Квази-преступления, совершённые русскими против всего мира

В данной статье вашему вниманию представляется список ( далеко не полный) преступлений, совершенных русскими против всего мира:

- В 1802 и 1918 гг. русские вероломно наградили суверенитетом Финляндию;

- В 1918 г. коварно подарили, впервые в истории, латышам и эстонцам их собственную государственность;

- Польша восстанавливала с помощью России свою государственность дважды: в 1918 и в 1944 гг.;

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.;

- Болгария как государство родилась в результате победы русских в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., в которой русские защитили братьев-болгар. В виде благодарности Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас она – член НАТО, на ее территории размещены базы США;

- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате той войны;

- Азербайджан как государство оформился впервые в составе СССР;

- Армения, Грузия, Туркмения, Киргизия, Казахстан сохранились только в составе СССР;

- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР;

- Белоруссия и Украина впервые обрели государственность вследствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году получили от него же полную независимость;

- Независимость Швейцарии отвоевал у Франции Суворов 217 лет назад. И Швейцария с тех пор ни разу не воевала;

- Россия освободила Австрию и Чехословакию от Третьего рейха в 1945 г.;

- Поддержка Екатерины Второй в 1780-83 гг. Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США;

- Дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, громя армии Наполеона и Гитлера;

- Позиция Сталина на переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945 г.;

- Позиция Горбачева позволила в 1990 г. объединиться Германии;

- Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 гг. В 1967-м вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасло арабов от полного разгрома;

- Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;

- Большинство колоний Западной Европы получило свою независимость благодаря движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором сыграл СССР…

А еще можно вспомнить роль России-СССР в становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита Россией у турок в 1821 году), Алжир, Куба, Израиль (создан по инициативе Сталина), Мозамбик и т.д.

Такая вот преступная и агрессивная Россия – на взгляд ее нынешних противников. И если оглянуться на все выше названное – становится понятно, почему.

В славной истории западных стран – колонизация, истребление индейцев и индийцев, захват чернокожих рабов и продажа их в «демократические» США. В истории России – все наоборот. На всех присоединенных и опекавшихся ей территориях шел бурный национальный, культурный и промышленный рост.

Взять ту же Монголию. Если бы Россия (в лице СССР) шла путем США, могла бы просто запахать под целину это беспомощное национальное образование. Но за счет советских специалистов и безвозвратных средств монгольским кочевникам был построен многоэтажный город Улан-Батор, мы им подарили медицину, образование, промышленность и т.д. Конечно, все это имело политические цели, но наш способ их достижения и западный были кардинально разными.

Россия имперская и советская включала в свою орбиту иные племена и страны путем их подъема, а Запад – путем их унижения и геноцида (американские индейцы, негры Африки, индийцы). Да, такова была царская и советская догма – «белый царь» дарует, а не отнимает! Но мы ей честно следовали. А западная догма была прямо обратной – почему сегодня Запад и объявляет всю российскую историю преступной. И с его точки зрения это абсолютно верно: ведь Россия всегда преступала западный закон о подавлении и истреблении слабейших.

Сегодня мы в силу своих внутренних несчастий и проблем сами оказалась слабым мировым звеном. И Запад в отместку за наше былое великодушие тут же вынул свой карательный меч из демократических ножен: ату Россию! Ведь она веками позорила своим великодушием хищные западные страны – и вот пришел час расквитаться. И вместо руки дружбы, которую мы подали Франции после отражения ее захватчика-Наполеона, Германии – после свержения ее Гитлера, – нам сейчас суют в нос мстительную фигу.

Но нечего на это обижаться и не надо ждать, что наши «западные партнеры» как-нибудь одумаются, услышат наши аргументы и сменят к нам гнев на милость. Этого не будет. Только мы сами, своими силами сможем вернуться в ранг великой державы, симпатичной миру своей исторической миссией – поднимать с колен угнетенные страны и прощать им долги «по праву русского дворянства».

