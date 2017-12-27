Как интеллигентный москвич зимой 20 дней в карельских лесах прожить задумал 1

Как интеллигент из Москвы задумал прожить зимой 20 дней в карельских лесах, построив там землянку. Интересный большой фоторепортаж, рекомендуем к просмотру.



Пока свежи впечатления, решил отписать отчётик, не откладывая в долгий ящик.

Вчера только вернулся из карельских лесов. Планов было – громадьё. Хотел и поохотиться, и порыбачить, и заодно отстроить себе новую избушку. А в основном хотелось вспомнить старое – как в этих местах когда-то у меня был свой участок, я жил в землянке и промышлял норку да куничку. Ностальгия замучила, засиделся… И от компьютера пора немного отдохнуть, чтобы руки не возомнили себе, будто только для клавиатуры ко мне приделаны.

Осень была чудесная. Долго выбирал момент, чтобы заброситься на участок к сроку – желательно за недельку до ледостава. чтобы успеть наловить побольше рыбёшки на приманку и успеть построиться до наступления холодов. Но помешали планы на работе и причуды природы. Короче, опоздал я, и опоздал существенно. От этого вся поездка вышла наперекосяк. Ну, что есть – то и есть. Поправлять уже поздно. Начну с самого начала.

Собрался я по привычке основательно. С собой взял около 150 кг всякого полезного груза. В основном, это продукты и инструмент, лодка, сети, капканы. Тяжеловато для одного, но так спокойнее. Вот всё моё богатство – даже моя собака Чернуша глядит на меня с подозрением – часом не тронулся ли хозяин умом? Как он это всё тащить собирается, уж не меня ли запрячь хочет?

Но, мне уже как-то привычно. До вокзала помог мне добраться мой верный напарник по налимьим рыбалкам и старый добрый институтский товарищ. Отвёз на своей машине. В поезд вносил незаметно, по одному мешочку, а когда проводница оценила объём и ахнула, что багажа слишком много – было уже поздно – поезд тронулся :)

На станции назначения встретил другой товарищ – вместе работали в экспедиции. Забросил меня насколько возможно по дороге на своей машине. А дальше дорог не было – надо плыть на лодке. Спасибо вам, друзья! Что бы я без вас делал?

Подтащив уже в полной темноте вещи к берегу реки, мы расстались. Товарищ уехал домой, а я остался ночевать на берегу. Устал так, что даже костра не разводил. Просто завернулся в спальник с головой и заснул. Ночью слышал какое-то шуршание по спальнику и понял, что ложится снег. Опоздал таки… С этой мыслью и провалился в сон.

А утро было весёленькое. Всё было в снегу.

И накачанная вскоре лодка смотрелась как-то не очень органично в такой ситуации.

Лодочка у меня новая, замечательная! «Налим» называется. Спасибо Мише из московского КБ «Сталкер», который выпускает такие вот чудесные судёнышки. Без всякого стеснения хочу разрекламировать его продукцию! Чудесная рабочая «баржа». При длине 4,4 метра вмещает в себя уйму груза, и сама при этом весит всего 9,5 кг! Просто мечта бродяги-одиночки.

Но надо поторапливаться. Вчера в темноте я лишь увидел, что река незамерзшая, и обрадовался. А оказалось, что не замерзла лишь небольшая бухточка, а вдали плавают огромные ледяные поля. Вот стою, держу весло, через миг отчалю…

Проблемы появились сразу – к берегу не подойти.

Нахожу самую узкую перемычку и разгоняюсь, пытаясь сделать из лодки ледокол:

Отчаянно молотя вправо-влево веслом, проламываю узкий проход в тонком льду и прорываюсь на открытую воду. А сзади с шелестом смыкаются раздвинутые ледяные поля… Прорвались. Первая попытка оказалась удачной.

Но дальше везло меньше. Потихоньку сплавляясь и отталкивая опасные льдины, я досадовал на своё опоздание. Мало-помалу, но приблизился к месту своего назначения.

