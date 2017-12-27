США создали «Новый ИГИЛ*» в Сирии

С какой целью в Сирии остаются американские военнослужащие? Что творится на военных базах США в арабской республике? Ответ на этот вопрос дал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Инструкторы США осуществляют подготовку боевиков. Просто Вашингтону невыгодно уничтожение экстремистов на сирийской земле.

База Эт-Танф в провинции Хомс используется именно с этой целью. Эти данные российское военное ведомство получило благодаря качественно сработавшей разведке. Отряды боевиков, в том числе из ИГИЛ, на базе Эт-Танф, расположенной на границе Иордании, Ирака и Сирии, не просто укрылись от сирийской армии, но и сменили окрас, назвавшись Новой сирийской армией. Цели экстремистов те же: дестабилизировать обстановку.

Американцы помогают боевикам выжить, финансируют их, сотрудничают, что подтвердили даже британские журналисты с телеканала BBC, проведя собственное расследование. На базы США в Сирии сбегаются экстремисты со всей округи: из Ракки, из Дейр-эз-Зора, с восточных территорий Евфрата.

Мало того, беженцы сообщают, что экстремистов планируют забросить после завершения подготовки в южные провинции для борьбы против армии САР. Свержение Асада по-прежнему остается главной задачей США. Суверенная и независимая Сирия им не нужна, так как вредит национальным американским интересам в регионе. Как пополнять нефтяные запасы и манипулировать ближневосточными государствами, когда остается очаг сопротивления?

Американцы, как и прежде, создают террористические организации, не неся при этом никакой ответственности и наплевав на мировое сообщество. Громкие слова о борьбе с международным терроризмом всего лишь ширма для прикрытия очередной операции, направленной на слом глобальной системы безопасности.

И не просто так они отказываются сотрудничать с Россией в Сирии. Ведь реально придется уничтожать экстремистов, а они ведь так им нужны. К чему же придет любой здравомыслящий человек в подобной ситуации? На Ближнем Востоке имеется только один, причем главный террорист, плодящий многочисленные террористические ячейки. И это – США.