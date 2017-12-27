Скрытая Россия. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как в XIX веке "нашли" старообрядцев

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о глубокой недооценке царскими чиновниками и учеными роли представителей “старой веры” в демографической и экономической сферах Российской империи.

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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович





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