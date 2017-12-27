Скрытая Россия. Александр Пыжиков
18:51. 27 декабря 2017 Просмотров - 312 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как в XIX веке "нашли" старообрядцев
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о глубокой недооценке царскими чиновниками и учеными роли представителей “старой веры” в демографической и экономической сферах Российской империи.
==========================================================================
Рекомендуем:Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai