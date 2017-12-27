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На шлеме Александра Невского – стих суры из Корана

15:30. 27 декабря 2017 Просмотров - 600 6 коммент. Опубликовал:

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"Иерихонская шапка" Александра Невского

Тайны любят окружать не только живых существ, но и неодушевленные предметы. Шлем Александра Невского, который хранится в Оружейной палате Московского Кремля, из этого числа.

 

Красиво, очень красиво... Такой убор мог венчать голову Рюриковича, истинного Избранника. Все к одному: красное железо, форма в виде купола храма, образ архистратига Михаила Архангела на носовой стрелке, призванный дрогнуть руку врага с вознесенным мечом, золотая насечка, алмазы, рубины, изумруды, жемчуг… И вдруг – арабская вязь! На шлеме православного князя! Что это? 13-й стих 61-ой суры Корана: «Обрадуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы».


Историки и коллекционеры всему найдут объяснение. В горизонте собственной эрудиции, опыта, сновидений, обсессий… Они любят логику. Логику педагогов начальных классов, разъясняющих школярам невозможность существования призраков.
Согласно легенде шлем Невского был перекован в XVII веке специально для Михаила Федоровича, первого царя от Романовых. Придворный мастер Никита Данилов дополнил его драгоценными камнями. Обновленный шлем получил имя «Ерихонская шапка царя Михаила Федоровича». Никакой модернизации здесь не было – шлемы на Руси было принято так называть, поскольку русские монархи со времен Ивана Грозного любили сравнивать себя с Иисусом Навином, ветхозаветным царем, взявшим Иерихон.
В XX веке историки не поверили в легенду, усомнившись, что шлем когда-то принадлежал Александру Невскому. Подвергнув булатный головной убор бесчисленным экспертизам и анализам, ученые пришли к выводу, что «Ерихонская шапка» была выкована на Востоке (откуда арабские надписи) в XVII веке. Затем с оказией шлем оказался у Михаила Федоровича, где подвергся «христианскому тюнингу».

Правда, никто не объясняет, а почему царь не распорядился убрать «басурманское письмо»? По халатности? Вряд ли. По незнанию? Едва ли. При царском дворе всегда было немало татар, знакомых с арабской каллиграфией.
Интересно, что арабская вязь украшала и шлем Ивана Грозного, а также других родовитых персон средневековой Руси. Конечно, можно говорить, о том, что это были трофеи. Но сложно представить, чтобы регламентированный Иван IV водрузил на свою венценосную голову бывший в употреблении шлем. Причем в употреблении у «басурмана»…
С большой долей вероятности царственные владельцы «ерихонских шапок» знали происхождение и перевод «арабских узоров». Но при этом проявляли толерантность к присутствию на собственных шлемах. Возможно, выгравированным сурам из Корана придавалось какие-то магические свойства – этакой «графической» иерихонской трубы, разрушающие стены крепостей не звуком, а письменами.

http://fishki.net/

так что, кто его знает еще, православная была Русь, или иная какая. И что значило "Резань" - "те, кто на краю земель [русских]" или "те, кто обрезаются по-магомеддански". И что значило Иван Калита: Иван - Кожаный мешок или Иван - калиф... Причем все оставалось так до времен где-то Ивана Грозного (тут его шлем, тоже с арабской вязью) или даже немного позже - до Смуты...

Вотъ шлем Ивана Грозного:

А се шлем царя Михаила Федоровича. Всем видно арабскую вязь?

 

Источник https://sergey-verevkin.livejournal.com/3809096.html 

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6 коммент.»

  • 451 315
    evsol nikolay 27 декабря 2017 в 16:10 Ссылка Пометить
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    Не было различия магометанства и христианства!
    Читай А.Кунгурова “Киевской Руси не было”!!

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  • 369 -157
    не русский 27 декабря 2017 в 17:56 Ссылка Пометить
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    православные церкви имели под крестом еще и полумесяц, правда сегодня их уже не ставят, а старые убирают, арабская вязь есть и на рясе патриарха Кирилла, на шапке Мономаха, церковный язык вовсе не древнеславянский и Калита, Рязань, Кобыла не то, что вы пишите и переводите.

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  • 69 49
    Владимир 27 декабря 2017 в 18:23 Ссылка Пометить
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    Это болезнь славян, вначале мода была скандинавская, затем половецкая и хазарская, затем магометдянская, затем монгольской орды,, затем голландцев, австрийцев, пруссаков, затем французов, в настоящее время англиканская. Все носят сегодня одежду с их надписями, даже “князья и цари”. Так что это бич существовал всегда и существует сегодня.

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    • 1359 893
      siberss Владимир 27 декабря 2017 в 18:59 Ссылка Пометить
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      Когда- то у знати в моде было балакать по-французски…И шо? Вломили наполеоновским французикам по самое не-хочу и рухнула в небитие империя наполеона так, что современные французишки- это ******, а не нация… В 30-е была мода на немецкий язык- пришла вслед и немчура на руские земли. И шо? Руские похерили и третий рейх…
      Да сейчас усиленно навязывают на руских землях в нонешней эРэФии латинские надписи и английский язык…Ну-ну, подождем и этих нерусей в гости- земли руской для всяких костей хватит…

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  • 630 575
    Фёдоровна 27 декабря 2017 в 18:39 Ссылка Пометить
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    Автор статьи смотрит на прошлое глазами современного человека. В древней Руси должность великого князя, царя, государя была всегда сакральной. Её мог занимать человек только высокообразованный, обученный всяческим наукам, искусствам (например военным), языкам; он обязан был знать и уметь пользоваться, например, сакральной письменностью. Арабский язык того времени не считался басурманским, его знали в совершенстве и правители, и воины, и торговцы. Население так называемых арабских стран, по всей видимости,было несколько иным, чем они являются в наше время, а влияние русского правителя на их земли было колоссальным. Можно предположить, что это были земли одной империи.

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