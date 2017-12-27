Гиганты и иные формы жизни на Земле. Часть 2

26 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Гиганты и иные формы жизни на Земле”.



Автор-сказитель – Виктор Максименков



Часть 1 – https://youtu.be/OTWMoGfIZjk



В мифологии всех пяти континентов содержатся упоминания о Гигантах и иных формах жизни на Земле. Эти легенды распространены по всему миру, и подобную информацию мы находим во всём обозримом прошлом человечества.



В эфире мы рассмотрели все имеющиеся факты о Гигантах и иных формах жизни на Земле, изложенные в учебных пособиях прошлого, атласах с их географическим открытиями 16-17 веков, и многих других подтвержденных источников.



Вся эта информация позволит нам, совместно, решить следующие вопросы: правдивы ли эти легенды? Можно ли сказать что на наших глазах произошло возрождение легенд. Или время ещё не пришло, и легенды пока остаются легендами?



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Источник: www.youtube.com