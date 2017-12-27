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Скрытая Россия. Александр Пыжиков

18:51. 27 декабря 2017 Просмотров - 312 Нет комментариев Опубликовал:

Как в XIX веке "нашли" старообрядцев

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о глубокой недооценке царскими чиновниками и учеными роли представителей “старой веры” в демографической и экономической сферах Российской империи.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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