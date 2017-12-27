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Как интеллигентный москвич зимой 20 дней в карельских лесах прожить задумал 1/1

10:44. 27 декабря 2017 Просмотров - 508 Нет комментариев Опубликовал:


Но пора возвращаться с прогулки и приступать к сооружению более серьёзного жилья. Перво-наперво надо изготовить себе рабочий инструмент.
Куда же денешься без хорошей и крепкой кувалды? Излюбленный русский инструмент. Говорят с помощью его и кое-каких выражений можно смастерить всё, что душа пожелает :)

Москвич в тайге

Взял с собою два новеньких топорика для тестирования. Один плотницкий, нижегородский “Труд – Вача”, а второй кажется какой-то немецкий “Stayer”. Немец мне сразу как-то не приглянулся, а вот в нижегородский я влюбился. Легко его наточил, да так, что волосы на руке сбривал чистенько, и берег его для самых тонких работ. А немцем дрова колол и всё остальное делал.



Без лопаты, однако, тоже никуда… Начал с земляных работ, потому что погода нашёптывала, что еще немножко и земля схватится морозцем, и тогда уже так просто не покопаешь. И весьма громко нашёптывала, между прочим. Я понимал, что нужно торопиться и разрывался между охотой и стройкой. Особенно после первых попыток копать. Едва выкопал маленькую ямку, а камней из неё выворотил уже довольно приличную кучу… Если так дело пойдёт и дальше, то пожалуй я намаюсь… Эх, многострадальная спинка моя спинка… рыжая щетинка :)

Москвич в тайге

Мечты о том, что я наловлю гору рыбы для приманки-накрохи, развеялись как дым. Ставить сети при такой погоде я уже не решился. Вспомнил свой прошлый опыт юности – когда выставленная сетка вмерзла за ночь в молодой ледок, и я, трясясь от страха, полз на брюхе вызволять свою кормилицу из ледяного плена. Ох и накупался я тогда по молодости да по дурости… Теперь уже так не рискую.

Тем не менее, какая-то рыбка у меня была, и я решил выставить железо хотя бы на эту жалкую приманку. Всё равно уже начал понимать, что толкового промысла в этом сезоне не предвидится. Но хотелось всё же провести время с максимальной пользой.

Москвич в тайге

Мой домик, который я прозвал «аквариумом», оказался очень уютным жилищем. Печурка шпарила день и ночь, не позволяя выстужать помещение.

Москвич в тайге

На второй день пребывания я сколотил прочные нары, чтобы не спать на земле.

Москвич в тайге

И даже успевал предаваться удовольствиям в виде почитывания книжечки с кружкой горячего чая в руках.

Москвич в тайге

А ещё у меня был приёмник и кусок чудеснейшего сала! Эти два добрых друга не давали мне переработать, и я делал себе обеденный перерыв на стройке, заодно с новостями и политинформацией, чтобы совсем уж не оторваться от мира :)

Москвич в тайге

Правда, вскоре стало не до расслаблений. Мороз крепчал, а светлый день на севере очень короток. Фактически всего 7 часов светлого времени и терять его никак нельзя. Очень трудно получается – только «раскачаешься», глядь, а уже и стемнело… Пришлось ломать режим. Вставать в 6 утра, завтракать уже не просто чашечкой кофе, по городской привычке, а основательно и плотно, чтобы потом не терять светлого времени на обед.

С самым рассветом уже проверял путики, сметал наваливший на капканы снег, и бежал заниматься стройкой. Не успевал разработаться в полную силу, как уже смеркалось. Нужно успеть наготовить дров, принести воды. Готовить обед, сушить вещи и заниматься всякой хозяйственной работой. В 16:00 уже темно, и хочешь-не хочешь, а забирайся в «аквариум».