И потому надо гнать взашей от нашего руля «европейцев» Грефа, Чубайса, Кудрина и иже с ними. «Европейский путь», на который они нас тянут – это исконно не наш путь. На этом пути нас ждет только историческая месть со стороны Европы, которой та сейчас подвергла Украину, воспринимаемую европейцами осколком российской империи.

Свернем «на Запад» – получим точно то же, что уже получила от этого мстительного Запада глупая Украина. Сворачивать надо исключительно на свой особенный, как бы над ним ни ржали Грефы и Чубайсы, путь. Мы долгими веками шли этим путем, побеждая все текущие несчастья. Им надо идти и впредь – тогда и все сегодняшние безобразия, которым исторических примеров тьма, мы общей силой воли победим.

Более детальное представление о вероломстве русских можно получить, ознакомившись со следующим списком созданного советскими людьми в Афганистане.

Перечень основных объектов и работ, по которым выполнение обязательств СССР по оказанию технического содействия Афганистану завершено

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Указан год завершения обязательств СССР перед афганской стороной.

1. ГЭС Пули-Хумри-II мощностью 9 тыс. кВт на р. Кунгдуз 1962 г.

2. ТЭС при заводе азотных удобрений мощностью 48 тыс. кВт (4х12) 1 очередь – 1972 г.

II очередь – 1974 г. (36 МВт)

Расширение – 1982 г. (до 48 МВт)

3. Плотина и ГЭС “Наглу” на р. Кабул мощностью 100 тыс. кВт 1966 г.

расширение – 1974 г.

4. ЛЭП с подстанциями от ГЭС Пули-Хумри-II до г. Баглана и Кундуза (110 км) 1967 г.

5. ЛЭП с подстанцией 35/6 кВ от ТЭС при заводе азотных удобрений до г. Мазари-Шерифа (17,6 км) 1972 г.

6-8. Электроподстанция в северо-западной части Кабула и ЛЭП – 110 кВ от электроподстанции “Восточная ” (25 км) 1974 г.

9-16. 8 нефтебаз общей емкостью 8300 куб. м 1952 – 1958 гг.

17. Газопровод от места добычи газа до завода азотных удобрений в г. Мазари-Шерифе протяженностью 88 км и пропускной способностью 0,5 млрд. куб. м газа в год 1968 1968 г.

18- 19. Газопровод от газопромысла до границы СССР длиной 98 км, диаметром 820 мм, пропускной способностью 4 млрд. куб. м газа в год, включая воздушный переход через реку Амударью длиной 660 м 1967 г.,

воздушный переход газопровода -1974г.

20. Лупинг на магистральном газопроводе длиной 53 км 1980 г.

21. ЛЭП – 220 кВ от советской границы в районе г. Ширхана до г. Кундуза (первая очередь) 1986 г.

22. Расширение нефтебазы в порту Хайратон на 5 тыс. куб. м 1981

23. Нефтебаза в г. Мазари-Шерифе емкостью 12 тыс. куб. м 1982 г.

24. Нефтебаза в Логаре емкостью 27 тыс. куб. м 1983 г.

25. Нефтебаза в г. Пули – Хумри емкостью 6 тыс. куб. м

26-28. Три автотранспортных предприятия в г. Кабуле на 300 грузовых автомобилей “Камаз” каждое 1985 г.

29. Автотранспортное предприятие по обслуживанию бензовозов в Кабуле

30. Станция технического обслуживания автомобилей “Камаз” в Хайратоне 1984 г.

31. Обустройство газопромысла в районе г. Шибергана мощностью 2,6 млрд. куб. м газа в год 1968 г.

32. Обустройство газопромысла на месторождении “Джаркудук” с комплексом сооружений по сероочистке и подготовке газа к транспортировке в объеме до 1,5 млрд. куб. м газа в год 1980 г.

33. Дожимная компрессорная станция на газопромысле “Ходжа-Гугердаг” 1981 г.

34-36. Завод азотных удобрений в г. Мазари-Шерифе мощностью 105 тыс. тонн карбамида в год с жилым поселком и строительной базой 1974 г.

