Письмо. Кто убил Лаврентия Берию

Здравствуйте, Татьяна!

Продолжение к Вашим публикациям:

И евреи царя не убивали, и русские не предавали

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/i-evrei-carya-ne-ubivali-i-russkie-ne-predavali

Письмо. Немного о человеке, приятном во всех отношениях

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/pismo-nemnogo-o-cheloveke-priyatnom-vo-vseh-otnosheniyah

Достоверность информации о Л.Берии подтверждается также подлинными мемуарами Светланы Аллилуевой:

Исповедь дочери Сталина: найдены подлинные мемуары Светланы Аллилуевой

https://cont.ws/@chervonec001/807053

И еще одна важная тайна «высвечивается», если прочесть подлинные мемуары Аллилуевой. Речь идет об убийстве Кирова. В не отредактированном самиздатовском варианте автор прямо указывает на причастность Берии к гибели Сергея Мироновича: «Однажды на Кавказе Берия был арестован красными, попавшись на предательстве, и сидел, ожидая кары. Была телеграмма от Кирова, командующего Закавказья, с требованием расстрелять предателя, это не было сделано, и она (телеграмма – НАД) стала источником убийства Кирова.»

Тогда возникает естественный вопрос: Кто убил Лаврентия?

Сказка братьев Вайнеров не более, чем красивый, но полностью выдуманный детектив.

Реально же во двор особняка Л.Берии, что недалеко от Московского зоопарка, въехал БТР, Л.Берия подошел к окну, чтобы посмотреть что произошло, – и был расстрелян из пулемета через окно. Повредили даже стены вокруг окна. Это случилось 26 июня 1953 года, через три с половиной месяца после смерти И.Сталина, а не в декабре 53 как было опубликвано в газетах. Тогда же убили двух его охранников и в тот же день нейтрализовали всех его замов во всех республиках – грандиозная операция.

Н.Хрущев – этот недобитый троцкист – не мог этого сделать по двум причинам: оба они – и кукурузник, и Л.Берия, как, впрочем, и Вайнеры, были в одной команде, т.е. у них был один хозяин – Квадратная Миля (КМ); кукурузник в то время еще не обладал такой властью-силой, чтобы провернуть эту операцию. Тогда кто?

На ум приходит аналогия с противостоянием Троцкого и Сталина. Как бы не лидер среди большевиков, Сталин вчистую переиграл Троцкого, нейтрализовал попытку госпереворота в 27 году, выслал и т.д. – правильно – Царское ГРУ, вставшее на сторону государственника Сталина. Уверен, что Л.Берию грохнули Сталинские ГРУшники – отомстили за убийство Сталина и, как и прежде, встали на защиту интересов России. Будем называть их Российские ГРУ – РГРУ.

Думаю,что и В.Путин является их ставленником – внедрить его алкашу Ельцину не составило труда – он пропил свои мозги. То,что В.Путин государственник, мы можем наблюдать по результатам его работы. Вопли-сопли либерастов оставим без внимания.

Из последних событий уходящего года особенно впечатляет визит представителя КМ – Бориски – соломенного чучела. Дела их настолько плохи, что вынуждены послать гонца, уверен, с одним вопросом: нажмет В.Путин на кнопку или нет? Судя по реакции С.Лаврова, уехал Бориска не солона нахлебавши – нажмет. Согласно Интернетным Сплетням (ИС) дрон с большим зарядом планируют утопить в океане в 1000 миль от западного побережья Африки. Поднятая при взрыве волна на 1000 миль смоет восточное побережье Штатов, а другой стороной волны накроет Англию. Поэтому разыгрывание военной карты на западных границах России очень опасно для Англии. В ближайшие дни станет ясно: переброска танков из под Херсона, продажа оружия Канадой, кстати,доминиона Англии, и пр. – это блеф перед визитом Бориски или они решились на риск.

Также интересны события с Беней. Известно, еще Нерон использовал ту же технологию отнятия денег: позволял вассалам грабить народ, затем обвинял вассала в измене и отнимал деньги.

При Сталине все эти гэволюционэгы – Зиновьев, Каменев, Рыков и пр. вернули наворованные деньги и были расстреляны.

В.Путин действует более тонко и красиво: воры сами принесут сворованные деньги в Россию, купив облигации, уверен под скромный % и без права наследования. И помогает в этом В.Путину,как санкциями, так и распоряжениями типа 180 дней, Д.Трамп.

Всех поздравляю с Новым Годом!

С уважением, П.