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Библейский проект для скупки мира

18:51. 27 декабря 2017 Просмотров - 433 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Величко, ветхий завет, иудей, концепция, наука, Ростовщичество, управление
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Один комментарий»

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    Ликвидатор 27 декабря 2017 в 20:00 Ссылка Пометить
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    https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/proshloe-uzhe-perepisali
    Пост с просторов интернета. Далее от автора:

    У меня на работе есть личный помощник, девочка Настя, москвичка, 22 года, учится на последнем курсе юридического института. Задаёт мне вопрос:

    – Ой, и на фига метро так глубоко строят? Неудобно же и тяжело!

    – Ну, видишь ли, Настя, у московского метро изначально было двойное назначение. Его планировалось использовать и как городской транспорт, и как бомбоубежище.

    Настюша недоверчиво ухмыльнулась:

    – Бомбоубежище? Глупость какая! Нас что, кто-то собирается бомбить?

    – Я тебе больше скажу, Москву уже бомбили.

    – Кто?!

    – Ну как… Гм-хм, – немцы бомбили Москву. Во время войны. Прилетали их самолёты и сбрасывали бомбы.

    – Зачем!? Они нас что, уничтожить хотели?!

    – Ну, как бы, да…

    – Вот сволочи!!!

    – Да уж-ж-ж!

    – И что, все люди прятались от бомбёжек в метро?

    – Ну, не все… Но многие. Кто-то тут ночевал, а кто-то постоянно находился.

    – И в метро бомбы не попадали?

    – Нет.

    – А зачем они бомбы тогда бросали?

    – Не понял…

    – Ну, в смысле, вместо того, чтобы бесполезно бросать бомбы, спустились бы в метро и всех перестреляли.

    – Настя, ну они же немцы! У них наших карточек на метро не было. А там, наверху, турникеты, бабушки дежурные и менты. Их сюда не пропустили просто!

    – А-а-а-а. Ну да, понятно.

    На обратном пути я старался не затрагивать в разговоре никаких серьёзных тем. Но, тем не менее, опять нарвался.

    – В следующий отпуск хочу в Прибалтику съездить, – мечтала Настя.

    – А куда именно?

    – Ну, куда-нибудь к морю…

    – Так в Литву, Эстонию или Латвию? – уточняю я вопрос.

    – ?????????????

    – Ну, считается, что в Прибалтику входит три страны: Эстония, Литва, Латвия. В какую из них ты хотела поехать?

    – Класс! А я думала, это одна страна – Прибалтика! Я туда, где море есть.

    – Во всех трёх есть.

    – Вот блин! Вот как теперь выбирать?

    – Ну, не знаю…

    – А вы были в Прибалтике?

    – Был. В Эстонии.

    – Ну и как? Визу хлопотно оформлять?

    – Я был там ещё при Советском Союзе. Тогда мы были одной страной.

    – Как это «одной страной»?!

    – Вся Прибалтика входила в СССР! Настя, неужели ты этого не знала?!

    – Обалдеть!

    – Сейчас ты вообще офигеешь! Белоруссия, Украина, Молдавия тоже входили в СССР. А ещё Киргизия и Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. А ещё Азербайджан, Армения и Грузия!

    – Грузия!? Это эти козлы, с которыми война была?!

    – Они самые. Ну, ты же знаешь, что был СССР, который потом развалился?

    – Да, знаю. Был какой-то СССР. Потом развалился. Ну я же не знала, что от него столько земли отвалилось…

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