37. Авторемонтный завод в г. Кабуле мощностью 1373 капитальных ремонта автомашин и 750 тонн металлоизделий в год 1960 г.

38. Аэропорт “Баграм” со взлетно-посадочной полосой 3000 м 1961 г.

39. Международный аэродром в Кабуле со взлетно-посадочной полосой 2800х47 м 1962 г.

40. Аэродром “Шинданд” со взлетно-посадочной полосой 2800 м 1977 г.

41. Линия многоканальной связи от г. Мазари-Шерифа до пункта Хайратон 1982 г.

42. Стационарная станция спутниковой связи “Интерспутник” типа “Лотос” – “-

43. Домостроительный комбинат в г. Кабуле мощностью 35 тыс. кв м жилой площади в год 1965 г.

44. Расширение домостроительного комбината в г. Кабуле до 37 тыс. кв. м жилой площади в год 1982 г.

45. Асфальто-бетонный завод в г. Кабуле, асфальтирование улиц и поставка дорожных машин (поставка оборудования и техпомощь осуществлялись через МВТ) 1955 г.

46. Речной порт Ширхан, рассчитанный на переработку 155 тыс. тонн груза в год, в том числе 20 тыс. тонн нефтепродуктов 1959 г.

расширение 1961 г.

47. Автодорожный мост через р. Ханабад у села Алчин длиной 120 м 1959 г.

48. Автодорога “Саланг” через горный хребет Гиндукуш (107,3 км с тоннелем 2,7 км на высоте 3300 м) 1964 г.

49. Реконструкция технических систем тоннеля “Саланг” 1986 г.

50. Автодорога Кушка – Герат – Кандагар (679 км) с цементно-бетонным покрытием 1965 г.

51. Автодорога Доши – Ширхан (216 км) с черным покрытием 1966 г.

52-54. Три автодорожных моста в Нангархарской провинции через р. Кунар в районах Бисуда, Камэ, Асмар длиной соответственно 360 м, 230 м и 35 м 1964 г.

55. Автодорога Кабул – Джабель – ус-Серадж (68,2 км) 1965 г.

56-57. Два автодорожных моста через реки Саланг и Гурбанд по 30 м каждый 1961 г.

58. Центральные ремонтные мастерские по ремонту дорожно-строительной техники в г. Герате 1966 г.

59. Автомобильная дорога Пули-Хумри-Мазари-Шериф-Шиберган протяженностью 329 км с черным покрытием 1972 г.

60. Автомобильная дорога от автодороги Пули-Хумри-Шиберган до пункта Хайратон на берегу р. Амударьи протяженностью 56 км

61. Автомобильно-железнодорожный мост через р. Амударью 1982 г.

62. Комплекс сооружений перевалочной базы на левом берегу р. Амударьи в районе Хайратона

63. Детский сад на 220 мест и детские ясли на 50 мест в г. Кабуле 1970 г.

64. Городские электрические сети в г. Джелалабаде 1969 г.

65-66. Городские электрические сети в гг. Мазари-Шерифе и Балхе 1979 г.

67-68. Два микрорайона в г. Кабуле общей площадью 90 тыс. кв. м 1978 г.

69-74. 6 метеостанций и 25 постов 1974 г.

75-78. 4 метеостанции

79. Центр матери и ребенка на 110 посещений в день в г. Кабуле 1971 г.

80. Геологические, геофизические, сейсморазведочные и буровые работы на нефть и газ в Северном Афганистане 1968 – 1977 гг.

81. Комплексные поисково-съемочные работы на твердые полезные ископаемые

82. Политехнический институт в г. Кабуле на 1200 студентов 1968 г.

83. Техникум на 500 учащихся для подготовки специалистов-нефтяников и горняков-геологов в г. Мазари-Шерифе 1973 г.

84. Автомеханический техникум на 700 учащихся в г. Кабуле

85-92. 8 профессионально-технических учебных заведений для подготовки квалифицированных рабочих 1982 – 1986 гг.

93. Школа-интернат на базе детского приюта в Кабуле 1984 г.

