Подвожу промежуточные итоги из публикаций в кластере ЗДОРОВЬЕ:

Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации.



Чем меньше у нас здоровья и больше проблем, тем дальше мы от БОГА.



Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании бессмысленны.

Здоровье как универсальная ценность

Человечество с каждой ступенью своего развития становится более монолитным, цельным организмом, что подтверждается процессом глобализации.

Усиливается взаимозависимость общества и индивида, в том числе и в плане здоровья.

Реализация людьми общественных интересов, выполнение социальных задач во многом определяется состоянием их индивидуального здоровья.

В свою очередь, состояние здоровья индивидов напрямую зависит от того, насколько здорово само общество.

Такая взаимозависимость позволяет говорить о здоровье не только как о витальном, но и как о социальном феномене.

Здоровье современного человека как ценность

Понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характеристик человеческого существования, форму его жизни.

Сегодня господствует понимание здоровья как отсутствие болезней.

По нашему мнению здоровье - это совокупность потенциальных и реальных возможностей человека в осуществлении своих действий без ухудшения физического и духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде.

Виды здоровья

В здоровье можно выделить физическое (биологическое), витальное, духовное (психическое) и социальное.

Здоровье как ценность по физическим параметрам представляет собой значение биологических (соматических) показателей состояния человека для его жизнедеятельности.

Витальные характеристики здоровья раскрывают значение его биопсихосоциальных показателей, но на индивидном уровне, без включенности человека в систему общественных отношений.

Духовное здоровье как ценность фиксирует значение идеальных феноменов, позволяющих человеку быть полноправным членом общества.

Здоровье как социальная ценность выражает значение социальных связей, места и роли человека в решении социальных задач, степени реализации им общественных интересов, что обеспечивает ему достаточный уровень социальной адаптивности.

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Всего 12 констант определяют жизнь человека.

Нарушение любой константы приводит к заболеванию и, в конечном итоге, смерти.

Практически все константы связаны напрямую с количеством воды в организме человека.

Холестерин. Норма 6,5.



Температура тела. Норма 36,6



PH крови 7,43.



Сахар крови 5,5.



Вес = (рост – 100)+- 10 кг



Суточное количество мочи 1,5л



Гемоглобин 100-130



Число сердечных сокращений 78



Артериальное давление 120/80



Частота дыхательных движений 16



Количество лейкоцитов 4000



Билирубин 20

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Здоровье человека с позиции физика

Можно сколько угодно искать формулу "эликсира бессмертия".

Наше мировоззрение упорно цепляется за веру "в таблетку", "в Мессию", только не в себя и свой мозг.

Это — традиция уклонения от ответственности за неграмотное отношение к жизни, природе, за которое приходится платить и нарушителю, и членам его генетического рода, и друзьям.

Дело в том, что человек — это гигантский комплекс энергоинформационных оболочек, связанных через мозг с физическим телом.

Каждая оболочка принадлежит к определённому плану УСТОЙЧИВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ, имеет свою конфигурацию, внутреннюю структуру и ФИЗИКУ, описывающую взаимоотношения оболочек на ЭТОМ ПЛАНЕ.

ЧЕЛОВЕКА можно сравнить с атомом, где ядро — физическое тело, а электронные орбиты — энергоинформационные оболочки Они дают мозгу информацию о происходящем на тонких планах и записывают на эти планы события личной жизни.

У здорового человека между оболочками реализуется принцип пересчёта высшей информации в энергию низшего плана существования материи и наоборот: энергии взаимодействий — в информацию памяти на высшем плане. Например, десяти однотипным ситуациям соответствует один акт распознавания ПРАВИЛА окружающей ПРИРОДЫ. Выполняй — и живи здоровым!

Конфигурации оболочек поддерживаются в постоянном виде за счет потребления энергии мозга человека.

В то же время, каждая оболочка формируется определённой зоной мозга или сочетанием этих зон.

Мозг ГЕОМЕТРИЧЕСКИ разделён на так называемые "Зоны Дюрвиля"возбуждающиеся при выполнении тех или иных "повседневных забот" человека: движении, речи, дыхании, простейшей психологической деятельности...

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Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации.



С.Лазарев, российский писатель, философ, исследователь.

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Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.



При здоровых мыслях – здоровый дух, а при здоровом духе – здоровое тело.



Самая величайшая победа – это победа над самим собой. Это означает победить свои негативные мысли, научиться их контролировать, научиться контролировать свои эмоции.



В твоей голове не должно быть ничего не-га-тив-но-го. Только положительный фактор!



Тогда тебе не придется тратить время на борьбу с самим собой, и поступки твои всегда будут положительными.



Мир, в первую очередь, должен быть внутри тебя. Мир и согласие.



Анастасия Новых. Сэнсей

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Самый продуктивный возраст для человека – от 70 до 100 лет: опыта и знаний накоплено много, а физиологически ничто не мешает быть в хорошей форме.



Иван Пигарёв, ведущий сотрудник Института проблем передачи информации.

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ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения)определяется медициной лишь на 8-10%.



Поэтому мы отчётливо понимаем, чтобы всё человечество сделать больным с детства до смерти, одних усилий медиков мало.