Москвич в тайге

Очень быстро понял, что такими темпами ничего не успею, и стал работать в темноте

Москвич в тайге

Но, честно говоря, ночной смены по-настоящему у меня так и не получилось. Так неуютно себя чувствуешь, когда долбишь мерзлую землю при свете луны… Никак не мог отделаться от могильных ассоциаций. Я же всё-таки в отпуске… приехал отдыхать. Поработать-то мне в охотку, но хотелось бы без аналогий с «Колымскими рассказами» Варлама Тихоновича Шаламова.

И поэтому, я малодушно поковыряв землицу, отправлялся к Чернухе и теплой печке :) Да и хозяйственных работ «дома» вполне хватало. Например, никогда не думал, что мне придётся так беречь рабочие перчатки и кропотливо зашивать их в полутьме. А куда деваться? Без рукавиц просто-напросто руки себе поморозишь.

Москвич в тайге

А на рабочие рукавицы вообще пришлось накладывать здоровенные льняные заплатки, которые я выкроил, выдернув из-под бедной Чернухи её подстилку.
Немецкий топорик первый не выдержал русской дури и переломился. Конечно же он не ожидал, что им будут колоть дрова… Но его-то я быстро вылечил. А нижегородский-плотницкий я всё приберегал для ответственных работ.

Москвич в тайге

Вот так проходили вечера. А работу продолжал уже с наступлением светлого времени.

Москвич в тайге

Зато какие прекрасные рассветы я встретил из своей ямы! :)

Москвич в тайге

Как-то раз, копаясь в яме, я услышал шум над головой. Прямо надо мной, с шумом, хлопанием крыльев и “мявканием”, расселась стая тетеревов штук около тридцати! Я крадучись стал вылезать из ямы, чтобы дотянуться до ружья, но меня конечно засекли, и с грохотом сорвались с верхушек. Остался без добычи, но впечатления всё равно приятные.

Яма под землянку увеличивалась медленно, но неуклонно. Чернуха каждое утро приходила поглядеть, как движется работа, и всё ждала, когда же я ей наконец построю теплую будку?

Москвич в тайге

Спина моя яростно протестовала против такой эксплуатации после спанья на жестких нарах, но после выбрасывания наверх очередного громадного каменюги, вероятно, смирилась и всхлипнув, обреченно замолкла.

Я же подсчитывал кубометраж вынесенной на поверхность щебёнки и прикидывал – а не легче ли было бы сложить стенки из брёвен? По окончательным размерам ямы, кубометров 8 я всё же наверх перекидал… А это по весу наверное будет поболее 15 тонн грунта! Да я просто монстр какой-то! :)

Москвич в тайге

Но всё же постройка землянки – дело менее трудоёмкое, чем сруб. Да и самое главное – лес жалко. Не хотелось валить такие старые сосны на сруб. К тому же я очень быстро убедился, что таскать на себе сырые 3,5-метровые брёвна отнюдь не легче, чем кидать лопаткой землицу. С первым же принесённым и уложенным венцом я это быстренько уразумел.

Иногда погода менялась, дул сильный ветер. В печную трубу задувал, выталкивая дым обратно, и мой «аквариум» превратился в душегубку. Пришлось приспособить к трубе вот такой вот кусок сухой сосновой коры в качестве отражателя ветра. Печка сразу угомонилась и довольно заурчала, пожирая дрова.

Москвич в тайге

По утрам я ещё продолжал выкраивать время на охоту и рыбалку, но всё реже и реже. Упрямая мысль построить жильё не давала покоя и совсем не оставляла свободного времени.

Свежевыпавший снег приносил некоторые неудобства. С ветвей он постоянно сыпался за отвороты поднятых болотников и таял там. Поэтому, несмотря на высокие сапоги, приходил я каждый раз с мокрыми штанами и носками. А работать с мокрыми ногами очень зябко. Пришлось очередным вечером выдернуть из-под собачки остатки подстилки и сшить себе такую вот кокетливую юбочку.

Не «плиссе-гофре», конечно, но возвращался я теперь из лесу с сухими ногами.

Москвич в тайге

А в лесу было просто чудесно. Установилась солнечная погода.

Москвич в тайге




Источник: nashaplaneta.su

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