-Зора, с восточных территорий Евфрата.

Мало того, беженцы сообщают, что экстремистов планируют забросить после завершения подготовки в южные провинции для борьбы против армии САР. Свержение Асада по-прежнему остается главной задачей США. Суверенная и независимая Сирия им не нужна, так как вредит национальным американским интересам в регионе. Как пополнять нефтяные запасы и манипулировать ближневосточными государствами, когда остается очаг сопротивления?

Американцы, как и прежде, создают террористические организации, не неся при этом никакой ответственности и наплевав на мировое сообщество. Громкие слова о борьбе с международным терроризмом всего лишь ширма для прикрытия очередной операции, направленной на слом глобальной системы безопасности.

И не просто так они отказываются сотрудничать с Россией в Сирии. Ведь реально придется уничтожать экстремистов, а они ведь так им нужны. К чему же придет любой здравомыслящий человек в подобной ситуации? На Ближнем Востоке имеется только один, причем главный террорист, плодящий многочисленные террористические ячейки. И это – США.

Метки: агрессия США, американский терроризм, Сирия игил
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3 коммент.»

  • 962 672
    Олег Лебедев 27 декабря 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Есть ли реальный способ выбить американцев оттуда? Мне кажется, если бы на этой базе внезапно случилась эпидемия, то они бы сами сбежали.

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  • 131 81
    Золотой_дракон 27 декабря 2017 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Читая коменты:)

    Не надо жить собственными фантазиями. США в настоящий момент супердержава одновременно в военном, экономическом, политическом, информационном смыслах этого слова. Мировые СМИ рисуют картинку мира выгодную гегемону (и Россия кстати в ней агрессор))

    Да, Америка слабеет. Но сбрасывать ее со счетов в условиях единого рынка доллара глупо и самоубийственно.
    Нападать можно, когда шансы на победу гораздо выше 50 процентов (а сейчас и того нет)

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