На 50% здоровье зависит от образа жизни.



Поэтому силы тьмы начинают повреждать здоровье с детства, разрушая и извращая традиционный институт семьи, через родителей, которые ведут не здоровый образ жизни, через всю систему общественного воспитания и образования, которая призвана активизировать левое рационально-логическое полушарие, усыпить правое образное, добиться асимметрии в работе полушарий головного мозга, так чтобы у произведенных умных людей головной мозг использовал лишь 5-6% от своих возможностей на обеспечение хотя бы слабой саморегуляции, а остальные 94- 95%дополнялись информационно извне самими силами тьмы для организации нужной им внешней жизни умного человека.



источник Как известно, здоровье согласноопределяется медициной лишь наПоэтому мы отчётливо понимаем, чтобы всё человечество сделать больным с детства до смерти, одних усилий медиков мало.Назависит от образа жизни.Поэтому силы тьмы начинают повреждать здоровье с детства,через родителей, которые ведут не здоровый образ жизни, через всю, которая призвана активизировать левое рационально-логическое полушарие, усыпить правое образное, добиться асимметрии в работе полушарий головного мозга, так чтобы у произведенных умных людей головной мозг использовал лишьот своих возможностей на обеспечение хотя бы слабой саморегуляции, а остальныедополнялись информационно извне самими силами тьмы для организации нужной им внешней жизни умного человека.

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Александр Мясников, экс-главврач Кремлёвской больницы, потомственный врач в 4-м поколении, утверждает, что почти все рекламируемые медицинские препараты бесполезны, а зачастую и вредны для людей, называя эту рекламу бизнесом и использованием для этого человеческих слабостей – желании жить долго, быть здоровым, ничего при этом не делая, а только употребляя препараты.

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Интересные данные американской печати.

В 1973 году, когда врачи в Израиле бастовали в течение месяца, смертность в стране понизилась вдвое, достигнув самого низкого уровня за все время существования государства.



При аналогичной забастовке в Америке в округе Лос-Анджелес в 1976 году смертность также упала на 20%.



Создается впечатление, что люди выживают не благодаря, а вопреки усилиям медиков.

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Как ПРОСТО...Диагностировать своё здоровье

Подборка из пяти тестов-упражнений, позволяющих реально оценить состояние своего здоровья на текущий момент, а также при их регулярном выполнении постепенно улучшить его качество..

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Человек, живущий в диапазоне вибраций (мыслей и эмоций) от 0,1 до 26 гц, здоровым быть ПРОСТО не в состоянии...как, собственно, и те поводыри, кто держит человечество через СМИ в диапазоне этих вибраций...

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Чем меньше у нас здоровья и больше проблем, тем дальше мы от БОГА.

ПРОСТОе определение дегенерации по писателю Климову Г.:

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ПРОСТОе определение дегенерации по писателю С.Василевскому:

Что есть дегенерация?

В самом общем смысле дегенерация есть процесс ослабления качеств, способствующих выживанию.

Полезные программы в сознании сменяются вредоносными, здоровье – нормальное состояние человека – сменяется болезнями.



Это – самые заметные на первый взгляд признаки дегенерации.



Одно из самых коварных свойств вырождения заключается в том, что процесс вырождения изначально незаметен или практически незаметен на внешнем плане.



По сравнению с продолжительностью человеческой жизни вырождение нарастает медленно.



Более того – вырождение изначально поражает душу человека, затем наследственную информацию и только потом – тело.

Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании бессмысленны.

Современная медицина сделала огромные шаги в лечении и ретушировании следствий вырождения.



Как и любая другая болезнь, легче всего дегенерация поддаётся излечению на начальной стадии.



При прекращении порождающего вырождение поведения прекращается процесс дегенерации.



Безусловно, это происходит не сразу – дегенерация, как и любой процесс, обладает инерцией. Но улучшение ситуации в человеке и в Роду становится видным даже в течение одной человеческой жизни, а в настоящее время – и в течение нескольких лет.



При вырождении в человеке в первую очередь поражаются основные функции – разум и воспроизводство. Точнее, изначально страдает разум, что порождает противоестественные модели поведения.



Противоестественное (против естества) поведение делает человека и Род врагами своего биологического вида (человечества).



Человек, обладая свободой выбора, волен для себя (и для Рода) выбрать либо жизнь, либо смерть. Выбор происходит тогда, когда человек ведёт себя либо в интересах жизни – существования упорядоченной информации, либо в интересах смерти – хаоса.



Фактически, причиной дегенерации человека и Рода является выбор, сделанный человеком в пользу смерти – поведение, противоречащее интересам жизни.

(...) дегенерацию вызывают всего две причины:

Первая – причинение вреда себе, вторая – причинение вреда другим людям.

Если говорить о некоем «универсальном» рецепте от вырождения, то для того, чтобы жить здоровой жизнью, не допуская тем самым запуска дегенеративных процессов, достаточно просто отказаться от лжи.

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Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать.

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и вишенка на тортик...

расшифровка понятия Б О Г по В.Головачёву:

Б(ез)ОГ(раничений)

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