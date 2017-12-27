Новая газета: Педофилов и воров наказывать нельзя, потому что они заслуженные антисталинисты

Возмущению рупора либералов, р усскоязычной американской "Новой Газеты" (№ 144 от 25 декабря 2017) нет пределов! "2017-й войдет в историю как год перехода. Момент, когда лингва франка для диалога между властью и гражданами становится уголовное дело".То есть была свобода – а стал террор! Как пишет НГ, совсем уж потеряв не только совесть, но и разум с берегами -"кульминация абсурдистской постановки под названием новейшая русская история — это дело Кирилла Серебренникова, обвинение против Юрия Дмитриева и приговор Алексею Улюкаеву". "Посажённые отцы" – проворовавшийся министр, проворовавшийся театрал и педофил-антисталинист. Из чего следует вывод, совершенно очевидный и навязываемый читателям "Новой": есть целые группы профессий, которые нельзя преследовать за любые объёмы воровства, и есть убеждения, позволяющие безнаказанно изготавливать детскую порнографию…



НГ брызжет слюной:

"Россия 2017 года — это 60-летний правозащитник Юрий Дмитриев, который весь год сидит в СИЗО по обвинению в «изготовлении порнографии». Еще в 90-х Дмитриев руководил экспедициями, обнаружившими в Карелии места массовых захоронений жертв политических репрессий.



А спустя двадцать лет сам оказался в числе репрессированных — таков личный и общественный итог построения новой свободной России, известной еще 25 лет назад как «нормальная страна".

Ну не чудеса ли? Стоит проехаться по "местам сталинских захоронений" – и можешь потом безнаказанно всю жизнь фотографировать голых девочек. И не только фотографировать… Не боится ли "Новая" что все педофилы возьмут это на заметку, и при попытках ареста станут орать "ненавижу Сталина, ненавижу Сталина" – чтобы получить защиту на глобальном уровне от всех "посягательств" правоохранителей.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что ненавистник Сталина оказался извращенцем. Я удивился бы, если бы было наоборот. Тогда действительно, возникала бы какая-то нестыковка психологического образа. А так всё логично: у извращенцев вполне объяснима ненависть к нормальным людям и мир, все события в мире для них вывернуты наизнанку.



Всё, что нормальным людям благо, для них зло, а всё, что нормальным людям зло – для них благо. Так что антисталинизм Дмитриева – дополнительное, пусть косвенное, но доказательство его педофилии.

Но дело же не в одной судьбе: "Новая" бросает обвинение в "раскручивании маховика репрессий" в стране "известной 25 лет назад, как нормальная". Из чего можно сделать вывод, что сейчас сажают людей в тюрьмы, а 25 лет назад обходились без этого…

На самом деле – конечно же, нет. В 1992-2002 гг. на 100 000 населения в современной России в среднем насчитывалось 647 заключенных, а в США – 626. Это когда Россия была по мнению "НГ" "нормальной страной".



А когда она корчилась в "кошмаре сталинских репрессий" в ней, почему-то, было (в 1930-х годах) 583 заключенных на 100 000 чел. населения…



Получается какая-то недостача, и крупная, как у Серебренникова, недостача! Получается, что "кровавый тиран" Сталин сажал меньше, чем Ельцин или Обама…

Данные всех доступных источников опровергают широко распространенное мнение, что в ГУЛАГе преобладали политические заключенные: в 30-х годах их численность не достигало и трети заключенных.



Преобладание политических заключенных в местах лишения свободы было только в 1946 и 1947 гг., когда в лагеря стали поступать осужденные власовцы, бандеровцы, «лесные братья», полицаи и прочая нечисть. Называть бандеровца "политическим" – очень спорное дело.



А то, что на каждого бандеровца приходится в среднем по 18 трупов их жертв – не уголовщина? Плюс явное психопатическое расстройство украинизма, позволяющее относить их к маньякам. Можно ли психопата, маньяка считать "политическим заключённым"? Считать, что Чикатило или доктор Ганнибал Лэктор – борцы за политические идеалы?

