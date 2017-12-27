Евгений Волобуев. Отмена золотопаритетности денег отменила налоги

Отмена золотопаритетности денег, официально произошедшая в 1976 г., явившись величайшей формационно образующей цивилизационной подвижкой, явила миру множество чудес.

Отмена золотопаритетности денег отменила капитализм.

http://www.paruskg.info/2017/12/14/kak-otmena-zolotoparitetnosti-deneg-otmenila-kapitalizm

Отмена золотопаритетности денег ввела, из-за неготовности, по безграмотности, сегодняшних коммунистов к входу в коммунизм, временное межформационное состояние России и всего человечества – фглонизм.

http://pravosudija.net/article/evgeniy-volobuev-fglonizm-i-fglonisty-eto-slova-kotorye-uvy-pridetsya-nauchitsya-vygovarivat

Пребывание России в фглонизме, чревато гибелью России.

http://krasvremya.ru/pokonchit-s-segodnyashnim-mezhformacionnym-sumasshestviem/

Отмена золотопаритетности денег отменила стихийное (конкурентное) развитие человечества и позволила человечеству начать переход к разумному своему развитию. http://zavtra.ru/blogs/o_zavershenii_stihijnogo_(konkurentnogo)_razvitiya_chelovechestva_i_o_neobhodimosti_perehoda_k_razumnomu_ego_razvitiyu

Отмена золотопаритетности денег отменила классы и классовую борьбу.

http://www.nomad.su/?a=3-201711230015

И, кроме многого еще и другого, исключительно важного для нашего народа и всего человечества, отмена золотопаритетности денег отменила необходимость взимания налогов.

Ведь одной из самых острейших проблем, тормозящих развитие каждой страны и всего человечества, является проблема налогов. Налоги не просто давят на предприятия, а часто и удавливают их, заодно удавливая владельцев и работников этих предприятий. Работа без налогов является мечтой любого легального предпринимателя, действующего на любой форме собственности. Но повсеместно считается, что существование государства без налогов невозможно. Так ли это?

Да, это было так до отмены золотого паритета денег. В золотопаритетные времена жизнь государства без налогов была невозможна. Слишком мало добывалось золота, слишком мало выпускалось на золото золотопаритетных денег, чтобы государство могло пренебречь налогами. Подавление экономики налогами считалось меньшим злом, чем угроза существованию государства. Отмена же золотопаритетности денег в 1976 г., вызвавшая к жизни многие чудеса, ранее считавшиеся несбыточными, привела даже не просто к возможности существования безналогового государства, а к необходимости отказа государства от налогов, к необходимости наполнения бюджетов не налогами, а выпускаемыми деньгами. Необходимости, увы, пока в России не осознанной.

А ведь замена бюджетов, наполняемых налогами, на бюджеты, наполняемые УЖЕ выпускаемыми деньгами, приведет к резкому, но неинфляционному, возрастанию бюджетов. Потому что, прежде всего, наполнение бюджетов налогами на прибыль, сменится на наполнение бюджетов самой прибылью, выпускаемыми деньгами. Ведь прибыль, это превышение денег, имеемых в конце периода, над деньгами, имевшимися в начале периода. Ведь прибыль в стране и в экономике страны, это выпускаемые деньги, прошедшие в страну и ее экономику. Но в России выпускаемые деньги не проходят в бюджет, а присваиваются ворьем, фглонистами, частными банкирами, незаконно выпускающими себе деньги. Получается, что единственными обладателями прибыли в России становятся фглонисты. Получается, что экономика России бесприбыльна. Экономика России бесприбыльна, но налоги взимаются, что ведет любое предприятие в России к неминуемому, раньше или позже, банкротству.

Если сегодня УЖЕ выпускаемые деньги в России, которые незаконно выпускает себе ворье (фглонисты, частные банкиры), направить в бюджет России, то бюджет России сразу и неинфляционно вырастет на порядок. И не понадобятся налоги.

Надо сказать, что многие в мире давно поняли это и, например, бюджеты западных стран давно стали наполняться, в основном, выпускаемыми деньгами, а не налогами. Бюджет, например, Евросоюза стал практически безналоговым, на 80% формирующимся новыми выпущенными евро, там называемыми доходами от ВНД.

http://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/byudjet-proishojdenie-soderjanie-22740.html

Экономика России, освобожденная от налогов, начала бы расти экспоненциально. Что повлекло такой же экспоненциальный рост ВВП и соответствующее возрастание неинфляционного выпуска денег. Что, в свою очередь, повлекло бы и соответствующее, до небес, неинфляционное возрастание бюджета России, что повлекло бы мощнейшее возрастание благополучия населения России. Появились бы новые удивительные возможности для решения тяжелейших проблем, стоящих сегодня перед обществом. Быстрыми темпами (экспоненциально!) стали бы неинфляционно возрастать зарплаты, пенсии, пособия, стипендии. Народ, наконец, зажил бы.

И мне непонятно, почему выпуск денег в России не осуществляется только государством и выпускаемые сегодня громадные народные деньги не направляются в бюджеты всех уровней. Сколько можно бороться с уже мифическим капитализмом? Сколько можно губить страну и население страны ради взращивания ворья, фглонистов, частных банкиров, сменивших капиталистов в грязном деле нашей эксплуатации?

Евгений Волобуев, журналист