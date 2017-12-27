Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Гиганты и иные формы жизни на Земле. Часть 1

15:01. 27 декабря 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

26 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Гиганты и иные формы жизни на Земле”.

Автор-сказитель – Виктор Максименков

Часть 2 – https://youtu.be/lxNGub4OO_4

В мифологии всех пяти континентов содержатся упоминания о Гигантах и иных формах жизни на Земле. Эти легенды распространены по всему миру, и подобную информацию мы находим во всём обозримом прошлом человечества.

В эфире мы рассмотрели все имеющиеся факты о Гигантах и иных формах жизни на Земле, изложенные в учебных пособиях прошлого, атласах с их географическим открытиями 16-17 веков, и многих других подтвержденных источников.

Вся эта информация позволит нам, совместно, решить следующие вопросы: правдивы ли эти легенды? Можно ли сказать что на наших глазах произошло возрождение легенд. Или время ещё не пришло, и легенды пока остаются легендами?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4276880193235417

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Русском философско-ведическом мировоззрении. Часть 2
... лучших, составляли огромную часть населения Персидского царства. ... Альциона (Тельца, голубой гигант, 3-й звёздной величины...о смысле жизни? Разве улучшится сама жизнь на Земле? Никогда ...иные представления о жизни, о смерти, о богах, оно создаёт иные формы...
Война миров-2. Двойственность. Глава 11. Пуп Земли
...Иерусалим - Столицу «Святой земли» евреи считали центром ... римской монете «древо жизни» произрастает непосредственно из... но встречаются и иные формы. Как в натуре ... черта пересекает верхнюю часть «пирамиды». В...в строительстве проекта «Гигант» и объем туннелей...
Существует внеземная жизнь? А давайте рассмотрим 10 гипотез об этом.
...воды в той или иной форме ученые спорят до ...Земле. Однако мы почему-то игнорируем вариант, согласно которому формы жизни...жизни где бы то ни было еще во Вселенной часто утверждают, что Земля...некоторые спутники наших газовых гигантов имеют все признаки наличия...
Россия и Украина: жизнь по новым правилам — председатель Правительства России выступил с программной статьей
...Ярошенко, Булгакова, Бабеля. Прожив часть жизни на Украине, они сохранили ... угольного региона. Созданы гиганты машиностроения и металлургии (...– как кредит или в иной форме, европейцы в ответ сказали... спутник дистанционного зондирования Земли и еще четыре ...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...таких стен гигантами). Поскольку никаких иных мегалитических конструкций...или на двери иной формы или иного типа, кроме створчатой... затянулась – рутинная жизнь евреев с регулярными жертвоприношениями... своей властью значительную часть «Земли Обетованной» и даже...
24 РУНЫ Старшего Футарка
...Это руна стихии Земли. Чрево Земли. Возможности Пертро...ростки новой жизни. Это новая жизнь, щедро ...кокона и обретающей иную форму, с более ...Иотунхейм - это обитель гигантов, наделенных исполинскими размерами и... линиями. Каждая часть управляется своей руной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>