И тут следующая незадача – береговой припайный лёд оказался гораздо крепче плавучих льдин. Полчаса яростной рубки так и не позволили подойти к берегу вплотную. А выходить из лодки нельзя – лёд не выдерживает веса. Несколько раз попробовал, но благоразумно отступился.

Остался единственный вариант – сплавиться дальше на быстрину, к старой лесосплавной плотине. Там берега ещё не обмёрзли из-за быстрого течения. Но на такой груженой лодке очень не хотелось соваться в жерло плотины. Само по себе быстрое течение лодке не угрожало, но старая плотина вся в гвоздях и острых железках.

А напороться на скорости тяжелым бортом на гвоздь или старую искорёженную обшивку лесосплавного лотка – перспективка та ещё. Ахнуть не успеешь, как утопишь драгоценный груз, без которого – амба… Решил не рисковать и не пробовать проскочить между этими опасными столбиками с торчащими старыми гвоздями.

Вот так выглядит эта древняя плотина весной

Пока выбирал способ как бы пристать к берегу, плавучие ледяные поля мне устроили подарок. Под действием ветра разомкнулись на минутку, приоткрыв небольшой проход, я успел быстренько проскочить в него и благополучно причалить к берегу

Через пару минут, река будто устав держать коридор, сомкнула на глазах эти громадные льдины и лед сомкнулся уже окончательно. До весны. Успел!!! И как всегда в последний момент… когда же я научусь рассчитывать время?

Повыкидывал вещи на берег и вытянул счастливое судёнышко. Сразу стал перетаскивать вещи. До землянки, в которой я жил лет пятнадцать назад, всего метров триста. Вот и место, где стояло когда-то моё охотничье жилище… немногое от него осталось :(

Нужно срочно перетаскивать припасы и делать временное жилище. Но первым делом хочется напиться чаю. Погода что-то опять хмурится, и с неба начинает то ли падать, то ли капать. К тому же не терпится опробовать свою новую печку, специально купленную для этого случая. Вот она красавица! Из нержавейки, непрогораемая, весит всего 6 кг. И система регулировки тяги замечательная. Можно настроить на очень долгий и экономичный режим горения.

Чай, как видите, на такой чудо-печки закипает в считанные минуты :)

Пока чаёвничал, начало стремительно смеркаться. А я сижу весь погруженный в воспоминания о прошлом. С трудом опомнился от ностальгических воспоминаний, встряхнулся. Пора браться за дело, однако. К трем соснам добавил столбик и стал сооружать каркас будущего своего пристанища.

С неба активно посыпался снег, и Чернуха забралась в ящик с продуктами, ожидая конца строительства. Надо же ей чего-нибудь поохранять?

Скорее-скорее, чтобы совсем не засыпало снегом, стал сооружать на скорую руку, абы как, тяп-ляп, «домик кума Тыквы». Всё равно временное, думал я, забыв мудрую поговорку – «нет ничего более постоянного, чем временное» :)

Поставил быстренько печку, плеснул домовому капельку спирту, чтобы не обижал нас с собачкой, и набив печку дровишками благостно уснул под прикрытием полиэтиленовых стенок.

А снаружи бушевал снегопад. Пару раз за ночь приходилось вставать и стучать по туго натянутой крыше, чтобы стряхнуть снег. А то неровен час продавит плёнку и тогда нас засыпет.

Вот примерно так обустроился. В углу у двери печка, котелок с водой из ближайшего озерца, дровишки…

В дальнем углу всё ценнейшее барахло, сваленное в кучу.

Напротив печки – охотницкая амуниция в головах и спальное место. В общем, дела налаживаются потихоньку.

С утра, едва успев выхлебать кружечку горячего кофе, я конечно же побежал на разведку по угодьям. Вот на этих брёвнах у меня всегда капканчики стояли.

Небольшие, захламлённые и быстрые ручьи, соединяющие озёра с рекой – райское местечко для норки





Источник: nashaplaneta.su