В целом же, за годы советской власти (по данным на 1955 г.) во всех местах лишения свободы СССР побывало 9,5 млн. заключенных; из них, как уже отмечалось, осужденных по политическим мотивам было 2,37 млн. чел., что составляет 25% от общего числа заключенных.

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При этом американцы приписали ГУЛАГу хорошо им самим знакомую (и потому очень понятную) схему: рабский труд. Сегодня в США содержание заключённых является весьма прибыльным бизнесом. Именно поэтому они активно импортируют к себе заключённых из других стран.

Есть и такой термин как "тюремное рабство". При этом обывателю через СМИ активно внушают, что содержание заключённых в тюрьмах является очень затратным делом, поэтому нужно активно внедрять частные тюрьмы, в которых это содержание якобы обходится дешевле.

Да, для государства, которое поставляет заключённых для содержания в частной тюрьме, оно обходится дешевле, поскольку государство платит за это меньше, чем если бы обеспечивало это содержание само.



Но, согласитесь, что владельцы частной тюрьмы являются капиталистами, которые делают это ради зарабатывания денег, а не ради благотворительности. И достигается это тем, что заключённых принудительно заставляют работать. При этом на них не распространяются те правила и ограничения, которые действуют для остальных работников.

13-я поправка к Конституции США, запрещающая принудительный труд, содержит оговорку: «Рабство и насильственное принуждение к работе, за исключением наказания за преступление, должным образом осужденное, не должны существовать в США».

Таким образом, в американских тюрьмах рабство вполне законно. Первая из названных форм («аренда» заключенных) появилась в Америке в XIX веке – сразу же после гражданской войны 1861-1865 гг. и отмены прямого рабства для ликвидации острого дефицита дешевой рабочей силы.

В начале XXI века, по крайней мере, 37 штатов легализовали использование частными компаниями труда «арендуемых» заключенных.

Американский исследователь проблемы «тюремного рабства» Вики Пелаэс в статье «Тюремный бизнес в США: большой бизнес или новая форма рабства?» пишет: «В список этих корпораций, которые «арендуют» заключенных, входят самые «сливки» американского корпоративного сообщества: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom's, Revlon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores и многие другие.

Все эти компании с восторгом отнеслись к радужным экономическим перспективам, которые сулил тюремный труд. С 1980 по 1994 год прибыли от использования труда заключенных с 392 миллионов долларов выросли до 1 миллиарда 31 миллиона».

Выгода от такого «сотрудничества» для частных корпораций очевидна: они платят «арендуемым» рабам по минимальным ставкам заработной платы, установленным в соответствующем штате. А кое-где и ниже этой нормы.

Использование заключенных в качестве рабов очень хорошо объясняет тот феномен, что настоящие преступники разгуливают на свободе, что обеспечивает высокий уровень преступности, в то время как обычные люди оказываются за решёткой, в том числе за те преступления, которые совершали вовсе не они. Если вы собираетесь эксплуатировать заключённых, то вам нужны именно те, кто будет работать, но вовсе не нужны те, кто может оказывать сопротивление или организовывать бунты.

Естественно, что столь положительный опыт эксплуатации заключённых не мог пройти мимо "прогрессивного настроенных" представителей человечества в лице украинских нацистов. "На Украине, кроме государственных, могут появиться и частные тюрьмы. Об этом сказал заместитель министра юстиции Гия Гецадзе после посещения Киевского следственного изолятора."…

Но для "Новой Газеты" это всё "нормальные страны". И нормальная практика. Пусть в тюрьмах вкалывают рабы, и пусть их сидит больше, чем при Сталине – главное, чтобы не трогали режиссёров-порнографов, министров-взяточников и педофилов. Тогда и не будет, по мнению либералов "Кафки в общественной жизни".

А по нам так они сами – главный элемент, стремящийся "сделать Кафку былью"…





В. Евлогин





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