94. Хлебокомбинат в г. Кабуле (элеватор емкостью 50 тыс. тонн зерна, две мельницы – 375 тонн помола в сутки, хлебозавод 70 тонн хлебобулочных изделий в сутки) 1957 г.

95. Элеватор в г. Пули-Хумри емкостью 20 тыс. тонн зерна

96. Хлебозавод в г. Кабуле производительностью 65 тонн хлебобулочных изделий в сутки 1981 г.

97. Мельница в г. Пули-Хумри производительностью 60 тонн в сутки 1982 г.

98. Хлебозавод в г. Мазари-Шерифе производитель- ностью 20 тонн хлебобулочных изделий в сутки

99. Мельница в г. Мазари-Шерифе производитель- ностью 60 тонн муки в сутки

100. Джелалабадский ирригационный канал с узлом головных водозаборных сооружений на р. Кабул длиной 70 км с ГЭС мощностью 11,5 тыс.кВт 1965 г.

101-102. Плотина “Сарде” с водохранилищем емкостью 164 млн. куб. м и ирригационные сети при плотине для орошения 17,7 тыс.га земель 1968 – 1977гг.

103-105. Две сельскохозяйственные многоотраслевые фермы “Газибад” с территорией 2,9 тыс.га, “Халда” с территорией 2,8 тыс.га и ирригационно-мелиоративная подготовка земель в зоне Джелалабадского канала на площади 24 тыс. га 1969 – 1970 гг.

106-108. Три ветеринарные лаборатории по борьбе с заразными болезнями животных в гг. Джелалабаде, Мазари-Шерифе и Герате 1972 г.

109. Завод по переработке цитрусовых и маслин в г. Джелалабаде 1984 г.

110. Контрольно-семенная лаборатория по зерновым культурам в Кабуле

111-113. 3 почвенно-агрохимические лаборатории в гг. Кабуле, Мазари-Шерифе и Джелалабаде

114-115. 2 кабель-крана в районе Хорога и Калайи-Хумб 1985 – 1986 гг.

116. ЛЭП-220 кВ “Госграница СССР-Мазари-Шериф” 1986 г.

117. Комплексная лаборатория по анализу твердых полезных ископаемых в г. Кабуле 1985 г.

118. Элеватор емкостью 20 тыс. тонн зерна в г. Мазари-Шерифе

119. Станция технического обслуживания грузовых автомобилей на 4 поста в г. Пули-Хумрм

120-121. 2 хлопковх семенных лаборатории в гг. Кабуле и Балхе

122. Поликлиника страхового общества государственных служащих на 600 посещений в день в г. Кабуле

123-125. Станции искусственного осеменения в гг. Кабуле (Бинигисар), Мазари-Шерифе (Балх), Джелалабаде

126. Институт общественных наук при ЦК НДПА 1986 г.

127. Разработка ТЭО целесообразности создания двух госхозов на базе оросительной системы “Сарде”

128. ЛЭП-10 кВ от госграницы в районе Кушки до ст. Тургунди с подстанцией – “-

129. Газонаполнительная станция в г. Кабуле производительностью 2 тыс тонн в год

130. База МВД в Хайратоне для разгрузки и хранения спецгрузов (на подрядных условиях)

131. Реконструкция железнодорожной станции Тургунди 1987 г.

132. Восстановление моста через р. Саманган

133. Газонаполнительная станция в Хайратоне мощностью 2 тыс. тонн сжиженного газа

134. Лупинг 50 км газопровода СССР – Афганистан

135. Ремонтно-восстановительные работы на магистральных автодорогах

136. Средняя общеобразовательная школа на 1300 учащихся в г. Кабуле с преподаванием ряда предметов на русском языке

137. Установка по переработке газового конденсата в дизельное топливо мощностью по переработке 4 тыс. Тонн в год на газопромысле Джаркудук

138. База МГБ в порту Хайратон

139-141. Три бетонированных площадки в Хайратоне

142. Предприятие по прогрессивной сборке велосипедов мощностью 15 тыс. штук в год в г. Кабуле 1988 г.